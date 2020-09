3118519e2f

Derechos Humanos Mario Rozas por cargos de Contraloría: "Los generales cuentan con mi irrestricto apoyo y respaldo" El General Director de Carabineros salió a defender a los generales investigados por Contraloría: "No se entiende esta arremetida", señaló. Claudio Medrano Sábado 12 de septiembre 2020 9:29 hrs.

Luego que siete generales de Carabineros recibieran cargos por parte de la Contraloría por sus actuaciones entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre pasado, el General Director de la institución, Mario Rozas, salió al paso de estas acusaciones y aseguró que el alto mando cuenta con “mi irrestricto apoyo y respaldo”. En conversación con el diario El Mercurio, Rozas señaló que “cada uno de los generales cuenta con mi irrestricto apoyo y respaldo. Por algo están en sus cargos. Respeto y acato las facultades de la Contraloría, pero también pido que se respeten las nuestras, sobre la base de nuestra Constitución, ley orgánica, leyes y reglamentos”. En ese sentido, el General Director señaló que “los generales tienen responsabilidades estratégicas, no operativas, y eso debe entenderse así“. Este viernes, Mario Rozas sostuvo una reunión vía videoconferencia con cerca de 40 generales, donde se analizó si lo obrado por Contraloría estaría dentro de sus atribuciones. En ese sentido consideran que la acción es innecesaria porque las actuaciones policiales ocurridas en el periodo señalado se están investigando con cerca de 1.200 sumarios, además de los procesos que lleva adelante el Ministerio Público. Por lo mismo, el General Rozas agrega que “en Carabineros de Chile, la llamada responsabilidad de mando es la responsabilidad jerárquica que nace de la Ley de Bases de la Administración Pública, así se definió y dejó establecido dentro del derecho administrativo y en nuestra reglamentación. Entonces no se entiende esta arremetida en contra de algunos integrantes del mando institucional“. En el diálogo con El Mercurio, el General Director de Carabineros añadió que “somos carabineros, pero también somos ciudadanos que hemos visto a nuestros compañeros heridos, insultados, golpeados, amenazados y cuestionados por hacer A o hacer B. Carabineros es una institución permanente y fundamental de la República, y ya llegó la hora de que entre todos cuidemos nuestra institucionalidad”. Respecto de las críticas a los procedimientos, Rozas aclaró que “hemos aprendido de las equivocaciones. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para mejorar lo que se deba mejorar. Estamos, además, en pleno proceso de modernización institucional. Pero este permanente tironeo a quienes estamos en este difícil rol no contribuye al necesario respaldo que se requiere para esta complejísima función policial”. Finalmente, sobre la cita que tuvo con los generales de la institución, Rozas señaló que “les dije a los generales que no podemos permitir que los intentos de afectar la autoestima institucional inhiba nuestras acciones. Tengo la tranquilidad de que eso no ocurrirá, porque conozco quienes forman a Carabineros y sé que sabrán actuar de manera prudente, pero no inhibida”. Recordemos que Contraloría levantó cargos en contra de estos generales por uso de lacrimógenas en torno a hospitales en reiteradas ocasiones, de escopetas antidisturbios, y por administración y logística de vehículos tácticos.

