Plebiscito A casi un mes del plebiscito, Gobierno sigue sin establecer normas para votación en comunas con cuarentena Tanto las comunas en fase 1 de cuarentena como en fase 2 de transición tendrán confinamiento obligatorio el 25 de octubre, por lo que el Ejecutivo debe definir cuál será la forma permitida para que los electores salgan de sus domicilios hasta el local de votación. Andrea Bustos C. Miércoles 23 de septiembre 2020 20:50 hrs.

El domingo 25 de octubre será una de las fechas más importantes para nuestro país en las últimas décadas. Sin embargo, a prácticamente un mes del plebiscito constitucional hay una decisión importante sobre la que el Gobierno todavía no se ha pronunciado: ¿cuál será el protocolo de votación en las comunas con cuarentena? Si bien las comunas en cuarentena pueden ir variando semana a semana, es prácticamente seguro que para el plebiscito todavía habrá comunas en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso, dado que en regiones como la de Aysén recién están comenzando períodos de confinamiento obligatorio. Aunque el Gobierno no ha tomado una decisión al respecto, si se ha comentado que manejan dos opciones: dar permisos a través de comisaría virtual o levantar las cuarentenas por el periodo de la votación. Desde el Servel, el presidente de su Consejo Directivo, Patricio Santamaría, manifestó respecto de los traslados que se requerirán durante esa jornada que si bien aun no hay decisiones, lo que se buscará es siempre garantizar el derecho al voto. “Nosotros estamos viendo diferentes escenarios, tenemos que anticiparnos a diferentes escenarios, no sabemos qué va a pasar en 33 días más pero me da la impresión que van a estar, por las conversaciones que hemos tenido, todas las facilidades para los efectos de que las personas puedan desplazarse, votar y participar en el plebiscito del 25 de octubre”, comentó. Consultada por este tema, la epidemióloga Muriel Ramírez comentó que, a pesar de que las cifras de COVID-19 van variando, esta decisión sí debería tomarse cuanto antes. A juicio de la especialista, si realmente existe un compromiso con la democracia en el país no es necesario seguir esperando para normar el voto en las comunas en fase 1 y 2. “Todos los ciudadanos y ciudadanas del país tenemos el derecho a la expresión democrática y a votar y eso es independiente de la situación sanitaria. Por lo tanto, la decisión no tiene por qué posponerse y debe ser tomada ya y habilitar los procedimientos para que la votación ocurra de manera normal”, explicó. Por otra parte, la académica de la Universidad Católica del Norte dijo que, si se aplica correctamente el protocolo elaborado por el Servicio Electoral – que fue realizado junto a especialistas – aun cuando haya cuarentenas vigentes, el ir a sufragar será una acción segura. “El número de casos activos es lo que determina el riesgo pero también ese número de casos activos puede ser muy variable dependiendo de la situación, depende la cantidad de test que se hagan en los días previos porque es el número que voy a tener que estar mirando (…) En realidad es difícil poder saber la exacta cantidad de casos activos que hay y ese es el riesgo, entonces a mí me parece que teniendo todos los resguardos de distancia, de hacerlo en lugares abiertos, de llevar cada uno su lápiz, mantener lugares con posibilidad de lavado de manos, alcohol gel, con limpieza de las superficies de las mesas, sin tocar los carnet, todo eso que está establecido en el protocolo del Servel me parece que el riesgo es bajo, es mucho más bajo que salir a trabajar todos los días como mucha gente lo tiene que hacer”, expresó la epidemióloga. Respecto de qué medidas serían más apropiadas para tomar en esa jornada de votación, Muriel Ramírez comentó que una buena opción sería trabajar con permisos temporales pero que estos sean solicitados con anticipación, lo que permitiría evitar colapsos en la web de Comisaría Virtual que limiten el derecho a voto y a la vez obtener una programación de la cantidad de salidas que se realizarán durante esa jornada. Dos almas para tomar decisiones Desde el punto de vista político este tema también toma relevancia, dado que la discusión respecto de qué tanta adhesión tendrá la votación del 25 de octubre ha sido un tema analizado tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Mientras por un lado las campañas se han centrado en motivar la participación, desde parte Chile Vamos se señaló incluso que debería existir un mínimo de participación para legitimar el plebiscito, dado que una baja concurrencia quitaría validación al resultado. Al abordar esta situación, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud, comentó a Radio Universidad de Chile que bajo el objetivo de justamente garantizar la participación, es que se debe facilitar la votación ese día con algo más que un permiso entregado por Carabineros. “Lo que me da temor de los permisos es que el exigir sacar un permiso en la comisaría virtual ¿qué haces con las personas que no tienen internet? no van poder ir a votar porque no van a tener el permiso, y quienes deberían ir personalmente a la comisaría tal vez no van a tener el tiempo para ir a la comisaría y además tener que ir a votar. Yo creo que tal vez es más práctico hacer un sistema en que se pueda acreditar el pasar a la comuna en cuarentena con carnet de identidad y que se corrobore que está autorizado para sufragar y a la vez habilitar el permiso especial por comisaría virtual. Mientras más opciones haya mejor, pero no hacer que obligatoriamente sea una”, comentó. En tanto, sobre por qué esta decisión no se ha tomado a un mes del plebiscito, el diputado comentó que la tardanza en un pronunciamiento por parte del Gobierno y del Servel “denota que no hay un convencimiento con relación a que el plebiscito efectivamente se vaya a efectuar en la fecha en que hoy está fijada”. A juicio del parlamentario la situación es preocupante, puesto que el plebiscito debe realizarse a pesar de los temores que existan en La Moneda, los que según explicó Andrés Celis se relacionan con dos posturas opuestas al interior del Ejecutivo. “Yo creo que aquí hay dos almas que conviven: el tema político del segundo piso de La Moneda y el alma del ministro del Ministerio de Salud (…) Al ministro Paris le encantaría poder fijar derechamente cuáles serían las exigencias para ese día colocándose en todas las hipotéticas situaciones para el día del plebiscito, en cambio el segundo piso, políticamente, yo creo que ese día le complica y en particular al señor Larroulet”. “Tengo la impresión que en el segundo piso algunos quieren o pretenden deslegitimar el plebiscito con que vaya poca gente a votar y en definitiva señalar que el apruebo, si bien gana muy poca gente concurrió finalmente a las urnas. Y yo creo que el segundo piso tiene que darse cuenta que de producirse aquel pronóstico, que espero que no ocurra, le haría muy mal a la democracia y, en ese sentido, el segundo piso y el señor Larroulet tiene que convencerse de que se tienen que dar todas las facilidades, todos los elementos que hagan exigible que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas puedan ir a votar”, explicó Celis, que según aclaró su apreciación es personal y no remite a ninguna conversación particular con las autoridades del Minsal. Desde la oposición, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, también integrante de la Comisión de Salud, expresó sobre este debate que el Gobierno ha sido sumamente negligente con las decisiones que ha tomado sobre el plebiscito: “A mí me queda la impresión de que acá no se están haciendo todos los esfuerzos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar de unos de los procesos electorales más importantes que vamos a vivir desde el retorno a la democracia”. Asimismo, la parlamentaria dijo lamentar que el Ejecutivo ponga trabas en esta votación, cuando debería hacer todo lo contrario y ser ellos quienes lleven adelante este proceso democrático. Ante tal situación Karol Cariola se manifestó molesta por la actitud “negligente, irresponsable y poco democrática” del Gobierno. “No quiero pensar que el Gobierno realmente está retrasando este tipo de decisiones y las medidas que se deben tomar, porque acá para mí por lo menos no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno tome la determinación de que aquellas comunas que están en transición o cuarentena durante el 25 de octubre no puedan participar del proceso. Creo que eso sería absolutamente impresentable e inaceptable, lo que el Gobierno tiene que hacer es resguardar y generar todas las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar de este proceso electoral”, comentó Cariola. En tanto, respecto de cuál sería el camino a tomar para garantizar el voto en comunas en fase 1 y 2, la diputada expresó que tanto los permisos temporales como la liberación por el día de cuarentena son opciones, pero que siempre debe primar el resguardo total y efectivo del derecho a sufragio. A esto añadió que además de estas opciones, el voto postal sigue siendo una alternativa a la que el Ejecutivo debe abrirse y también, a su juicio, la mejor opción es permitir mayor tiempo de votación: “Nosotros insistimos en el punto de que la mejor manera de espaciar el traslado de las personas hacia los centros de votación es por la vía de generar un día más de votación, tener dos días de votación. Creemos que es una opción que todavía es posible, que es viable y que es necesario considerar”. Así, a casi un mes del plebiscito las opciones son varias, sin embargo, la palabra final la tiene el Ejecutivo. Más allá de cuál sea la alternativa elegida, la claridad está en que por ningún motivo se puede limitar el derecho a sufragar el 25 de octubre.

