Migración Plebiscito Red de Migrantes por el Apruebo: la organización que busca motivar la votación de extranjeros en el plebiscito Según las organizaciones migrantes, en base al último Censo, están convocados a votar en Chile 378 mil extranjeros, dado que cumplen con el requisito de tener cinco años de residencia en el país. Andrea Bustos C. Sábado 26 de septiembre 2020 15:40 hrs.

El proceso constituyente que vive el país, y que tendrá como uno de sus hitos más importantes el próximo 25 de octubre, ha movilizado a personas de norte a sur. Esta importante votación no se limita solo a quienes constan de la nacionalidad chilena, sino que también incluye una importante atención por parte de los miles de migrantes que viven en este territorio. Por ello es que con el ánimo de convocar, motivar e informar sobre el proceso, se conformó hace un par de semanas la Red de Migrantes por el Apruebo. “Muchos entendimos que los migrantes no nos podíamos quedar afuera. Es verdad que no somos tantos los que tenemos derecho a voto, en comparación al total de migrantes que hay en Chile, pero puede ser un buen comienzo para articularse políticamente llamando a votar a los que sí puedan. Y, a los que no, que puedan al menos ser conscientes del nuevo proceso político que se está abriendo en este país, en un momento en que los inmigrantes somos ciudadanos de segunda categoría, al igual que otros grupos”, explica sobre la conformación de esta red Clara González, española residente en Chile hace cinco años y una de sus voceras de la Red. Además, añadió que el objetivo no es solo conseguir que la nueva Constitución aporte en materia de regulación migratoria para quienes llegan al país, sino también para los mismos chilenos y chilenas. “Una migración regulada y en términos de igualdad siempre va a ser mejor para todos porque va a prevenir otros problemas sociales ligados a la pobreza, la falta de empleo, entonces creemos que es importante para todos”, afirmó. Respecto al apoyo al Apruebo y la Convención Constituyente, Clara González destacó que tal como chilenos y chilenas han visto colapsadas sus vidas por las dificultades que se dan en el marco del modelo neoliberal, los migrantes también lo han vivido e incluso con mucha más fuerza, por lo que les parece de suma importancia avanzar y colaborar en cambios para el país. “Es una oportunidad histórica para cambiar este modelo neoliberal por un Chile más justo, más inclusivo, más integrado, intercultural. Es una posibilidad tremenda para chilenos y chilenas, pero también para los extranjeros, para los inmigrantes y otras diversidades culturales como los pueblos originarios”, expresó. En tanto, Ronald Montecinos, boliviano residente en Chile hace 7 años y también vocero de esta Red, reafirmó que esta iniciativa se inició a partir de la premisa de que no pueden estar ajenos de este proceso por la importancia que tiene en la vida de todos y todas. “Nosotros como migrantes, de alguna u otra forma, somos un sector también de la sociedad chilena y queremos aportar, contribuir en un eventual triunfo del Apruebo. Ser parte también, incidir como migrantes con algunas de nuestras reivindicaciones, planteamientos en la nueva Carta Magna que va a regir en Chile, es un nuevo pacto social y queremos ser parte de eso y que nuestras reivindicaciones, como el derecho a migrar, sea reconocido”, explicó. Además, Montecinos añadió que en base al resultado del próximo 25 de octubre quieren seguir incidiendo en el proceso posterior. “En el hipotético caso de que el apruebo gane, vamos por la Convención Constituyente, la cual esperamos nos permita a nosotros incluso tener hasta un representante, un constituyente que emerja de las organizaciones migrantes. Ése es también parte de nuestros objetivos y estamos trabajando en eso”, expresó. Dada las limitaciones que ejerce la pandemia, los procesos de difusión, de información y motivación para sufragar por parte de esta organización se están realizando prioritariamente a través de redes sociales, entre ellas las de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, u otros espacios de alta adhesión para la población extranjera. ¿Qué esperar de una nueva Constitución? La organización de personas migrantes no se queda solo en convocar a sufragar, sino que también se han fijado objetivos y ejes programáticos respecto de lo que debería contener la nueva Constitución para mejorar la calidad de vida y el respeto de derechos de personas extranjeras. Entre las propuestas que tienen desde la Red de Migrantes por el Apruebo destaca el acceso a la ciudadanía plena, aspecto con el que se busca el ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por el hecho de ser migrante: “Reclamamos que en el nuevo Chile se nos reconozca como ciudadanos de pleno derecho y no como ciudadanos de segunda categoría”, explicó Clara González. Sobre estas expectativas, Ronald Montecinos, también vocero de la Red de Migrantes por el Apruebo, manifestó que “el hecho de que se redacte una nueva Constitución nos da la posibilidad de instalar en la discusión muchas de nuestras reivindicaciones como sector migrante, el que se generen mejores condiciones, que se consolide la ciudadanía plena a quienes estamos ya radicados hace bastante tiempo y de una otra forma generar mejores condiciones para quienes vivimos acá o quienes quieren migrar”. Otro punto importante para la Red es la interculturalidad, con la que se espera que la diversidad cultural del país sea reconocida en todos los sentidos y que esto se aplique realmente, con mecanismos de integración y espacios de diálogos en los que no solo se debe considerar a los migrantes, sino a otros grupos, entre los que destacan los pueblos originarios. A esto se agrega el debate por el ius solis, determinado para entregar la nacionalidad a quienes nacen en el país. Actualmente esta expresión en Chile excluye de la entrega de la nacionalidad chilena inmediata a los niños y niñas que nacen de padres con situación migratoria irregular, lo que para los migrantes es esencial cambie en una nueva Constitución. “Queremos que a través del ius solis las personas que nazcan en Chile, independiente de la situación migratoria de sus progenitores, accedan a la nacionalidad y no queden en un limbo legal donde acaban siendo apátridas porque no tienen nacionalidad del país de sus progenitores. Tampoco Chile les otorga nacionalidad, a pesar de que nacieron acá. Creemos que es justo y necesario que esas personas sean reconocidas como chilenos por haber nacido aquí”. Finalmente, otro tema esencial a tratar en una nueva Constitución para la comunidad migrante es el establecimiento del derecho a migrar, tanto para quienes quieran venir a Chile como para las personas que desean irse al extranjero. “Creemos que hay que hacerse cargo de eso, aceptarlo como un derecho y así escribirlo, consagrarlo y regularlo en el nuevo texto constitucional, porque migrar debe ser un derecho humano (…) Si finalmente los capitales y los bienes circulan sin ningún tipo de restricción, es paradójico que a la fuerza de trabajo se le ponga trabas, porque esa fuerza de trabajo siempre se desplaza detrás de los capitales”, señaló Clara González. El proceso es de todos y todas Según las organizaciones migrantes, en base al último Censo, están convocados a votar en Chile 378 mil extranjeros, es decir, quienes cumplen con el requisito de tener cinco años de residencia en el país. Si bien es importante el ejercicio de sufragio en estas personas, la cantidad es baja en comparación al total de migrantes en el país. Por ello, para la Red de Migrantes por el Apruebo es importante que quienes puedan votar hagan uso de su derecho el próximo 25 de octubre, y que quienes todavía no están habilitados para ello, de todas formas se informen y participen en el proceso constituyente. “En nuestro caso invitamos a aprobar, a votar a favor de la nueva Constitución este 25 de octubre. Pero les invitamos también a votar porque es un ejercicio de democracia, de participación política de ese derecho a participar, que es justamente lo que reclamamos: la capacidad de poder definir y decidir qué es lo que uno y una quiere con su futuro, su trabajo, con el país en que está habitando, cuáles son sus aspiraciones, ideas de país y horizontes emancipatorios”, comentó Clara González. Por su parte, Ronald Montecinos explicó que dado los flujos migratorios de los últimos años, las comunidades peruanas, bolivianas y colombianas son las que tienen más personas habilitadas para sufragar, mientras que poblaciones como las venezolanas o la haitiana, aunque tienen amplia presencia en Chile, al haber llegado hace menos tiempo todavía cuentan con pocos integrantes que cumplan los requisitos. “En anteriores procesos electorales la población migrante apenas ha alcanzado el 20 por ciento, en algunos casos menos del 20 por ciento de participación. Muchos no saben que están habilitados y nosotros ahora estamos trabajando en eso, en socializar, en que los migrantes puedan ejercer su derecho a voto”, señaló. La actual Constitución establece como requisitos de sufragio para extranjeros ser mayor de 18 años, no haber sido condenado a penas aflictivas y residir por más de cinco años. Ante ello, el llamado de la Red de Migrantes por el Apruebo es a que los extranjeros residentes en Chile se informen a través de la web del Servel sobre su posible habilitación para votar el próximo 25 de octubre.

