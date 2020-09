6c84e10b4d

Política Mañalich al banquillo: Parlamentarios presentan acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Diputadas y diputados de oposición presentaron este domingo el libelo, en donde acusan al ex titular del Minsal de contravenir el principio constitucional de probidad y vulnerar el derecho a la vida e integridad física de miles de chilenos. Tomás González F. Domingo 13 de septiembre 2020 14:00 hrs.

Por “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República” y “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad“; este domingo diputadas y diputados de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Mañalich salió del cargo el pasado 13 de junio en el peor momento de la pandemia, en días en que el promedio de nuevos contagios bordeaba los 5 mil casos diarios y se reportaban casi una decena de fallecimientos día a día. Salió en medio de cuestionamientos desde el mundo político que incluyeron a su sector, así como también en medio de las críticas de una comunidad científica que exigía mayores estándares de transparencia y de claridad en términos de comunicación de riesgo. En su reemplazo asumió el actual ministro Enrique Paris, sin embargo, las dudas sobre la gestión de Mañalich se mantuvieron y dieron curso a acciones judiciales -como las querellas que presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su contra-, a las que ahora se sumará la acción constitucional. El libelo fue firmado por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC) y Marcela Hernando (PR); además de los diputados Miguel Crispi (RD), Patricio Rosas (Unir), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (Convergencia Social). En la carta acusatoria, se da cuenta de los hechos que marcaron la gestión de Mañalich durante la pandemia, en donde los llamados a la “inmunidad de rebaño”, además de ideas como el “Pasaporte COVID” y los test de saliva, son sólo algunos de los capítulos relatados. Así también se da cuenta de que al terminar su gestión, sólo un día antes y a un mes de la cuarentena en la RM, “la capacidad hospitalaria comenzó a colapsar en la región, pues en ella se concentraba alrededor de un 80% de los casos a nivel nacional. Pese a lo anterior no se toman todas las medidas necesarias para evitar la diseminación hacia otras regiones. Recién a esta fecha se agregan sectores rurales de la RM a la medida“. También se da cuenta de los motivos que generaron su salida. “Con fecha 13 de junio del presente año, tras la publicación de un reportaje de Ciper que da cuenta de la existencia de un subreporte de fallecimientos por Covid-19 a la opinión pública, en relación a lo información a la OMS, se comunica por los diversos medios de comunicación que el Ministro Malich renunciaba a su cargo como Ministro de Salud, asumiendo la cartera el Doctor Enrique Paris. La salida del ex- Ministro se produce en medio de, los que en ese momento eran las peores cifras de la pandemia, pues ese día se registraban 6.509 nuevos contagiados y los muertos con PCR positivo superaban los 3.000″, relata el libelo acusatorio. La diputada de Comunes, Claudia Mix, quien fue una de las principales impulsoras de la acusación en contra del exministro de Salud, agradeció a los parlamentarios que apoyaron la presentación del libelo e hizo un llamado a aquellos que no se hicieron parte, invitándolos a que apoyen la acción en la Sala. “Reitero mi llamado a las bancadas del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, que no se sumaron a las firmas, para que sí apoyen en la sala esta acusación. Consideramos que el ex ministro de Salud, y así lo dejamos en claro en el documento, infringió gravemente la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Además, ocultó datos de forma deliberada y cometió faltas a la probidad”, sostuvo Mix. “La acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich es parte de nuestra tarea legislativa, es un rol que tenemos que ejercer como fiscalizadores, sobre todo en la contingencia de la pandemia, ya que las políticas públicas mal implementadas han significado el fallecimiento de más de 16 mil personas, entre casos confirmados y probables. Era nuestro deber presentar esta acusación. La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que corresponde. No podemos avalar la impunidad“, agregó la diputada de Comunes. Foto en portada: Agencia UNO.

