Política Se complica acusación constitucional contra Jaime Mañalich: oposición se desarticula a solo horas de haber presentado el escrito Parlamentarios de diversos partidos opositores expresaron sus dudas respecto a la pertinencia de la acusación. El jefe de bancada DC, Daniel Verdessi, señaló que dicha acción "paraliza otras acusaciones en curso, ya que no podemos estar con varios temas de ese tipo y de esa importancia a la vez". Diario Uchile Lunes 14 de septiembre 2020 19:26 hrs. Compartir

En el límite del plazo legal para llevar adelante la acción, este domingo un grupo de 10 diputados y diputadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich debido al supuesto mal manejo de la pandemia y las consecuencias que eso trajo en la población. El anuncio no cayó bien en el oficialismo, desde donde cuestionaron la falta de méritos de dicha acusación, junto con lo tardía de la medida que, además, no representaría a toda la oposición. Si bien el texto no fue firmado por parlamentarios del Partido Socialista ni de la Democracia Cristiana, la descoordinación opositora fue mayor cuando desde algunos partidos sostuvieron que el sector debiera concentrase en el plebiscito y no en este tipo de acciones y otros, como el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi, incluso fue más allá señalando que su partido paralizaría la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, a la espera de que se resuelva la situación del ex titular del Minsal. “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana tomará conocimiento de la acusación contra el ministro Mañalich y decidirá, de acuerdo a los antecedentes y méritos que se le presenten” expresó el parlamentario, quien enfatizó además que dicha acción “paraliza otras acusaciones en curso, ya que no podemos estar con varios temas de ese tipo y de esa importancia a la vez“. Por su parte, el diputado del mismo partido, Iván Flores, descartó que los dichos de Verdessi hayan sido en representación de la falange: “La opinión del jefe de bancada respecto a suspender eventualmente la acusación constitucional contra el ministro del Interior es exclusivamente la opinión del jefe de bancada. No ha habido un acuerdo de la bancada de la Democracia Cristiana en orden a suspender o no la acusación constitucional. No se ha tomado acuerdo, no se ha conversado al interior de la bancada, por lo tanto la declaración de Verdessi es a título personal y la bancada tendrá que tomar su propia determinación”. Desde otras colectividades también expresaron sus dudas respecto al apoyo al libelo. Desde el PPD, por ejemplo, sostuvieron que analizarían durante las próximas horas las acciones a seguir. “Nosotros teníamos serias dudas sobre la oportunidad de esta acusación constitucional y el riesgo evidente de división opositora previa al plebiscito. Sin embargo, una vez presentada esta acusación nuestra bancada está estudiando el texto jurídico y lo discutiremos hoy por la tarde en reunión de bancada para tomar una decisión conjunta”, dijo el jefe de bancada del PPD Raúl Soto. Cabe mencionar que, hasta la fecha, la oposición ha presentado casi una decena de acusaciones constitucionales, de las cuales la única que tuvo resultados positivos fue la que se presentó en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien ya había dejado su cargo.

