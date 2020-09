c2a78ee900

3a712b469d

Cultura Nano Stern lanza décimas sobre el estallido: “Hice un gran esfuerzo por no convertir este libro en un panfleto” En conversación con el programa Semáforo, el músico se refirió a su primer libro literario. El texto fue escrito durante los días de protesta y será lanzado el próximo jueves 24 de septiembre de manera virtual. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Lunes 21 de septiembre 2020 13:14 hrs. Compartir

El próximo jueves 24 de septiembre, el músico Nano Stern publicará su primer libro literario: Décimas del Estallido. Cronología en verso de la rebelión en Chile (Cuño Editor). El texto fue escrito durante los días de la protesta y recoge diversos hitos del movimiento que inició en octubre del año pasado. De ese modo, la obra narra el despertar de la sociedad chilena, recogiendo hechos vinculados a demandas sociales y vulneraciones de los derechos humanos. Décimas del Estallido se desarrolla, principalmente, en torno a la décima. Sin embargo, en el libro también presenta párrafos que contextualizan cada uno de los episodios abordados: “En los fragmentos en prosa hice un gran esfuerzo por alejarme de mis propias apreciaciones. Con el verso me libero y me permito opinar y compartir las atrocidades y cosas hermosas y esperanzadoras que fueron pasando. En general, hice un gran esfuerzo por no convertir este libro en un panfleto”, dijo el músico en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. “Por supuesto que mis apreciaciones personales permean constantemente, pero he hecho un esfuerzo por tener un cierto grado de desapego con lo que estoy diciendo. Eso ha sido lo más difícil de todo”, añadió el cantautor. Nano Stern también reconoció que fue natural dar el salto para crear una obra literaria basada en la décima. En tanto, señaló: “Es muy probable que algunas de estas décimas se conviertan en canción”. Por otro lado, el multiinstrumentista indicó que en Chile existe una larga tradición respecto de narrar hechos históricos en décimas. “Luego del golpe, Lalo Parra escribe un libro que es un relato de lo que sucedió en décimas. Violeta escribió su autobiografía. Entonces, esta es una estrofa que ha estado muy ligada, no solamente a la poesía popular en Chile, sino específicamente a la poesía popular en función de la crónica, por lo tanto, no es más que una continuidad que se entronca en una tradición de larga data y que está absolutamente viva en boca de los payadores”, recalcó el músico. Décimas del Estallido. Cronología en verso de la rebelión en Chile cuenta con ilustraciones de Marcelo Escobar Morales (1970). Su lanzamiento se realizará el próximo jueves 24 de septiembre, a las 19:30 horas, por medio de las plataformas del cantautor. La presentación del libro será realizada por Fernando Atria, abogado constitucionalista; Paula Miranda, doctora en Literatura; y Tobías Schleider, autor y traductor argentino.

El próximo jueves 24 de septiembre, el músico Nano Stern publicará su primer libro literario: Décimas del Estallido. Cronología en verso de la rebelión en Chile (Cuño Editor). El texto fue escrito durante los días de la protesta y recoge diversos hitos del movimiento que inició en octubre del año pasado. De ese modo, la obra narra el despertar de la sociedad chilena, recogiendo hechos vinculados a demandas sociales y vulneraciones de los derechos humanos. Décimas del Estallido se desarrolla, principalmente, en torno a la décima. Sin embargo, en el libro también presenta párrafos que contextualizan cada uno de los episodios abordados: “En los fragmentos en prosa hice un gran esfuerzo por alejarme de mis propias apreciaciones. Con el verso me libero y me permito opinar y compartir las atrocidades y cosas hermosas y esperanzadoras que fueron pasando. En general, hice un gran esfuerzo por no convertir este libro en un panfleto”, dijo el músico en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. “Por supuesto que mis apreciaciones personales permean constantemente, pero he hecho un esfuerzo por tener un cierto grado de desapego con lo que estoy diciendo. Eso ha sido lo más difícil de todo”, añadió el cantautor. Nano Stern también reconoció que fue natural dar el salto para crear una obra literaria basada en la décima. En tanto, señaló: “Es muy probable que algunas de estas décimas se conviertan en canción”. Por otro lado, el multiinstrumentista indicó que en Chile existe una larga tradición respecto de narrar hechos históricos en décimas. “Luego del golpe, Lalo Parra escribe un libro que es un relato de lo que sucedió en décimas. Violeta escribió su autobiografía. Entonces, esta es una estrofa que ha estado muy ligada, no solamente a la poesía popular en Chile, sino específicamente a la poesía popular en función de la crónica, por lo tanto, no es más que una continuidad que se entronca en una tradición de larga data y que está absolutamente viva en boca de los payadores”, recalcó el músico. Décimas del Estallido. Cronología en verso de la rebelión en Chile cuenta con ilustraciones de Marcelo Escobar Morales (1970). Su lanzamiento se realizará el próximo jueves 24 de septiembre, a las 19:30 horas, por medio de las plataformas del cantautor. La presentación del libro será realizada por Fernando Atria, abogado constitucionalista; Paula Miranda, doctora en Literatura; y Tobías Schleider, autor y traductor argentino.