Política Diputado Juan Manuel Fuenzalida y primarias en la coalición: "Que el mejor representante de Chile Vamos sea candidato único" El vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, sin embargo, se mostró contrario a la utilización de este mecanismo para todas las comunas. "No me parece el derrochar una serie de recursos en primarias que muchas veces son inoficiosas", dijo en entrevista con nuestro medio. Claudia Carvajal G. Jueves 24 de septiembre 2020 11:13 hrs.

A menos de seis meses de una nueva elección de alcaldes y concejales para las distintas comunas de nuestro país, y a solo una semana de que venza el plazo para la inscripción de primarias, el tema en Chile Vamos no parece estar resuelto. Fue Vitacura la comuna que encendió la discusión debido a que su alcalde por más de dos décadas no puede acceder a ser reelecto dada la modificación constitucional que pone como límite el lapso de 12 años en el cargo, plazo largamente excedido por Raúl Torrealba, quien, sin embargo, ya había manifestado su opción de no repostularse al sillón alcaldicio de esa comuna del sector oriente de Santiago. Así, rápidamente han ido apareciendo nuevos postulantes a ese municipio y fue la UDI la que movió el escenario electoral al anunciar a Pablo Zalaquett como su candidato, sumándose a las intenciones de los RN Max del Real, actual concejal y del asesor presidencial Carlos Cruz Coke. Por su parte Evópoli también ha manifestado interés en presentar su propia candidatura en la persona de Camila Merino, ex ministra del Trabajo del primer gobierno de Sebastián Piñera. Sobre esta suerte de “primaria forzosa” que estaría impulsando su partido, es que se refirió el diputado Juan Manuel Fuenzalida, vicepresidente de esa tienda. Para el parlamentario, la propuesta de primarias más allá de lo que suceda en Vitacura, dice relación con contar con el mejor candidato para Chile Vamos. “Que las primarias se hagan para las personas, independientemente del partido al que pertenezcan, que tengan más posibilidades sean candidatas”, señaló. “En el caso de Vitacura vamos a tener un candidato de la UDI que podría ser Pablo Zalaquett, en RN que sería Carlos Cruz Coke o Max del Real quienes a su vez deben definir un mecanismo respecto de quién será el candidato. Por su parte Evópoli también tiene candidato, entonces, es en este tipo de situaciones que planteamos que el mejor representante de Chile Vamos sea el candidato único de la coalición”. Respecto específicamente de las chances electorales de Pablo Zalaquet el dirigente UDI aseguró que, pese a no tener un vínculo personal con el ex alcalde de Santiago, cree que su apuesta se da en una comuna en la que en la que cree tener posibilidades, ” y en la medida que tengamos una primaria, vamos a apoyar al mejor candidato para esa comuna”, reiteró. En cuanto a si las primarias deberían darse de manera generalizada en la coalición oficialista, Fuenzalida manifestó que es de la opinión que este mecanismo debe ser usado con cierta mesura. “Hay que tener en cuenta que los alcaldes que van a la reelección obviamente tienen que mantener el cupo, pues no podemos hacer primarias porque sí. La primaria para mi es aplicable en aquellos casos que no está definido el mecanismo de selección y no se puede pretender hacer primarias en las 350 comunas del país. Eso no me parece lógico, sobre todo porque estamos en una situación en que los recursos se deben destinar a otro tipo de cosas. La primaria debe ser el mecanismo excepcional en lugares donde se deba elegir el mejor candidato de la coalición”. En cuanto a las elecciones de alcaldes y concejales como antesala de las fuerzas políticas que se medirán luego en una presidencial el abogado UDI manifestó que efectivamente ese tipo de elecciones constituyen un preámbulo político para definir a un futuro Primer Mandatario. “Las elecciones de alcaldes y concejales siempre han sido un termómetro de lo que puede pasar en la presidencial, por eso es importante mantener y ganar los municipios que hoy no tenemos como Chile Vamos. Como UDI tenemos dos candidatos presidenciales, ambos alcaldes, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei y ahí tendremos que definir internamente el mejor mecanismo para seleccionar a nuestro candidato. Seguramente eso será una primaria en todo Chile Vamos, pero lo importante es que siempre sea estableciendo las garantías suficientes para ambos de que la selección sea de la forma más transparente y correcta posible” explicó. Consultado respecto de qué otros mecanismos podrían llevar a resolver posibles disputas para la elección de un candidato a una alcaldía, el vicepresidente de la UDI se manifestó proclive a la realización de encuestas, particularmente en el contexto económico nacional. “La encuesta es un instrumento bastante efectivo y por lo tanto creo que podría permitir esclarecer la situación en muchas comunas donde hoy no se daría una primaria por ser comunas que no han sido administradas por alcaldes de Chile Vamos. Especialmente dada la situación que vive Chile hoy, hay que ser mesurado con los recursos que se utilizan para la selección de candidatos”. En cuanto a la participación que podrían tener las primarias, el legislador por la región de Coquimbo fue claro al expresar que es muy importante como partido el adecuarse al momento nacional. “En la última primaria que tuvimos en la comuna de La Serena participaron 1500 personas, por eso hay que ser criterioso con el uso de ese mecanismo, sobre todo por el momento que estamos pasando y en que concentraremos en un solo año muchas elecciones. Por eso reitero que en algunas comunas se debe usar de forma excepcional la primaria y, en otras las encuestas, porque hay que demostrar la austeridad que requieren estos próximos años, no solo en materia económica, de empleo o de gasto público, sino que también en gasto electoral. No me parece el derrochar una serie de recursos en primarias que muchas veces son inoficiosas, creo que ahí es mejor el mecanismo de la encuesta y no gastar recursos en cosas que uno sabe no tendrán el resultado que uno espera”. También referido a la participación, Fuenzalida proyectó ésta para el 25 de octubre durante el plebiscito constituyente. “Lamentablemente creo que tendremos una participación muy baja y, con eso, el gran argumento que utilizó la oposición sobre la legitimidad que debe tener esta elección, no va a existir. Me preocupa el hecho que, por los rebrotes, tengamos una baja participación y no se cumpla ningún objetivo de los que tenía este plebiscito. Soy de la idea de sea el próximo congreso el que esté facultado para ser constituyente y legislador a la vez, y por otro lado, dada la contingencia sanitaria y económica, los recursos debieran destinarse a la generación de empleo y de inversión en las pymes”. “Por lo demás esa baja participación en octubre va estar muy polarizada y eso va a significar que tengamos un proceso constituyente también polarizado y eso no es bueno para la democracia y la sociedad”, agregó. Finalmente el dirigente oficialista analizó la postura de Pablo Longueira respecto de la idea de cambiar la Constitución del ’80 y de las críticas que ha recibido por un sector de la derecha que acusa una suerte de capitulación ideológica del histórico gremialista. “Como partido en nuestro consejo general asumimos un rol por el Rechazo y eso no ha cambiado ni cambiará. En el caso de Longueira estoy en desacuerdo respecto de la forma, pero no en el fondo, porque defendemos los mismos principios y valores. Por eso dimos libertad de acción a aquellos militantes que estaban por el Apruebo de manera que exista pluralidad respecto del tema. No creo que haya una renuncia ideológica, sino que lo que existe es una diferencia de la forma sobre cómo hacer las cosas, pero nunca en cuánto al fondo”, concluyó. Foto @diarioeldia

