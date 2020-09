c834a24882

Educación Mario Aguilar e insistencia por retorno a clases: "Hay datos que señalan que esto ha sido una instrucción de La Moneda" El dirigente del Magisterio analizó la situación de la educación en el marco de la pandemia y criticó el empeño del Mineduc por forzar el retorno presencial. "El Ministerio debería focalizarse en la conectividad y preparar un retorno para el 2021 con tiempo", aseguró el profesor. Diario Uchile Jueves 17 de septiembre 2020 16:04 hrs.

El martes, una serie de organizaciones de trabajadores de la Educación representados por la Secretaría de la Educación de la Central Unitaria de Trabajadores, decidió presentar un recurso de protección en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas que integran las comunidades escolares al pretender forzar un retorno presencial a las aulas en medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. El secretario de Estado respondió a los cuestionamientos de los trabajadores señalando que, despejada la variable de seguridad, sería una “aberración” impedir el retorno a clases presenciales a quienes quieran hacerlo. En razón de esta nueva insistencia del Mineduc por retornar a la actividad presencial, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar analizó la situación actual de la educación en nuestro país y aseguró que la cartera debería enfocarse en aumentar la conectividad de los estudiantes y de perfeccionar el sistema de trabajo online. Para el presidente del Magisterio hay variables que deben considerarse a la hora de considerar un retorno presencial a las escuelas y colegios. “Nosotros por supuesto que quisiéramos volver a clases y lo más pronto posible, nadie está contento con una situación de anormalidad. Obviamente esta es una situación que altera nuestra vida, se trabaja mucho en este contexto de trabajo a distancia y no es para nada cómodo. Pero, dicho eso, recordar también que estamos sin clases porque hay una emergencia sanitaria, no por una cosa caprichosa o porque se alargaron las vacaciones o cuestiones de ese tipo sino que Chile ha sido de los países más afectados por la pandemia, es uno de los países con más contagios del mundo, y, al rato pareciera que se olvida este contexto por parte algunas autoridades”, expresó el dirigente. En esa linea, para el lider del gremio docente el retorno presencial debe ser antecedido del cumplimiento de requisitos que son absolutamente intransables. “Nosotros decimos que se tiene que volver cuando esté en las condiciones de seguridad y de resguardo de la salud y la vida de las personas, particularmente estamos hablando del niños, niñas y adolescentes. Creemos primero que la pandemia debe estar controlada y estamos lejos de eso. Según datos de Clapes, Chile tiene hoy día tasas de contagio del orden de 100 por millón de habitantes diaria, y los países que han iniciado el retorno a clases en Europa lo han hecho cuando están en torno a 20 contagios diarios por millón de habitantes. Entonces estamos 5 veces peor que la tasa de contagio que tienen esos países y aún así ellos lo han hecho con mucha cautela y en algunos casos han tenido que retroceder como pasó en Francia, en Italia o Israel. “En segundo lugar, en los colegios tiene que haber trabajos que no se están realizando; adaptaciones en la infraestructura y también debe haber materiales. Los alcaldes han señalado que no tienen los recursos, no tienen los presupuestos para abordar el costo que esto significa, tampoco el Ministerio de Educación ha entregado asignaciones especiales para eso” sostuvo. Mario Aguilar indicó también que “hay un asunto crítico que es el del transporte. Gran parte de las 4.300.000 personas que giran en torno al sistema escolar, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos y, en general, todos quienes forman parte de los colegios, se trasladan en movilización pública. ¿Cuál es el plan de transporte público? Porque ya el metro o en general la locomoción está bastante sobrecargada, el distanciamiento es muy difícil y qué pasará si ingresan a movilizarse con transporte público 3 millones de personas? El transporte rural también es bastante hacinado, muchos jóvenes se trasladan desde comunas pequeñas a las grandes para asistir a la enseñanza media, los profesores en general no viven en las comunas pequeñas donde trabajan, sino que se trasladan, etcétera. Hay una serie de aristas que no están bien consideradas ni trabajadas“, se explayó Aguilar. Respecto del plan de retorno gradual del que ha hablado muchas veces el ministro Figueroa, Aguilar señaló que en la última reunión del consejo asesor de COVID-19 tuvo la oportunidad de exponer sobre la visión del Colegio de Profesores en la materia. “Tuve bastante buena recepción, particularmente al señalar que las comunidades escolares tendrían que ser escuchadas, y varios encontraron bastante razonables argumentos que expusimos. El único que no lo encuentra razonable y que insiste es el Ministro de Educación . Es lamentable como él sigue empeñado en una campaña para forzar un retorno a clases y creemos que está equivocado en su foco, ya que éste debería estar en entregar apoyo a los estudiantes que no tienen conectividad, los que están quedando atrás en este formato online”. Consultado sobre la diversidad de la realidad sanitaria en Chile, pero también las diferencias entre las mismas escuelas y cómo eso se debe o no reflejar en un plan de retorno presencial, el presidente del Magisterio aclaró que en general no existen tantas diferencias en los establecimientos del país, salvo en lugares específicos como Isla de Pascua o Juan Fernández. “Hay mucha campaña comunicacional . Se habló mucho del retorno de Río Ibáñez, pero se trabaja de un colegio con 5 alumnos o de los 35 colegios que volvieron a clases, pero en Chile hay 11500 colegios, entonces ese número es ínfimo. Si se abren los colegios, se activarán los contagios, incluso en localidades aisladas, porque los profesores que trabajan ahí no viven en esas comunas. Se dicen cosas sin conocer bien la cotidianidad escolar, por eso preponemos que se conforme una mesa de trabajo analizar el tema retorno y donde estemos todos las comunidades escolares y los expertos sanitarios y el Gobierno se ha negado por considerarlo innecesario e inadecuado”. Respecto del empecinamiento del ministro Figueroa en la vuelta a clases y cuáles serían los motivos para ello , Mario Aguilar señaló que es de la opinión que esta suerte de obsesión no es del secretario de Estado, sino del propio Presidente Piñera. “Hay datos que señalan que esto ha sido una instrucción de La Moneda, directamente desde Piñera. Hay razones económicas y presiones del mundo empresarial que quieren que se retomen las clases porque para ellos los colegios son guarderías, no centros educacionales. No nos parece que se deba activar los colegios para que se eche a andar el aparato económico, porque hay un tema de salud. Obviamente la economía está afectada, lo sabemos y nos preocupa eso, si somos gente que vive en este país y finalmente cualquier crisis económica a todos nos va a afectar, pero no creemos que la forma sea poner en riesgo la salud de las personas. Creemos que si hay personas que no tengan que con quien dejar a sus hijos, hay que ir en apoyo de esa persona: un subsidio, o incluso alguna solución como la de la alcaldesa de Providencia que abrió específicamente guarderías con otro personal aunque nos parece igual de riesgo. Es muy delicada la situación. Las mismas autoridades han dicho que tenemos que cuidarnos, entonces hay un doble discurso, porque por un lado nos dicen que hay que cuidarse y por otro que hay que volver a los colegios donde el riesgo es altísimo”. Consultado sobre cómo se puede responder a la voluntad del ministerio de que se vuelva a clases lo antes posible, Aguilar manifestó que existe claridad en la comunidad escolar de resistir esa instrucción y que la prioridad es cuidar la salud por sobre cualquier otra cosa. “La gente ha tenido bastante sentido común y sencillamente no ha querido volver y lo mismo han hecho alcaldes y alcaldesas y los sostenedores particulares. Ante esa unión que se ha dado, creemos que el Gobierno tendrá un poco de sentido común y se dará cuenta que este año definitivamente no es posible retornar pues todos los indicadores muestran eso”. “Una vez que se entienda eso, el Ministerio debería focalizarse en la conectividad y preparar un retorno para el 2021 con tiempo de modo de hacer cambios en las infraestructuras, tener los recursos materiales como mascarillas, alcohol y de aseo que hoy no está. Los alcaldes han señalado claramente que no tienen los presupuestos y que hay que destinar recursos para eso. Así se podrá, en 2021 volver con todas las cuidados y con toda la anticipación de de trabajo previo que van a minimizar el riesgo de contagio”. “¿Vale le pena este riesgo y esta tensión si los padres no van a mandar a sus hijos aunque así lo decrete el Ministerio de Educación? Creo que no, hay que asumir este 2020 en las condiciones que está y mejorar lo más posible el trabajo a distancia durante estos meses”, concluyó Mario Aguilar.

