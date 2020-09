Polémica causa anuncio del Frente Amplio de descartar primarias municipales con el resto de la Oposición

A través de una declaración pública, la Mesa Nacional del Frente Amplio informó que la coalición descarta participar en primarias con el resto de la oposición.

“Desde el Frente Amplio hemos sido impulsores y defensores de las primarias como mecanismo democrático de definición de candidaturas en el marco de un proyecto político unitario, por tanto descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría”, se explica en el texto.

Junto a ello, en la declaración se comenta que el bloque sigue trabajando en conjunto a las oposiciones para “avanzar en mecanismos de coordinación territorial vía omisiones mutuas que permitan por un lado, reconocer nuestras legítimas diferencias y por otro, aunar esfuerzos para ofrecer alternativas ciudadanas competitivas a Chile Vamos según cada realidad territorial”.

“El Frente Amplio sigue trabajando, disponible para omitirse donde otros partidos o movimientos tengan mejores alternativas que la nuestra para la ciudadanía y no dudará en competir contra todas las candidaturas que, independientemente de su coalición, hayan perpetuado la corrupción, el clientelismo o representen proyectos alejados de las necesarias transformaciones que permitan a nuestros vecinos y vecinas vivir tranquilas y recuperar las instituciones que, en muchos casos, han dejado de estar al servicio de la gente”, se complementa desde el Frente Amplio.

Junto a ello, desde la coalición se señala que “la mayoría social y política que necesitamos no se agotan en las primarias y por ello reiteramos que seguiremos empujando y conversando sobre una coordinación y competencia entre todos los sectores de oposición que permitan avanzar en proyectos transformadores y profundizadores de la democracia, incompatibles con la derecha y sectores conservadores de nuestro país poniendo siempre en el centro las demandas ciudadanas y las transformaciones que las chilenas y chilenos nos demandan”.

La decisión de este sector de la oposición no agradó a todo el bloque, ya que a través de redes sociales parlamentarios manifestaron su descontento. Tal fue el caso del diputado de RD Pablo Vidal, quien señaló que “lo que se juega en los próximos meses no es la identidad de nuestros partidos, es el futuro de Chile”, mientras que la diputada del mismo partido, Natalia Castillo, calificó esta decisión como un error.

Como Diputado del Frente Amplio no comparto esta declaración. Lo que se juega en los próximos meses no es la identidad de nuestros partidos, es el futuro de Chile. La gente nos demanda Unidad, que se construye con participación ciudadana, no con negociaciones a puertas cerradas. https://t.co/OUgyke3bs4

