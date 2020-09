6cc77fc866

b0cc1b1441

Cultura Ceac TV retoma su programación habitual con nuevos registros en vivo Luego de una semana marcada por las celebraciones de Fiestas Patrias, el canal online vuelve a su parrilla programática semanal, que incluye nuevas presentaciones desde el Teatro Universidad de Chile. Diario Uchile Miércoles 23 de septiembre 2020 7:33 hrs. Compartir

El Ciclo de Pianistas del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (Ceac), que el pasado 16 de septiembre presentó el debut de su temporada 2020, continúa este miércoles 23 a las 19:40 horas con un recital a cargo de Alexandros Jusakos. Se trata del segundo de una serie de cuatro conciertos registrados de modo en vivo desde el Teatro Universidad de Chile y que contemplan variadas obras con algunos de los representantes más icónicos del repertorio pianístico. Beethoven, Schumann, Liszt y Chopin serán los compositores que interpretará Jusakos, ganador de dos Premios Especiales en el IX Concurso Pianístico Internacional “Príncipe Antonio Radziwill”, en Polonia, Premio Claudio Arrau 2001 y segundo premio en el primer Concurso Internacional para Maestros de Piano, en Varsovia. Por otra parte, el viernes 25 y sábado 26, también a las 19:40 horas, volverá el programa In Crescendo, que en esta ocasión presentará al destacado solista en percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Gerardo Salazar, quien interpretará obras de François Lebert, Adam White, John Bergamo y Efraín Amaya. Asimismo, el ciclo tendrá a su primer cuarteto en escena, conformado por Rodrigo Herrera en corno inglés, Rodrigo Pozo en violín, Cristián Gutiérrez en violonchelo y Jimena Rey en contrabajo. Juntos interpretarán Cuarteto en do P115 de Michael Haydn. Luego de estas presentaciones será el turno de Variaciones sobre un tema original, Op. 36 (Enigma) conocidas habitualmente como Variaciones Enigma, de Edward Elgar, en un concierto ofrecido por la Sinfónica en abril de 2018, con la dirección de quien fuera entonces el titular de la Orquesta, el reconocido maestro Leonid Grin. En tanto, el Ballet Nacional Chileno llegará a la pantalla el jueves 24 y domingo 27 a las 20:00 horas, con obras de dos destacados coreógrafros nacionales: Claudia Vicuña y Eduardo Zúñiga. Todo partirá con A la llegada de los pájaros, de la reconocida bailarina y coreógrafa, ganadora del Premio Altazor 2006, Claudia Vicuña. La obra fue parte del primer ciclo de la temporada 2015 del Banch, denominado “Recuerdos”, inspirado en las en las ideas de memoria y herencia. La obra, donde el cuerpo es el contenedor de la experiencia humana, tuvo como referente la figura de Jorge Cáceres, escritor, bailarín y artista plástico, quien fue parte de los inicios de esta compañía de danza. Luego de ello se transmitirán tres creaciones del coreógrafo y ex bailarín de la compañía, Eduardo Zúñiga, quien en 2014 dejó el país para radicarse en Europa, desde donde ha desarrollado una exitosa carrera que lo ha llevado a recibir importantes premios. Así, la primera obra que el público podrá ver es una de las que le permitió ganar la Medalla de Oro en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers, en Rusia: Puñal (Dagger). Luego vendrá un dúo titulado At last, una pieza creada exclusivamente para el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, presentado en junio de 2018. Seguirá el trío Archipiélago, obra también presentada en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers (junto con Puñal), la que además obtuvo Medalla de Plata en el IV Beijing International Ballet and Choreography Competition, en China. La programación semanal la completará el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, interpretando una selección de algunas de las obras favoritas de la música chilena y latinoamericana, además de extractos de la afamada Carmina Burana, de Carl Orff, concierto que el público podrá disfrutar el martes 22 de septiembre desde las 19:40 horas en www.ceactv.cl.

El Ciclo de Pianistas del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (Ceac), que el pasado 16 de septiembre presentó el debut de su temporada 2020, continúa este miércoles 23 a las 19:40 horas con un recital a cargo de Alexandros Jusakos. Se trata del segundo de una serie de cuatro conciertos registrados de modo en vivo desde el Teatro Universidad de Chile y que contemplan variadas obras con algunos de los representantes más icónicos del repertorio pianístico. Beethoven, Schumann, Liszt y Chopin serán los compositores que interpretará Jusakos, ganador de dos Premios Especiales en el IX Concurso Pianístico Internacional “Príncipe Antonio Radziwill”, en Polonia, Premio Claudio Arrau 2001 y segundo premio en el primer Concurso Internacional para Maestros de Piano, en Varsovia. Por otra parte, el viernes 25 y sábado 26, también a las 19:40 horas, volverá el programa In Crescendo, que en esta ocasión presentará al destacado solista en percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Gerardo Salazar, quien interpretará obras de François Lebert, Adam White, John Bergamo y Efraín Amaya. Asimismo, el ciclo tendrá a su primer cuarteto en escena, conformado por Rodrigo Herrera en corno inglés, Rodrigo Pozo en violín, Cristián Gutiérrez en violonchelo y Jimena Rey en contrabajo. Juntos interpretarán Cuarteto en do P115 de Michael Haydn. Luego de estas presentaciones será el turno de Variaciones sobre un tema original, Op. 36 (Enigma) conocidas habitualmente como Variaciones Enigma, de Edward Elgar, en un concierto ofrecido por la Sinfónica en abril de 2018, con la dirección de quien fuera entonces el titular de la Orquesta, el reconocido maestro Leonid Grin. En tanto, el Ballet Nacional Chileno llegará a la pantalla el jueves 24 y domingo 27 a las 20:00 horas, con obras de dos destacados coreógrafros nacionales: Claudia Vicuña y Eduardo Zúñiga. Todo partirá con A la llegada de los pájaros, de la reconocida bailarina y coreógrafa, ganadora del Premio Altazor 2006, Claudia Vicuña. La obra fue parte del primer ciclo de la temporada 2015 del Banch, denominado “Recuerdos”, inspirado en las en las ideas de memoria y herencia. La obra, donde el cuerpo es el contenedor de la experiencia humana, tuvo como referente la figura de Jorge Cáceres, escritor, bailarín y artista plástico, quien fue parte de los inicios de esta compañía de danza. Luego de ello se transmitirán tres creaciones del coreógrafo y ex bailarín de la compañía, Eduardo Zúñiga, quien en 2014 dejó el país para radicarse en Europa, desde donde ha desarrollado una exitosa carrera que lo ha llevado a recibir importantes premios. Así, la primera obra que el público podrá ver es una de las que le permitió ganar la Medalla de Oro en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers, en Rusia: Puñal (Dagger). Luego vendrá un dúo titulado At last, una pieza creada exclusivamente para el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, presentado en junio de 2018. Seguirá el trío Archipiélago, obra también presentada en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers (junto con Puñal), la que además obtuvo Medalla de Plata en el IV Beijing International Ballet and Choreography Competition, en China. La programación semanal la completará el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, interpretando una selección de algunas de las obras favoritas de la música chilena y latinoamericana, además de extractos de la afamada Carmina Burana, de Carl Orff, concierto que el público podrá disfrutar el martes 22 de septiembre desde las 19:40 horas en www.ceactv.cl.