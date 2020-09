6c84e10b4d

Pueblos originarios Werken de la comunidad Wente Winkul Mapu por ataque a su sobrino: "Responsabilizamos al Gobierno" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Daniel Melinao, vocero del lof Wente Winkul Mapu y tío del niño de 12 años baleado este sábado, reveló que hace pocos días fue amenazado de muerte por parte de personal de civil de Carabineros y manifestó sus sospechas de que eso haya tenido relación con el cobarde ataque que perpetraron desconocidos en contra de su comunidad. Tomás González F. Domingo 13 de septiembre 2020 17:58 hrs.

Era una tarde especialmente tranquila en el lof Wente Winkul Mapu de la comuna de Ercilla, sobre todo considerando las circunstancias de los últimos días. Mientras los adultos continuaban en sus labores, los niños y niñas jugaban entre ellos a un costado de la ruta que une Collipulli con Curaco. Todo se desarrollaba en el Fundo Ñancul, lugar en el que desde hace 15 días la comunidad lleva a cabo un proceso de recuperación territorial. Pasadas las 22.00 horas, mientras alrededor de diez niños y niñas todavía se encontraban jugando en el lugar, desconocidos dispararon con armas de fuego desde un jeep Hyundai de color blanco sin patente, apostado en la ruta R-49, descargando en en reiteradas ocasiones en dirección a la comunidad. Los gritos de los niños alertaron a los adultos, quienes acudieron de inmediato al lugar luego de escuchar los disparos, pero ya era muy tarde. Uno de los tiros había logrado alcanzar a un niño de 12 años, hiriéndolo gravemente en el abdomen. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Collipulli, en donde lo estabilizaron, evaluaron y le hicieron exámenes, para luego derivarlo al hospital base de Temuco. Ahí fue sometido a una intervención quirúrgica durante la madrugada de este domingo y a eso de las 8.00 horas de la mañana, y luego de una exitosa operación, salió de pabellón. Actualmente se encuentra en la UCI, estable dentro de su gravedad pero sin riesgo vital, acompañado únicamente de su madre debido a las medidas de prevención por la pandemia. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Daniel Melinao, werken del lof Wente Winkul Mapu y tío del niño baleado, se refirió a las sospechas de la comunidad, a las responsabilidades que exigen y al cansancio de un pueblo mapuche que se ve constantemente enfrentado a estas atroces situaciones. “Aquí es bien claro. Nosotros como comunidad responsabilizamos directamente al Gobierno, a través del ministro del Interior Víctor Pérez, quien en su visita a la zona ha incitado a la violencia. Queremos dejar en claro, tanto a los particulares, a las forestales o a sea quien haya sido, que desde hoy en adelante ninguna agresión va a quedar sin respuesta. Esto nosotros como comunidad ya lo hemos determinado”, sentenció Melinao. ¿Hacia adónde apuntan sus sospechas? Nosotros creemos que son del APRA, los agricultores han amenazado y creemos que es parte de eso. Ellos han amenazado de que van a actuar y sin medir consecuencia ninguna. ¿Se han sentido amenazados o han sucedido hecho similares antes de esto? Es de conocimiento que las amenazas han venido desde hace mucho tiempo, desde que nosotros como comunidad hemos iniciado un proceso, desde 2007 aproximadamente, hemos recibido amenazas de distintas partes, tanto de los gobiernos como de las policías. Los mismos carabineros también, hace como dos semanas atrás cuando fui detenido por personal de civil de Carabineros y recibí amenazas de parte de ellos, por la cual ya hay una querella que se está trabajando. Por eso nosotros hoy día decimos que aquí hay una responsabilidad política y esa responsabilidad le cae al gobierno, le cae al ministro Pérez que ha incitado la violencia dándole espacio a los latifundistas y a Carabineros para poder reprimir y atentar contra nuestra gente. ¿Qué tipo de amenazas le llegó esa vez? ¿Qué le dijeron? Amenazas de muerte, me dijeron que me iban a matar. ‘Te voy a matar indio culiao (sic)’ , eso me dijeron y yo reaccioné, fui procesado yo y de hecho estoy con arresto domiciliario nocturno. Me acusaron a mi al final de haber amenazado a Carabineros. ¿Cómo fue la detención? Yo me dirigía desde la comunidad a Angol, en ese entonces estaba dedicado a la huelga de hambre. Fui werken igual de la huelga de hambre de Angol y fui ahí donde me quisieron hacer un control. Yo no paré porque vi que, primero, no era una patrulla y era un auto de civil, y las personas que me estaban haciendo parar eran personas de civiles. Entonces yo no paré, no se identificaron. Seguí hasta Collipulli y ahí me hicieron una ‘encerrona’. Ahí recién apareció una camioneta Dodge de Carabineros y aparecen los vehículos de civil atrás que recién ahí se identificaron como carabineros de civil. Yo me había bajado con una chueka a pedir explicación de quiénes eran, si yo no sabía que eran policías. Cuando me bajé me dijeron ‘te vamos a matar indio culiao (sic)’, así fue textual. ¿Crees que esto que sucedió con tu sobrino puede tener relación con esos hechos? Por supuesto que sí. La información que manejamos, de parte de los niños que estaban ahí, es que era un auto Hyundai blanco, pero eso es ya materia de la investigación de la PDI, creo que ellos están a cargo de la investigación. ¿Confían en la investigación de la PDI? No, nosotros los estábamos involucrando a ellos y son ellos mismos los que están llevando ahora la investigación. ¿Por qué creían que podían ser de la PDI los responsables? Porque, como te digo, nosotros como comunidad llevamos alrededor de 15 días recuperando el Fundo Nahuel, y en todos estos días ha habido circulación de vehículos tanto de la PDI como de carabineros de civil en esa zona. Y desde ahí que ya la amenaza es constante, es de todos los días. ¿Hay mucho personal de la PDI y de Carabineros en las inmediaciones de ese fundo? Sí, ese de hecho ese fundo cuenta con protección policial, entonces hay personal de Carabineros todos los días. Y también circulan en la zona, en Malleco todos los caminos, tanto al interior como en la Ruta 5, están llenos de carabineros. Con todos estos antecedentes, ¿cuáles son sus conclusiones? Mira nosotros creemos claramente que aquí hay una responsabilidad y esa responsabilidad la tiene el ministro Pérez por su declaración. Eso lo hemos dicho tanto las veces que nos hemos reunido con personas del gobierno, y lo decimos también a través de la opinión pública: el gobierno no ha tenido la capacidad ni tampoco ha tenido la disposición de conversar con las comunidades. Al contrario, ellos siguen militarizando y metiendo policías de civil en las comunidades. Y si esto sigue así va a terminar mal. ¿Cuáles son sus próximas acciones a seguir? ¿Cómo están los ánimos dentro de la comunidad? Yo creo que cualquier agresión tiene que tener respuesta. Hoy día, como te digo, aquí responsabilizamos al Gobierno y nosotros como comunidad vamos a presentar una querella en contra de quienes resulten responsables de la agresión al peñi. Aquí hubo un intento de homicidio y ese intento de homicidio tiene culpables. El ánimo de la comunidad, estamos preocupados. Pero ha llegado gente a solidarizar y a saludarnos acá a las afueras del hospital de Temuco.

