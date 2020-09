cb7fb58b27

Política Mujeres de la oposición reafirman su unión y trabajo colaborativo de cara al plebiscito Integrantes de partidos de la centro izquierda y la coordinación “Unidas por el apruebo” se reunieron durante esta jornada y destacaron la coordinación que buscan sacar adelante en favor del apruebo y la convención constitucional. Diario UChile Lunes 14 de septiembre 2020 17:51 hrs. Compartir

Con la lectura conjunta de una carta sobre la importancia de una nueva Constitución paritaria, la articulación de mujeres de la oposición y la coordinación de “Unidas por el apruebo” conformada por Beatriz Sánchez, Carmen Frei, Carmen Hertz y Maya Fernández, realizaron durante esta jornada una actividad para reafirmar su compromiso y unión de cara al plebiscito. Las mujeres representantes de la centro izquierda lanzaron su trabajo colaborativo enfocado en la campaña del Apruebo y la Convención Constitucional frente al plebiscito del 25 de octubre, para el que no solo quieren motivar la votación por dichas opciones, sino también hicieron un llamado a concurrir a ejercer el voto. “Nos ponemos unas a otras a disposición porque esa es la manera en que trabajamos entre las mujeres y no nos perdemos acá, acá el objetivo hoy día es desplazar a las personas a votar en el proceso histórico más importante de los últimos 40 años que es el plebiscito. El plebiscito para una nueva Constitución va a permitir hacer todos los cambios que necesitamos para Chile en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, en recuperar el agua”, explicó Beatriz Sánchez. “Ahí no nos perdemos porque esto es muy importante para nosotras, porque nos preocupamos de las familias de Chile, por eso estamos aquí todas y por eso queremos decir que nos interesa la unidad porque hay algo de fondo, escuchamos lo que pasa afuera y no porque no salga en los medios es que no existe. Esto existe desde hace ya harto tiempo”, añadió la integrante del Frente Amplio. En tanto, la diputada Maya Fernández expresó que “no solo es el apruebo, es la convención constitucional, la que es paritaria, la que va a elegir 100 por ciento a las y los constituyentes, también eso hay que decirlo. Tenemos que ganar con paliza no solo en el apruebo, sino también la convención constitucional. Yo creo que ese es un tema no menor”. A esto la parlamentaria agregó que “desde los territorios se están organizando y hay mucha unidad, y es cierto que tenemos que pedirle a los comandos centrales que hagan más actividades unidas, que pensemos que se requiere abordar todos los territorios, llegar a todos los rincones de Chile y para eso todas las manos de hombres, de mujeres tenemos que estar ahí. Las mujeres estamos dando el ejemplo, aquí estamos en nuestra diversidad unidas por el apruebo, unidas por la convención constitucional”. Entre las adherentes a esta unión se encuentran también Carmen Hertz (PC), Carmen Frei (DC), Karina Delfino (PS), Jacqueline Castillo (PR), Antonia Orellana (CS), Lorena Fries (UNIR), entre otras mujeres.

