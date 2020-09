6c84e10b4d

Salud Presidente de Fentess: "Si al TENS le permiten hacer lo que su malla curricular dice, la salud pública será mucho mejor" Considerados como la "primera línea" en la atención directa de pacientes, su trabajo se ha visto relevado en medio de la pandemia. Son el estamento de trabajadores de la salud con mayor número de contagios y, sin embargo, su labor carece de reconocimiento legal en el Código Sanitario que los sigue considerando como personal de apoyo. Claudia Carvajal G. Domingo 13 de septiembre 2020 11:36 hrs.

“Si bien es cierto la ciudadanía los ha llamado ‘la primera línea’, reconociendo el coraje de todos ellos e incluso llegando a considerarlos como héroes, lo cierto es que internamente entre estos profesionales la valoración es desigual. Desafortunadamente, e injustamente, desde el punto de vista sanitario jurídico, poseen distintos derechos. Actualmente nuestra legislación, permite la discriminación y establece diferencias odiosas entre el personal clínico. En otras palabras, no todos los profesionales del área de la salud gozan de reconocimiento normativo de la misma forma”. Así reconoce la Cámara de Diputados el trabajo de los Técnicos de Enfermería en Nivel Superior, en una resolución dirigida al Presidente de la República en agosto recién pasado. El mencionado documento busca insistir ante el Ejecutivo para el cumplimiento de un compromiso que suscribió en 2018 el entonces Ministro de Salud, Emilio Santelices, por el que el secretario de Estado formaría parte, junto a los presidentes de la Federación Nacional de Técnicos en Enfermería (FENTESS) y la CONSFUTECTL, de una mesa de trabajo cuyos objetivos eran lograr que los TENS obtuvieran una asignación especial al título técnico y la incorporación de éstos al Código Sanitario. La petición no es antojadiza, toda vez que estos técnicos con 2.500 horas de estudio en Institutos Profesionales han relevado su importancia durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID -19 pues son quienes entregan la primera atención a los contagiados al recibir a los pacientes, realizar las labores de higiene, inyectar, medicar e, incluso, entregar soporte emocional a las personas internadas en los distintos centros asistenciales del país. “La importancia de estar en el Código Sanitario radica en que con ello se reconocería la profesión como tal, porque si bien tiene reconocimiento a nivel del Ministerio de Educación, es en el Ministerio de Salud donde no se reconocen las funciones. En este estamento existen los auxiliares paramédicos y los TENS: en el primer caso las funciones están definidas por el Decreto 90, pero los TENS no tienen reconocimiento y no forman parte de los equipos médicos con un rol definido, pues sus labores se cruzan con las de las enfermeras. Ésa es la piedra del tope para el ingreso al Código Sanitario, porque hay un grupo de trabajadores que se opondrá a que los TENS sean reconocidos con las facultades que corresponden según su malla curricular”, explica Freddy Sepúlveda, Presidente Nacional de la Federación de Técnicos de los Servicios de Salud de Chile. ¿Existe, entonces, yuxtaposición de funciones con las enfermeras y de ahí viene la falta de reconocimiento de las labores?

Aunque los pacientes no lo sepan, quien está en mayor contacto con ellos al interior de un centro asistencial es el TENS y cubren sus necesidades directamente. Esto no se visibiliza porque, aunque es el TENS el que hace todas la funciones en la ficha, quien firma esas funciones es un enfermero o enfermera entonces, en rigor, a ojos del fiscalizador el técnico no hace nada y es el o la enfermera quien aparece haciendo todo el trabajo.

Ésta no es una pelea con esos profesionales, pero hay funciones que se cruzan y los técnicos de nivel superior, el técnico de enfermería o el paramédico de 1500 o 1600 horas de preparación son la verdadera primera línea en la asistencia pública y privada, por lo tanto, la petición es reconocer al TENS como tal, con un rol definido y que aparezca en el articulado del libro V del Código Sanitario y que, a su vez, un reglamento defina sus funciones.

De acuerdo con la regulación actual, ¿cuál son las principales barreras que impiden que los TENS sean reconocidos como parte de los equipos de salud?

Hay dos conceptos que causan ruido: que los TENS se definen como personal de apoyo, pero no lo son pues forman parte del equipo de salud, y el otro es la supervisión, lo que no es necesario pues su título le otorga facultades reconocidas por el Estado. De lograrse lo anterior, se generaría una mayor rapidez en la atención y trato con los pacientes. Hace 25 años atrás, la atención de salud era expedita porque habían muchos paramédicos, ahora, sin embargo, las funciones de los técnicos las determina cada hospital. Si al TENS le permiten hacer lo que su malla curricular dice, la salud pública en Chile será mucho mejor, la atención más expedita y se les daría a los técnicos de nivel superior el reconocimiento necesario.

¿Con la inclusión en el Código Sanitario, aumentan las remuneraciones para los técnicos?

Esta lucha lleva más de 16 años y hay que aclarar que el ingreso al Código Sanitario implica un aumento de sueldo y eso no es así, sino que solo conlleva el ser considerados como parte del Equipo de Salud. Con posterioridad a ello hemos levantado el asunto de la asignación técnica, que se debe entregar por el hecho de tener un título técnico profesional. La movilización autoconvocada de la semana pasada causó mucho ruido por la forma en que fue repelida por las fuerzas de seguridad pública ¿Planean nuevas movilizaciones luego de lo sucedido en Plaza Baquedano?

Los técnicos siempre hemos salido a manifestarnos a la calle, siempre de forma pacífica, por eso nos parece aberrante el actuar de Carabineros la semana pasada e hicimos nuestra queja al Minsal porque el trato hacia los TENS dista mucho del que se tuvo con la marcha del Rechazo en la Zona Oriente. La represión es injustificable, más aún cuando a los efectivos de Carabineros les entregan un aumento de sueldo por su labor de seguridad y a la salud solo llegan los aplausos de la ciudadanía. Esperamos el reconocimiento del Gobierno, porque, aunque han habido atisbos por parte del Congreso de entregar un bono de reconocimiento a todos los trabajadores de la Salud, eso no se ha materializado, son solo buenas intenciones. Nosotros tenemos conversaciones y vamos a llevar adelante nuevas movilizaciones, siempre respetando las normas de bioseguridad, pero necesitamos exponer nuestras demandas. En Magallanes, una técnico denunció haber sido abusada sexualmente mientras ejercía sus labores en una residencia sanitaria. ¿Qué medidas de seguridad se han implementado para proteger a trabajadores y trabajadoras de esos lugares?

Las residencias cuentan con equipos multidisciplinarios, médicos, enfermeras y técnicos. Pero las personas que están internas en ellas solo ven a los TENS, porque los otros profesionales están presentes vía contactos telefónicos, entonces de noche, por lo general queda solo un TENS sin mayor apoyo. Por eso solicitamos un protocolo de seguridad y el establecimiento de una mesa en la Región para que se aumente la dotación de funcionarios que controlan las habitaciones y sobre todo, que haya un apoyo psicológico y legal a la colega.

Los TENS son además un estamento que ha sufrido una gran cantidad de contagios durante la pandemia… Nuestra profesión está ahora en la cresta de la ola y nuestras peticiones han sido tomadas por diputados y senadores, por eso es que creemos que éste es el momento preciso para impulsar este proyecto y ser de una vez por todas reconocidos como lo que somos. En estos años que llevamos pidiendo esto, los distintos gobiernos han manifestado intención de dar solución al problema, pero no ha pasado de eso. Somos un estamento muy grande, así que llamo a los colegas a estar atentos para que se note la importancia real de los técnicos en salud en general en los hospitales públicos y clínicas de todo Chile.

