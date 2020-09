5849fd7b9a

Derechos Humanos Entrevista Carmen Hertz por reporte ONU sobre Venezuela: "En la derecha siempre utilizan algo para eludir la responsabilidad que ellos tienen" Junto con criticar lo que consideró un doble estándar del gobierno chileno, la diputada del Partido Comunista afirmó que "condeno todas las violaciones de DDHH que los agentes del Estado realizan contra un pueblo, con mayor razón cuando son crímenes internacionales". Claudia Carvajal G. Viernes 18 de septiembre 2020 14:08 hrs.

En un reporte dado a conocer el miércoles recién pasado, basado en el trabajo de una misión internacional independiente de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se imputa al gobierno venezolano de “crímenes de lesa humanidad”. Según lo informado por la ONU, el informe se basa en el estudio de 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela y en la revisión de 2.891 incidentes adicionales con el objetivo de corroborar patrones de violaciones y crímenes. La noticia reactivó la atención internacional sobre el país caribeño y Chile no se exceptuó de ello. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, emitió un pronunciamiento oficial por el que reafirmó un compromiso del Gobierno por la recuperación de la democracia en ese país. “Venezuela es una dictadura pura y dura que tiene sumido al país en una crisis política y social enorme” manifestó el Canciller. Respecto del informe de la misión de la ONU y las reacciones que dejó en Chile es que Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la abogada y diputada Carmen Hertz. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela concluyó que las autoridades cometieron violaciones graves de los derechos humanos. ¿Cómo evalúa usted este informe y sus consecuencias para el gobierno venezolano? Este informe es de una misión internacional de investigación sobre Venezuela que estableció el Consejo de Derechos Humanos hace dos años. Como he dicho y reiterado, condeno todas las violaciones de DD.HH. que los agentes del Estado realizan contra un pueblo, con mayor razón cuando son crímenes internacionales. Eso es lo que hemos hecho desde la época de la dictadura militar, cuando como movimiento de DD.HH apoyamos y protegimos a los perseguidos y como seguimos haciendo hoy frente a las violaciones generalizadas, masivas y sistemáticas del gobierno de Piñera desde el 18 de octubre contra los ciudadanos. Seguimos insistiendo en la imperativa necesidad de establecer responsabilidades penales y políticas ante las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión respecto de las declaraciones del canciller Arreaza que señaló que el informe fue realizado por una “misión fantasma” y elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno? No conozco bien las declaraciones, pero en general los gobiernos que están sometidos a investigaciones siempre señalan que los informes están plagados de falsedades. Eso es algo común. No conozco en detalle cuál fue la relación de la Misión con el Gobierno, pero de acuerdo con uno de los integrantes de la misión, el escocés Paul Seils, no entraron a Venezuela y no hicieron un trabajo de campo y el informe se realizó sobre la base de más de 200 entrevistas y documentos, pero creo que es posible realizar un informe a distancia. El Canciller Allamand urgió al Congreso a pronunciarse respecto del informe de la ONU sobre Venezuela ¿Cuál es su opinión sobre ese emplazamiento? Quiero hacer presente que la derecha utiliza los casos de Venezuela para encubrir la complicidad de ese sector en la política de exterminio de la dictadura de la que varios de quienes fueron propiciadores y aplaudidores. Que además son actores políticos al día de hoy y han blindado a Piñera cuando se interpuso la acusación constitucional. Y también a Carabineros de Chile, en forma permanente. No hay nada que no hayan tapado, incluso ahora están tratando de deslegitimar, ni más ni menos, que a la Contraloría General de la República, entonces ése es el punto que como parte del movimiento de DD.HH y como diputada del Partido Comunista me es intolerable y absolutamente inaceptable: el uso y abuso de esta situación, en circunstancias que ellos son cómplices de lo que ocurrió en el pasado y de lo que está ocurriendo hoy en Chile. La derecha siempre utiliza algo para eludir la responsabilidad que ellos tienen. Ellos han blindado a la autoridad máxima que es el Presidente de la República, pese a que hay cinco informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en Chile que ellos han descalificado. También han blindado permanentemente el actuar de Carabineros que, en la práctica, actúa como ente autónomo y hace lo que quiere con los manifestantes a quienes conciben como enemigos, y a los enemigos se les puede hacer cualquier cosa. Yo no acepto la impunidad de las violaciones a los derechos fundamentales de las personas y lo que está ocurriendo en Chile hoy es un paraguas de impunidad. A la fecha, según las cifras del INDH y otros organismos, hay 6 mil lesionados como consecuencia de las manifestaciones, más de 400 personas con trauma ocular, más que en un Estado de Guerra, que en conflictos bélicos. Han habido muertos ¿y qué ha pasado con esto? De las querellas que ha presentado el INDH, que son más de 2 mil, hay once agentes del estado formalizados. En casos de muerte, como por ejemplo la del joven ecuatoriano en La Serena, Romario Veloz, no hay un solo militar imputado o formalizado. Ni uno solo, entonces hay de nuevo un paraguas de impunidad y el Estado, que es responsable de estas violaciones brutales a los derechos de los manifestantes, tiene el deber de fomentar la justicia, reparar y además dar garantías de no repetición. Y eso, nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país, no lo tenemos porque hasta hoy siguen reprimiendo a la gente que se manifiesta por el Apruebo y protegiendo a quienes son del Rechazo. Entonces usted considera que tenemos una especie de policía dual que actúa de una manera con una parte de la población, y de una forma completamente diferente con otra… Carabineros tiene comportamientos completamente distintos dependiendo de quienes se manifiesten y recordemos que ellos son los que resguardan el orden público y tienen el monopolio de las armas, entonces no pueden ser una especie de guardia pretoriana de la derecha y de la extrema derecha, no deben transformarse en eso. En la práctica, con los patrones de conducta absolutamente distintos que tienen, es en eso en lo que se están transformando. Volviendo a Venezuela, ¿cuáles son las consecuencias en materia de justicia internacional que puede acarrear este informe de la ONU? Las misiones internacionales de investigación lo primero que esperan es que los Estados cesen en las violaciones a los derechos humanos. Ése es el primer resultado positivo que ellos esperan. El segundo es que los agentes responsables sean llevados a la justicia y sancionados como corresponde, eso es lo que se espera por parte de las misiones. No puedo adelantarme a cual sea el curso porque en esto también influyen factores políticos. Además quiero señalar que voy a estar siempre en contra y creo que todos deberíamos condenar la intromisión militar de los Estados Unidos en Venezuela, que han propiciado asonadas de todo tipo, incluso algunas bastante grotescas. Son los venezolanos los que van a tener que decidir su futuro sin intromisión militar del señor Trump. Foto @La Desdémona

