Nacional Movimiento Justicia para Linares y reunión con ministro Larraín: "Nos deja la tranquilidad de que no estamos solos" Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, quien fuera encontrada muerta en 2018 en un callejón de Longaví, sostuvo que el encuentro con el secretario de Estado era un anhelo de la comunidad para que la autoridad sepa de la impunidad en la zona, producto, según Muñoz, de la inoperancia de Fiscalía. Camilo Villa J. Martes 15 de septiembre 2020 18:59 hrs.

Del año 2004 a la fecha, la ciudad de Linares ha sido testigo de aproximadamente 15 casos en que una tercera persona acaba con la vida de otra, 15 casos en que, además, no ha llegado verdad ni justicia. La indignación recorre no solo a la ciudad, sino que a gran parte de la Región del Maule, misma que, el 22 de agosto, se vio conmocionada con el femicidio de Norma Vásquez. Así lo afirman las familias de las víctimas, quienes, agrupadas en el movimiento ‘Justicia para Linares’, sostuvieron este martes una reunión con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Contactado por Radio y Diario Universidad de Chile, Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, quien fuera encontrada muerta en 2018 en un callejón de Longaví, sostuvo que el encuentro con el secretario de Estado era un anhelo de la comunidad para que la autoridad sepa de la impunidad en la zona, producto, según Muñoz, de la inoperancia del Ministerio Público. “Nosotros venimos en representación de muchas familias de Linares y sus alrededores, por el problema de que no hemos tenido respuestas a diferentes muertes de seres queridos en manos de terceros, casos que el Ministerio Público no ha dado lugar. Se están cerrando causas en la Fiscalía local de Linares y los asesinos están sueltos. Nos preocupa mucho que acabemos sin verdad y sin justicia, lo que para nosotros, como ciudadanos, es un derecho, pero el Ministerio Público no da el ancho a eso”. En cuanto a la respuesta de Hernán Larraín, Camilo Muñoz afirmó que quedaron conformes pues, si bien el secretario de Estado no puede entrometerse con el trabajo de Fiscalía, se comprometió a seguir el problema con que hoy se enfrentan numerosas familias de Linares. “El compromiso del ministro de Justicia está, no es un compromiso concreto porque tampoco pasa por él, pero sí va a estar al tanto del tema, a darle seguimiento, pedirá respuesta al Ministerio Público, y eso es importante para nosotros, porque nos deja una tranquilidad de que no estamos solos, no es solamente un grupo de familias pidiendo verdad y justicia, sino que ya hay un Ministerio que está al tanto del tema, al final ese es el mensaje que queríamos entregar como familia, como comunidad: que el Ministerio de Justicia estuviera al tanto del tema”. De todas maneras, la comunidad Linares se mantendrá ejerciendo presión y seguirán convocando a cacerolazos y manifestaciones, y es que “en la Región se perdió la confianza”, sentenció Camilo Muñoz.

