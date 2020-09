c604914d98

Salud "Es como estar en un regimiento": trabajadores de la ex Posta Central se movilizan contra el director y los guardias de seguridad "Se da la situación que en nuestro establecimiento el personal de la empresa de vigilancia actúa como personal policial y cuando se incurre en algún atropello contra los funcionarios, el argumento es que reciben órdenes del director del hospital y su dependencia es de la misma autoridad", se lee en un comunicado emanado desde la Multigremial Posta Central. Camilo Villa J. Martes 29 de septiembre 2020 19:42 hrs.

Desde este lunes, las y los trabajadores del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, más conocido como la ex Posta Central, se encuentran movilizados exigiendo mejoras en el clima laboral al interior del establecimiento. Entre sus principales reclamaciones, los funcionarios apuntan al abuso existente por parte de los guardias del recinto para con los funcionarios del hospital. “Se da la situación que en nuestro establecimiento el personal de la empresa de vigilancia actúa como personal policial y cuando se incurre en algún atropello contra los funcionarios, el argumento es que reciben órdenes del director del hospital y su dependencia es de la misma autoridad”, se lee en un comunicado emanado desde la Multigremial Posta Central. Según los trabajadores, el personal de seguridad -que pertenece a la empresa Ready 2 Go– se ha encargado de hostigar permanentemente a los funcionarios bajo las órdenes del actual director de la ex Posta Central, doctor Luis Osvaldo Carrasco Ruiz. El episodio que detonó la movilización ocurrió la semana pasada, cuando una funcionaria no pudo salir del estacionamiento del recinto porque su vehículo quedó sin bencina. Ante esto un familiar de ella habría llegado para brindarle ayuda, sin embargo, una guardia le habría impedido la acción, enfrascándose ambas en una discusión. Según cuentan testigos, y a orden del director del Hospital, la Guardia llamó a Carabineros quienes se llevaron detenida a la funcionaria de 60 años, quien pasó todo ese día en la Primera Comisaría de Santiago. “El maltrato ya ha sido demasiado”, dijo en conversación con nuestro medio Aldo Cortés, dirigente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud de la Ex Posta Central, asegurando que hoy los funcionarios del recinto deben cuidarse más de los guardias que del mismísimo coronavirus. “Esta empresa se ha encargado de hostigar constantemente a los funcionarios, al extremo de que ya llevamos dos detenidos que son trabajadores de la institución por culpa de estos guardias. La posta nunca ha dejado de atender a los pacientes, ya sea con pandemia o con el estallido, todo el personal está muy bien preparado para eso, pero hoy hay que estar cuidándose la espalda de los guardias mas que cualquier otra cosa”. Según el dirigente, es el director del recinto quien da directamente las órdenes a los guardias, quienes se cuadran ante él y hasta le abren y cierran las puertas. “Es como estar en un regimiento”, comentó Cortés. “Hoy ya están rotas las relaciones, no queremos hablar más con él. Se ha hecho notar el malestar de los funcionarios, pero él sigue defendiendo a la empresa de guardias. No sabemos qué pasa, porque en ningún hospital del país el director actúa como jefe de una empresa externa de guardias. Todos los días por las mañanas es como que les pasara la lista a los guardias, y ellos se cuadran ante el director, le dicen ‘mi director”. Luis Carrasco Ruiz llegó en octubre del 2019 a la dirección del recinto en calidad de subrogante, por lo que no hubo concurso público de por medio. Aún se mantiene en el cargo, muy a pesar de los trabajadores, quienes ya rompieron relaciones con él. En el currículum de Carrasco, se destaca su desempeño como subdirector médico y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Carabineros, por lo que, según trabajadores, arrastraría los vicios autoritarios de esa institución. Además, el director de la Ex Posta Central fue acusado de negar el acceso a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos al recinto en pleno auge del estallido social, para impedir así su trabajo. El dirigente gremial Aldo Cortés denunció que Carrasco ha hecho público su rechazo a los gremios y los ha apartado de toda instancia para tomar decisiones. “Es una persona con la cual uno no puede conversar, aquí se hace lo que él dice, y no hay más que eso. Él avala el maltrato de los guardias a los funcionarios”, sostuvo, por lo que hoy le exigen su renuncia. Ante las denuncias de los trabajadores, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con la empresa Ready 2 Go, a cargo del personal de seguridad del recinto. Desde la firma aseguraron no saber la situación que acontece en la Ex Posta Central y se comprometieron a entregar sus apreciaciones en los próximos días.

