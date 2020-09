15e549d63c

Nacional Intendenta de Coquimbo presenta su renuncia al cargo en medio de investigación por presunto fraude El Ministro de Interior Víctor Pérez se refirió a la renuncia y manifestó que no había duda que los hechos que están en un informe de contraloría son de cuidado, graves, y por lo tanto deben ser dilucidados. Diario Uchile Sábado 26 de septiembre 2020 15:35 hrs.

La intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez, confirmó este sábado que presentó su renuncia al cargo en medio de una investigación de la fiscalía en la entidad que dirigía por un presunto fraude al fisco por 9.800 millones de pesos ligado a la compra de un lote de terrenos. “En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo al presidente de la República, Sebastián Piñera”, señalaba el comunicado. “Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, comunicó a través de redes sociales. Hoy he renunciado al cargo de Intendenta para enfrentar los procesos que vienen. Aca les comparto la declaración oficial. pic.twitter.com/oYiEGlmAnu — Lucia Pinto Ramírez (@lupipinto) September 26, 2020 Pinto aseguró que en todo momento actuó persiguiendo exclusivamente el bienestar de su región y agregó que el dejar el cargo le permitirá dedicarse por completo a su defensa. La investigación se produce luego que el jueves la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío dio a conocer un proceso de compra de terrenos por parte de la Intendencia de Coquimbo que fue rechazado cuatro veces por la Contraloría General de la República. En rueda de prensa, el Ministro de Interior Víctor Pérez se refirió a la renuncia y manifestó que no había duda que los hechos que están en un informe de contraloría son de cuidado, graves, y por lo tanto deben ser dilucidados. “Nosotros como Ministerio del Interior, así como la Intendencia de la Región de Coquimbo, vamos a poner todos los antecedentes a la brevedad para que la investigación concluya y la ciudadanía tenga todos los datos sobre ese hecho que empaña una necesidad de la región que era contar con hospitales”, indicó. Por su parte, el senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizaro dijo que la ex intendenta Pinto asume la responsabilidad política al renunciar. “Francamente es insostenible lo que fue esa operación mal hecha que implica dolo, problemas de fraude y eso debe ser sancionado duramente. Yo espero que tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado intervengan en esta materia y eso no impida que se sigan desarrollando proyectos de inversión pública en la región, los que necesitamos más que nunca”, señaló. También, el diputado por la Región de Coquimbo, Francisco Eguiguren, reaccionó ante la noticia y expresó que agradeció su compromiso y comprendía las razones por las que Pinto daba un paso al costado. “Hoy lo que corresponde es que las instituciones funcionen y colaborar para que hagan su trabajo de mejor manera. Esclarecer todos los hechos y dejar establecida la verdad de lo que ha ocurrido en esta situación”, resaltó.

