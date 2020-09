37be4c531c

Trabajo Gael Yeomans por Presupuesto 2021: "Reactivación económica no es solo un tema de Hacienda, falta la mirada laboral" Respecto de la austeridad planteada por el Gobierno para el reajuste del salario mínimo y el Presupuesto 2021, la diputada frenteamplista criticó la poca participación de la ministra de Trabajo, María José Zaldívar. Eduardo Andrade Lunes 21 de septiembre 2020 21:08 hrs.

Aunque algunos estudios hablan de un pequeño repunte en materia de creación de puestos laborales, producto del desconfinamiento, el desempleo generado por la pandemia en Chile sigue siendo un problema serio y genera preocupación en el ámbito político, sobre todo en virtud de la austeridad que ha planteado el Gobierno, tanto en el debate por el sueldo mínimo como en el Presupuesto para el 2021. Al respecto, la presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, ha manifestado estar atenta a las proyecciones en materia económica que está dejando la crisis y el impacto directo que tienen en el desempleo. Así, para la diputada, uno de los elementos más delicados del asunto tiene que ver con la repercusión en las mujeres. Esto, hay que recordar, es un punto observado también en diversos estudios consignados por este medio. Sin embargo, Yeomans advirtió que desde el Gobierno no se ha hecho mucho para revertir el problema. “Hemos visto un respaldo minoritario y poco profundo desde las instituciones del Estado y eso es algo que tenemos que fortalecer. Es un debate abierto, pero no se han presentado propuestas que se hagan cargo de ello. Yo presenté junto con otros parlamentarios un proyecto de reforma constitucional para reconocer el trabajo doméstico, darle un valor económico, monetario, que permita avanzar en políticas en esa materia y que podamos tener un país que se haga cargo de la corresponsabilidad”, manifestó. Otro de los puntos más álgidos que tiene el problema del desempleo en el país, pasa también por la discusión parlamentaria respecto del reajuste del salario mínimo y del erario para el 2021. Ambos asuntos, además, han venido acompañados de un argumento de austeridad de parte del Gobierno, sustentado en los efectos económicos de la crisis. No obstante, para Yeomans, la propuesta defendida principalmente por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está concentrada solamente en la reactivación económica y no aborda con profundidad el tema del desempleo. “Se ha dicho por parte de Hacienda que se está evaluando una agenda de reactivación económica y ahí el tema es que la ministra del Trabajo no puede ser una ministra que guarde silencio frente a esta situación. He visto mucha ausencia por parte de ella en esta materia, cuando acá se está hablando de qué va a ocurrir con las y los trabajadores de aquí al futuro. Reactivación económica no solo es un tema de Hacienda, de números o de crecimiento económica, falta una mirada respecto de las repercusiones laborales que en mi parecer ha estado ausente”, criticó. El debate por el Presupuesto 2021, y que considera según Briones partir de cero, tendrá probablemente dentro de sus principales consecuencias la reducción de gastos correspondientes a materia social. Sin embargo, según Yeomans, éste será justamente un tema trascendental y correspondiente a un monto que podría ser utilizado como ayuda para las personas que inevitablemente sufrirán la cesantía. Así, para la diputada frenteamplista, es necesario que la disminución planteada por el Gobierno sea contrarrestada con fuerza en el debate parlamentario. “Espero que ese debate considere esta visión. Se necesitan aportes en materia social, estamos hablando de qué va a ocurrir con la situación de cesantía de muchos trabajadores y trabajadoras y para eso el seguro de cesantía se debe fortalecer, debe tener vigencia, capacidad de responder. Yo espero que finalmente el debate presupuestario tenga en la mira que se requiere un desarrollo económico para el país, pero ese desarrollo debe ser en miras de hacerse cargo de manera integral de la situación de las mayorías del país”, sentenció. Finalmente, la diputada también se mostró a favor de otro de los proyectos debatidos actualmente en la Comisión de Trabajo que preside. Uno de ellos dice relación con la legislación del trabajo a través de plataformas online. Para Yeomans, la pandemia ha dejado formas de trabajo que van a persistir en los siguientes meses, y por lo tanto, es necesario dotar de la seguridad y fiscalización necesaria para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible.

