Pueblos originarios Salvador Millaleo: la aplicación de Ley de Seguridad del Estado contra mapuches es una acción discriminatoria Un grupo de comunidades mapuche advirtieron a La Moneda, a través de una carta, que comenzarán un proceso de recuperación de tierras ancestrales, ante lo cual el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado. Camilo Villa J. Jueves 24 de septiembre 2020 20:51 hrs.

“Hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades”. Así advierten, a través de una carta al Presidente de la República, algunas comunidades mapuche del norte de la región de La Araucanía, mismas que argumentan el derecho de la pre existencia y amparadas en el convenio 169 de la OIT. La respuesta el Gobierno no se hizo esperar. En visita a la región de La Araucanía, el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció que La Moneda se querellará en contra de las comunidades firmantes y, para demostrar su firme postura, dicha querella será a través de la Ley de Seguridad del Estado. “No podemos aceptar como Gobierno se amenace a personas, porque si uno acepta la amenaza hacia unos, después va a tener que aceptar la amenaza hacia otros, y ese no es el Estado de derecho en que todos queremos vivir”, sostuvo el secretario de Estado. Desde el Ejecutivo, y lo que ha trascendido en los medios de comunicación, es que las comunidades anunciaron tomas de predios, sin embargo, en la carta no se expresa tal medida, sino que se refieren a un “proceso de recuperación”. Lo anterior llama profundamente la atención del académico de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, pues “un proceso de recuperación” no implica necesariamente las tomas de terreno, por lo que llamó a s autoridades a revelar si es que cuentan con más información que justifique la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. “Hasta donde yo tengo entendido la recuperación, en el lenguaje que usa la Corte Interamericana, es para entender el ejercicio del derecho sobre las tierras que tienen los indígenas cuando estas tierras han sido perdidas, pero esto involucra una serie de posibilidades, es decir, reclamar un derecho, ejercer el derecho a protesta. En este caso la carta está dirigida al Presidente de la República y se está ejerciendo el derecho a petición. Efectivamente están anunciado medidas de protesta pero no están diciendo en ninguna parte que se tomarán los predios, entonces, yo me pregunto si el ministro Pérez tiene información adicional”. Para Millaleo, las señales del Gobierno van en sentido contrario a entablar un clima que permita un diálogo en la región, pues se insiste con la histórica criminalización al pueblo mapuche. “En base a estos antecedentes, la posición del Gobierno es absolutamente desproporcionada y va en la línea contraria a la que debe ser, pues en lugar de estar llamando al diálogo, están presentando el conflicto a través de la criminalización de este tipo de peticiones”. Ante esto, el académico de nuestra casa de estudios recordó la actitud de La Moneda ante el paro de camioneros semanas atrás. A fines de agosto, los transportistas bloquearon carreteras, utilizaron barricadas e impidieron el libre tránsito de vehículos para que su petitorio fuera aceptado por las autoridades. Pese a estos actos fuera de la ley, muchos de ellos delitos, el Gobierno se abrió al diálogo y n tomó ninguna medida judicial en su contra. Para Millaleo, lo anterior confirma una discriminación e La Moneda para con ciertas reivindicaciones. “Aquí, aparentemente, hay una aplicación discriminatoria de leyes penales especiales, porque esto no se aplicó en una situación de hecho, ni siquiera carta, sino que bloquearon camino, impidieron el paso de ambulancias, y no les hicieron nada, no les aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado”. De todas maneras, la reacción del Gobierno no pilla por sorpresa a las comunidades firmantes, pues en la misma carta se lee: “Sabemos que debemos sortear las distintas maniobras de represión del gobierno, pero estamos claros también que la lucha por la recuperación es de los mapuches y para los mapuches”. Mientras tanto, en la comuna de Collipulli, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció la creación de un cuartel de la Policía de Investigaciones.

