¿Por qué se enfrentan Armenia y Azerbaiyán?

Los enfrentamientos se centran en la región del Nagorno Karabaj, un enclave en territorio de Azerbaiyán, pero que controlan fuerzas armenias desde la guerra que se vivió en la zona al desintegrarse la Unión Soviética y dejó 30.000 muertos. El enfrentamiento concluyó con un alto el fuego firmado en 1994.

Dicho conflicto concluyó con un precario alto el fuego y cada año se registran enfrentamientos a lo largo de las trincheras que pueblan la línea del frente. Pero desde 2016 estos choques han ganado en frecuencia e intensidad con varios cientos de muertos a cada lado. Esto se debe a que ambos países se han rearmado, en muchos casos adquiriendo tecnología militar puntera.

Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán han pedido a las partes poner fin a la lucha, si bien Turquía, principal valedora de Azerbaiyán, ha mostrado su total apoyo al Gobierno de Bakú y ha enviado refuerzos en las últimas semanas.

#Turkey, which a century ago annihilated the #Armenia’n people in their historical homeland and up until now justifies that crime, now supports #Azerbaijan by all possible means to carry out same genocidal acts in South Caucasus. @MFAofArmenia

— Government of Armenia (@armgov) September 28, 2020