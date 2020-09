Alberto Mayol: “La práctica electoral del FA no ha sido en ningún momento algo parecido a la promesa inicial”

ec5b57e7a7

Este domingo, a través de una declaración pública, la Mesa Nacional del Frente Amplio informó que la coalición descarta participar en primarias con el resto de la oposición dado las diferencias existentes con la ex Nueva Mayoría. Durante esta jornada y ante las críticas de su mismo sector, el bloque está reevaluando su decisión. Una de las puertas abiertas que dejaron a través de su declaración fue la de permitir pactos por omisión: “El Frente Amplio sigue trabajando, disponible para omitirse donde otros partidos o movimientos tengan mejores alternativas que la nuestra para la ciudadanía y no dudará en competir contra todas las candidaturas que, independientemente de su coalición, hayan perpetuado la corrupción, el clientelismo o representen proyectos alejados de las necesarias transformaciones que permitan a nuestros vecinos y vecinas vivir tranquilas”, se complementa desde el Frente Amplio. En conversación con Radio Universidad de Chile, el sociólogo Alberto Mayol, ex integrante del Frente Amplio, comentó la decisión del sector y señaló que el problema, más que la decisión misma, es la profundidad del proceso que devela se vive en la política y en la oposición. A esto añadió que lo grave es la decisión de sí adherir a la omisión para los procesos futuros: “Es bastante curioso porque esto es que no aceptan ir en conjunto con otra coalición pero que sí aceptan llegar a un acuerdo para restarse competitivamente en el proceso. Creo que eso es lo más complejo, eso es abiertamente una lección a lo que se entiende o se entendió como el espíritu de origen del Frente Amplio respecto a las competencias. Ellos siempre defendieron que la visión respecto a los pactos por omisión era una visión negativa”. Desde su conformación, el Frente Amplio ha sido oponente a este tipo de acuerdos, con excepción de la candidatura de Giorgio Jackson como candidato por Santiago, en la que gracias a la omisión de la entonces Nueva Mayoría este se hizo candidato único de la centro izquierda. Sobre estos pactos, el sociólogo explicó que “es el poder administrativo de cada coalición es el que determina las candidaturas. No hay una instancia competitiva para llegar a ella, yo creo que en ese sentido es donde se lesiona el espíritu de proyecto del Frente Amplio respecto a la democratización de las estructuras y evitar las lógicas de operaciones políticas que tanto se habían criticado por parte de la Concertación”. Por otra parte, Mayol también abordó cómo queda el espíritu democrático del Frente Amplio ante esta decisión, dado que aunque el bloque siempre ha destacado ser adherente a la participación de la ciudadanía y de las bases, con los pactos por omisión esa participación queda a un lado y la decisión radica solo en los partidos. “Creo que la práctica electoral del Frente Amplio no ha sido en ningún momento algo parecido a la promesa inicial. La política en todo caso tiene mucho de eso y no es tan extraño, pero en el caso del Frente Amplio fue bastante radical, ya la vez anterior – más allá de que se intente decir una cosa diferente – hubo una distribución con antelación en los cupos a partir del nivel de vinculación centro-periferia dentro del Frente Amplio. Los movimientos y partidos que estaban más cerca del centro tenían más derecho a visibilidad que los que estaban por fuera, yo creo que en ese sentido está bastante claro el panorama”. “Desde el punto de vista de este espíritu democrático del Frente Amplio, eso en el fondo se ha lesionado. Eso yo creo que el Frente Amplio lo tiene más o menos claro. Lo que pasa es que es un dilema grande tratar de retomar ese espíritu democrático y al mismo tiempo afrontar el enorme desafío que significa construir una fuerza política y darle poder y, en ese sentido, no han sabido equilibrar las fuerzas, no han sabido hacer la cuadratura del círculo y cuando construyen por un lado, se les destruye por el otro”, explicó Mayol, quien fue candidato presidencial en las últimas primarias del bloque. A eso, el académico de la Universidad de Santiago agregó que no se puede dejar fuera del análisis el rol que ha intentado tomar el resto de la oposición ante esa decisión: “Estamos frente a una situación en la cual parte de la élite política está criticando al Frente Amplio, sobre todo la élite concertacionista, respecto al hecho de favorecer a la derecha y ahí también hay una situación absurda, la Concertación trabajó por mucho tiempo prácticamente sin impugnar en lo absoluto el proyecto de la derecha”. En esa línea, respecto de las oposiciones en medio de estas disputas internas, el sociólogo comentó que existe debilidad y descontrol en la centro izquierda. “La razón fundamental es que esta misma discusión que se está dando ahora es una discusión sin ningún nivel de articulación, sin ningún pacto, es decir, es una discusión electoral, no habido ningún esfuerzo, no digo que no pueda haber, pero no ha habido el trabajo más lento y difícil, para lo cual han tenido mucho tiempo porque el gobierno de Sebastián Piñera ya lleva un buen rato, de articulación conceptual, de construir un proyecto”. Junto a eso el académico destacó que el camino debe ser avanzar más allá de solo pactos electorales, sino en una idea conjunta para llevar adelante: “No hay ninguna posibilidad de que haya una salida sino es a través de un proyecto trabajado, conceptualizado y eso es lo que no estamos viendo”. En tanto, en lo que refiere al proceso constituyente y la afectación que la decisión del Frente Amplio podría tener en los pactos que se tomen de cara a la conformación del órgano constituyente, Alberto Mayol destacó que el proceso no corre riesgos dado que sus protagonistas deben ser los y las ciudadanas. “Más bien los partidos están desaprovechando la oportunidad de que en este proceso histórico ellos tengan algún espacio o desarrollo, pero no significa que están hipotecando el proceso histórico que ocurrió, con mucha evidencia, sin los partidos políticos y bajo la presión fundamentalmente de una explosión social que ni siquiera tenía una conducción”, concluyó el sociólogo. Créditos fotografía referencial: Agencia Uno

