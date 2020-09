cb7fb58b27

21a8acdf8f

género “No estamos encubriendo a nadie”: Colo Colo defiende su actuar en caso Valencia ante la Cámara de Diputados La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara revisó el caso del jugador de fútbol y los protocolos en materia de violencia de género que existen en el ámbito deportivo nacional. Diario UChile Lunes 14 de septiembre 2020 16:57 hrs. Compartir

Este lunes, la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió con el objetivo de analizar los protocolos que se han implementado para enfrentar la violencia de género al interior de las entidades y de la actividad deportiva en general. En especial la instancia buscaba conocer cómo los clubes de fútbol evitan y actúan frente este tipo de situaciones, esto en el marco de la denuncia contra el jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, acusado de violencia intrafamiliar y con condenas previas por el mismo delito. A la instancia fueron invitadas las ministras Mónica Zalaquett y Cecilia Pérez, de la Mujer y Equidad de Género y del Deporte, respectivamente, también el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Con la excepción de la ministra Zalaquett, el resto de los invitados se ausentó y envío representantes en su nombre, una situación que causó molestia en las diputadas integrantes de la comisión, dado que un hecho similar ocurrió en la Comisión de Deportes la semana pasada al revisar el mismo tema. Sin embargo, a pesar de las ausencias, la instancia escuchó a los invitados para conocer los detalles de la situación y los protocolos levantados al respecto. Sobre este punto, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, destacó que este lunes será publicado en el diario oficial el protocolo sobre acoso, abuso, maltrato y discriminación en delegaciones deportivas, el que obligará a las organizaciones a contar con este documento en sus estatutos a fin de evitar casos de violencia. Según explicó Otero, este protocolo tiene en su ámbito de aplicación al Comité Olímpico de Chile, federaciones deportivas nacionales, y también organizaciones deportivas profesionales en las que se encuentras las sociedades anónimas. Las instituciones tendrán un plazo de seis meses para incluir este protocolo en sus estatutos o elaborar uno propio que debe tener como base mínima el elaborado por el Ministerio del Deporte. “Este protocolo habla de sanciones que tienen que ver con la inhabilitación perpetua para participar de organizaciones deportivas en los casos de quienes ejerzan las conductas de acoso sexual o abuso sexual, inhabilitación para optar a cualquiera de los beneficios contemplados en la ley del deporte o la ley de sociedades anónimas deportivas cuando no se cumpla la obligación de adoptar este protocolo. Existe una obligación de denunciar al Ministerio Público cuando alguien tome conocimiento de esto”, explicó el subsecretario. “Se le otorga una competencia al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para que esté constantemente fiscalizando y sancionando casos como este”, añadió En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, también destacó este protocolo en el que como cartera participaron: “Se trata de un avance muy importante para la actividad deportiva y para la erradicación de la violencia contra la mujer en nuestro país. Ahora hay que recordar que esta es una lucha de largo aliento, por lo que debemos continuar con la elaboración de medidas que permitan prevenir otras situaciones de violencia contra las mujeres, esto es no solo al interior de los centros deportivos sino también de cara a su propia familia como es en la violencia doméstica”, expresó. Junto a ello, en lo que refiere a casos de violencia de género en el deporte, la autoridad hizo énfasis en la importancia que hay en la forma en que los deportistas dan ejemplos de conducta a sus hinchas o seguidores. “Las conductas de quienes integran dichos espacios probablemente serán replicadas por niñas, niños y adolescentes, quienes por la naturaleza propia de su edad se encuentran en pleno desarrollo formativo y tienden a imitar o valorar positivamente el comportamiento de sus referentes. Es justamente ahí donde podemos hacer hoy un gran trabajo a nivel de prevención, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres quienes son referentes en nuestra sociedad cumplen un rol fundamental al momento de impulsar los avances que urgen en estas materias. Necesitamos que cumplan con el ejemplo y que puedan contribuir al cambio cultural que miles de mujeres anhelamos”, dijo la ministra. En el grupo legislativo también se hizo mención de otro tipo de situaciones de discriminación y violencia de género que se dan al interior de los espacios deportivos, como lo es las diferencias que se crean entre carreras de mujeres y de hombres, especialmente en el fútbol. Sobre este punto, el subsecretario del Deporte asumió que existe una deuda, pero que se trabaja para terminar con ello. “Hemos hecho todo lo que corresponde” En lo que refiere al caso del jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, el presidente de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls, fue el encargado de responder a los emplazamientos de las diputadas sobre por qué no se ha apartado al jugador de sus funciones y cuál es la forma de operar del club ante estos hechos. Al respecto, Mayne Nicholls reconoció que no cuentan con un protocolo para casos de este tipo, pero que ya están trabajando en ello. Asimismo comentó que han decidido no contestar por la prensa los cuestionamientos que se han hecho, dado que creen que los emplazamientos deben ser a través de otro tipo de instancias, como lo es una comisión de la Cámara. Respecto de Valencia, dijo que han hecho todo lo que pueden hacer en el marco del caso, siempre sin vulnerar su presunción de inocencia. “Nosotros hemos tomado el tema con muchísima seriedad, hemos hecho todo lo que corresponde hacer y hemos contestado las cartas, como la de la diputada Ossandón, de hecho, es la única carta. Y cuando nos invitaron a esta reunión estamos presentes, no buscamos ninguna posibilidad de no venir”, expresó. “Estamos absolutamente en contra de la violencia contra las mujeres, no veo absolutamente nada que la justifique pero tenemos que esperar a que la justicia falle, de lo contrario vamos a ser nosotros quienes vamos a fallar, y la presunción de inocencia – tal como se lo dijimos a la diputada Ossandón en la carta que le respondimos – es un deber sagrado que no podemos nosotros simplemente ignorar. El caso está en un tribunal (…) nosotros vamos a esperar ese fallo para tomar una determinación”, agregó. A esto, añadió que, si bien Valencia cuenta con condenas previas por violencia intrafamiliar, aunque esto fue analizado al contratarlo se optó por sumarlo al equipo dado que esas condenas ya estaban resueltas y que él mantenía nuevamente una relación con la mujer que lo había denunciado, por lo que presumieron que la situación de violencia había quedado atrás. “Nosotros no estamos encubriendo a nadie, pero tampoco estamos sancionando a nadie mientras la justicia no lo haga, nosotros no tenemos ni la potestad moral ni legal de sancionar a alguien si es que hay un tema que está en tribunales”, agregó Mayne Nicholls. En la instancia el vicepresidente de Blanco y Negro destacó que el club está comprometido con generar y participar en campañas y mecanismos para frenar la violencia de género, incluyendo sus espacios internos en los que aseguró, por ejemplo, se dan las mismas condiciones de trabajo tanto para hombres como para mujeres. Créditos fotografía referencial: Sebastián Órdenes.

Este lunes, la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió con el objetivo de analizar los protocolos que se han implementado para enfrentar la violencia de género al interior de las entidades y de la actividad deportiva en general. En especial la instancia buscaba conocer cómo los clubes de fútbol evitan y actúan frente este tipo de situaciones, esto en el marco de la denuncia contra el jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, acusado de violencia intrafamiliar y con condenas previas por el mismo delito. A la instancia fueron invitadas las ministras Mónica Zalaquett y Cecilia Pérez, de la Mujer y Equidad de Género y del Deporte, respectivamente, también el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Con la excepción de la ministra Zalaquett, el resto de los invitados se ausentó y envío representantes en su nombre, una situación que causó molestia en las diputadas integrantes de la comisión, dado que un hecho similar ocurrió en la Comisión de Deportes la semana pasada al revisar el mismo tema. Sin embargo, a pesar de las ausencias, la instancia escuchó a los invitados para conocer los detalles de la situación y los protocolos levantados al respecto. Sobre este punto, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, destacó que este lunes será publicado en el diario oficial el protocolo sobre acoso, abuso, maltrato y discriminación en delegaciones deportivas, el que obligará a las organizaciones a contar con este documento en sus estatutos a fin de evitar casos de violencia. Según explicó Otero, este protocolo tiene en su ámbito de aplicación al Comité Olímpico de Chile, federaciones deportivas nacionales, y también organizaciones deportivas profesionales en las que se encuentras las sociedades anónimas. Las instituciones tendrán un plazo de seis meses para incluir este protocolo en sus estatutos o elaborar uno propio que debe tener como base mínima el elaborado por el Ministerio del Deporte. “Este protocolo habla de sanciones que tienen que ver con la inhabilitación perpetua para participar de organizaciones deportivas en los casos de quienes ejerzan las conductas de acoso sexual o abuso sexual, inhabilitación para optar a cualquiera de los beneficios contemplados en la ley del deporte o la ley de sociedades anónimas deportivas cuando no se cumpla la obligación de adoptar este protocolo. Existe una obligación de denunciar al Ministerio Público cuando alguien tome conocimiento de esto”, explicó el subsecretario. “Se le otorga una competencia al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para que esté constantemente fiscalizando y sancionando casos como este”, añadió En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, también destacó este protocolo en el que como cartera participaron: “Se trata de un avance muy importante para la actividad deportiva y para la erradicación de la violencia contra la mujer en nuestro país. Ahora hay que recordar que esta es una lucha de largo aliento, por lo que debemos continuar con la elaboración de medidas que permitan prevenir otras situaciones de violencia contra las mujeres, esto es no solo al interior de los centros deportivos sino también de cara a su propia familia como es en la violencia doméstica”, expresó. Junto a ello, en lo que refiere a casos de violencia de género en el deporte, la autoridad hizo énfasis en la importancia que hay en la forma en que los deportistas dan ejemplos de conducta a sus hinchas o seguidores. “Las conductas de quienes integran dichos espacios probablemente serán replicadas por niñas, niños y adolescentes, quienes por la naturaleza propia de su edad se encuentran en pleno desarrollo formativo y tienden a imitar o valorar positivamente el comportamiento de sus referentes. Es justamente ahí donde podemos hacer hoy un gran trabajo a nivel de prevención, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres quienes son referentes en nuestra sociedad cumplen un rol fundamental al momento de impulsar los avances que urgen en estas materias. Necesitamos que cumplan con el ejemplo y que puedan contribuir al cambio cultural que miles de mujeres anhelamos”, dijo la ministra. En el grupo legislativo también se hizo mención de otro tipo de situaciones de discriminación y violencia de género que se dan al interior de los espacios deportivos, como lo es las diferencias que se crean entre carreras de mujeres y de hombres, especialmente en el fútbol. Sobre este punto, el subsecretario del Deporte asumió que existe una deuda, pero que se trabaja para terminar con ello. “Hemos hecho todo lo que corresponde” En lo que refiere al caso del jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, el presidente de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls, fue el encargado de responder a los emplazamientos de las diputadas sobre por qué no se ha apartado al jugador de sus funciones y cuál es la forma de operar del club ante estos hechos. Al respecto, Mayne Nicholls reconoció que no cuentan con un protocolo para casos de este tipo, pero que ya están trabajando en ello. Asimismo comentó que han decidido no contestar por la prensa los cuestionamientos que se han hecho, dado que creen que los emplazamientos deben ser a través de otro tipo de instancias, como lo es una comisión de la Cámara. Respecto de Valencia, dijo que han hecho todo lo que pueden hacer en el marco del caso, siempre sin vulnerar su presunción de inocencia. “Nosotros hemos tomado el tema con muchísima seriedad, hemos hecho todo lo que corresponde hacer y hemos contestado las cartas, como la de la diputada Ossandón, de hecho, es la única carta. Y cuando nos invitaron a esta reunión estamos presentes, no buscamos ninguna posibilidad de no venir”, expresó. “Estamos absolutamente en contra de la violencia contra las mujeres, no veo absolutamente nada que la justifique pero tenemos que esperar a que la justicia falle, de lo contrario vamos a ser nosotros quienes vamos a fallar, y la presunción de inocencia – tal como se lo dijimos a la diputada Ossandón en la carta que le respondimos – es un deber sagrado que no podemos nosotros simplemente ignorar. El caso está en un tribunal (…) nosotros vamos a esperar ese fallo para tomar una determinación”, agregó. A esto, añadió que, si bien Valencia cuenta con condenas previas por violencia intrafamiliar, aunque esto fue analizado al contratarlo se optó por sumarlo al equipo dado que esas condenas ya estaban resueltas y que él mantenía nuevamente una relación con la mujer que lo había denunciado, por lo que presumieron que la situación de violencia había quedado atrás. “Nosotros no estamos encubriendo a nadie, pero tampoco estamos sancionando a nadie mientras la justicia no lo haga, nosotros no tenemos ni la potestad moral ni legal de sancionar a alguien si es que hay un tema que está en tribunales”, agregó Mayne Nicholls. En la instancia el vicepresidente de Blanco y Negro destacó que el club está comprometido con generar y participar en campañas y mecanismos para frenar la violencia de género, incluyendo sus espacios internos en los que aseguró, por ejemplo, se dan las mismas condiciones de trabajo tanto para hombres como para mujeres. Créditos fotografía referencial: Sebastián Órdenes.