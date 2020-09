ea14df00eb

Política Alejandro Guillier por plebiscito constitucional: "Fue la respuesta de la clase política para salvar al Presidente" El senador criticó que los partidos estén más preocupados por la elección presidencial, que por un proceso que puede dar "estabilidad y legitimidad al sistema político chileno por 40 o 50 años más". Diario Uchile Domingo 20 de septiembre 2020 14:29 hrs.

En una entrevista con el programa Pauta Libre, de La Red, el excandidato presidencial del Frente Amplio, Alejandro Guillier, se refirió al próximo plebiscito constitucional y entregó detalles de lo que fue la gesta de un proceso al que aseguró no haber concurrido inicialmente. “Este llamado a plebiscito fue la respuesta de la clase política para salvar al Presidente, que se estaba desplomando, y que tenían miedo que arrastrara al Congreso, entonces se acordó este mecanismo. Yo propuse otra cosa, adelantar elecciones generales de Presidente y de Congreso, y darle facultades constituyentes al nuevo Congreso para que hiciera la nueva Constitución”, manifestó. El ex candidato presidencial y senador, señaló en #PautaLibre que si el proceso de constituyente lo capturan los partidos políticos para su militancia, “mucha gente se va a sentir desafectada de este proceso y va a perder la sustancia reformadora”https://t.co/62pNo4QpvB — Pauta Libre (@pautalibrelared) September 20, 2020 No obstante, el hoy senador independiente precisó que, una vez instalado el tema del plebiscito, decidió sumarse a la causa, siempre y cuando, sea la oportunidad para abrir un componente ausente en la política nacional de las últimas décadas: la ciudadanía. “Esto no va a flotar si el proceso constituyente no es esencialmente ciudadano. Si lo capturan los partidos políticos exclusivamente para su militancia, mucha gente se va a sentir desafectada de este proceso y va a perder la sustancia reformadora porque los partidos no van a ser capaces sino de hacerse cargo de acuerdos y negociaciones entre ellos”, criticó. El ex candidato presidencial y senador, señaló en #PautaLibre que si el proceso de constituyente lo capturan los partidos políticos para su militancia, “mucha gente se va a sentir desafectada de este proceso y va a perder la sustancia reformadora”https://t.co/62pNo4QpvB — Pauta Libre (@pautalibrelared) September 20, 2020 En tal sentido, Guillier agregó que, de ir a una convención constituyente “es porque queremos aire fresco, por que llegue la ciudadanía, que lleguen los dirigentes de las organizaciones sociales con nuevos temas, con una frescura y una renovación de liderazgo muy grande”. Aunque el plebiscito puede “darle estabilidad y legitimidad al sistema político chileno por 40 o 50 años más”, el senador remató su crítica emplazando a los partidos políticos que, según dijo, “están más preocupados de la próxima elección presidencial de 4 años y de las listas electorales“. Esta actitud, agregó, es justamente la que empieza a postergar a la ciudadanía, alejándola del protagonismo que merece en este proceso.

