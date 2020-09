47881f2539

Cultura Cristián Galaz y legado de Víctor Jara: "Él entendía que el arte debía ascender al pueblo y no al revés" A propósito del Festival Arte y Memoria 2020 que la Fundación Víctor Jara prepara para celebrar un nuevo natalicio del destacado artista chileno y que será transmitido en Radio Universidad de Chile, conversamos con su director para repasar el legado y las razones que vuelven a Víctor Jara uno de los artistas más vigentes en la actualidad. Diario Uchile Viernes 25 de septiembre 2020 11:19 hrs.

Este lunes 28 de septiembre se celebra un nuevo aniversario del natalicio de uno de los artistas más fundamentales de la cultura chilena: Víctor Jara y la Fundación que lleva su nombre, como todos los años, ha organizado un festival que pretende relevar la figura del creador de composiciones como “Te Recuerdo Amanda” y “El Arado”. Pero, a diferencias de las versiones anterior, el Festival Arte y Memoria 2020 tendrá la novedad que se realizará vía telemática y en tres días comenzando este sábado 26 de septiembre a las 19 horas y será transmitido por Radio Universidad de Chile. Conversamos con el director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara Cristián Galaz, para adelantar lo que será este festival y repasar la figura de Víctor Jara en un año especial, donde su nombre ha vuelto a resonar con fuerza en las calles, sobre todo luego de la revuelta popular del pasado 18 de octubre. Además, este año se conmemoraron los 50 años del triunfo de la Unidad Popular en 1970, siendo Víctor Jara una de las figuras emblemáticas de aquel periodo de nuestra historia. En ese sentido, Galaz destaca que “hay una necesidad de apropiarse de la historia y también un fuerte acento en la esperanza y eso tiene que ver con que hay un movimiento social muy fuerte y que sigue abriendo nuevos caminos”. Por lo mismo, para Galaz no fue sorpresa que la figura de Víctor Jara fuese una de las que se reivindicó con mayor fuerza en las calles desde el pasado 18 de octubre “para nosotros eso está super claro, esta vigencia de Víctor y su legado lo vemos siempre en cada lugar, siempre hay alguien en cualquier parte de este país que saca una guitarra y canta una canción de Víctor Jara, lo que nos sorprendió fue la magnitud de lo que se vio durante la revuelta popular, porque las canciones de Víctor empiezan a ser cantadas por multitudes y eso es muy bello, pero su legado siempre ha estado presente”. El director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara se refirió además a la polémica que surgió luego de la utilización de la frase “el derecho de vivir en paz” por parte de la UDI en la campaña por el rechazo, al respecto Galaz señala que “lo que dijimos en su momento fue que esto se trata de una apropiación cultural ilegítima, que no está sancionada por ley, pero sí por la ética y la moral. Por eso dijimos cuál es el origen de esa canción, que surge como un canto de protesta contra la Guerra de Vietnam, entonces si ponemos eso de ese lado, todos entendemos de qué se trata”. Respecto de la trascendencia y el legado de Víctor Jara en la cultura nacional, Galaz sostiene que “me remito a una cierta manera de concebir el arte que tenía Víctor. Él se preguntaba si era o no un artista, siempre dijo que eso se lo dejaba a la gente, pero lo que le importaba, lo que era más relevante de su actividad era estar del lado de los que sufren, del lado de los que lo pasan mal, del lado del pueblo en definitiva y eso ha provocado que el pueblo lo mantenga como uno de los suyos. Su sencillez, su manera de construir su arte es lo que lo catapulta a la trascendencia. Hay que acercarse a esa personalidad, a esa manera de concebir el arte que tenía Víctor y él decía que el arte debe ‘ascender al pueblo’, no descender como pasa muchas veces que las estrellas están en la cima y arrojan su arte al pueblo, Víctor no hacía eso”. Asimismo, Cristián Galaz destaca que “habiendo escuchado muchas veces las canciones de Víctor, lo que uno siente es una búsqueda por encontrar la mejor forma de acompañar con música un texto y ese trabajo impresiona muchísimo, porque la vuelta que le dio Víctor a muchas canciones es sorprendente, de ahí salen tantas canciones trascendentes que siempre parecen nuevas(…) Cuando él hace “El derecho de vivir en paz” con Los Blops, da en el clavo en usar guitarras eléctricas porque pareciera que él quería que esa canción fuese un himno universal y eso fue lo que ocurrió y eso es notable”. El Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2020 comenzará este sábado 26 de septiembre a las 19 horas y continuará, en el mismo horario, los días 27 y 28, día en el que se celebrará el natalicio de Víctor Jara. El evento puede ser seguido a través de las plataformas de la Fundación Víctor Jara y de Radio Universidad de Chile.

