Política Frente Amplio se inclina por ir a primarias sólo en la elección de gobernadores y pide cuatro mínimos programáticos Dentro del FA ya dan por superada la polémica en torno a las municipales y el foco está en lograr acercamientos de cara a la elección de gobernadores regionales, en donde pretenden presentar candidatos en al menos 13 regiones del país. Tomás González F. Martes 29 de septiembre 2020 18:53 hrs.

Todo partió el domingo pasado con un comunicado de la Mesa Nacional del Frente Amplio que, pese a contar con la venia de todos los representantes de la Mesa, sembró más dudas que certezas y desató una oleada de críticas contra el conglomerado. Una declaración que no logró comunicar de manera clara y nítida la que era la posición del FA de cara a las elecciones municipales y de gobernadores; que, originalmente, tenía que ver con no ir a primarias con la ex Nueva Mayoría, porque para eso se requería un pacto en todo Chile y esto era “entregarle un cheque en blanco” a varias administraciones locales que para el bloque no cumplían con los estándares mínimos para darles su respaldo en caso de ganar esa primera instancia. Así se gestó una segunda declaración, en forma de minuta de la Mesa Nacional del FA, en la que afirmaron que en realidad no era un portazo a priori, sino que lo que necesitaban era que se cumplieran tres exigencias: en primer lugar, “mínimos programáticos”; en segundo, “primarias con todos los incumbentes”; y en tercero, que éstas sean “sin candidatos vinculados a la corrupción y el clientelismo”. Pero los requisitos no cayeron bien en la otra vereda de la oposición y las críticas se mantuvieron, por un lado llamando al FA a someterse a primarias “sin condiciones” y por otro, asegurando que eran “una obviedad” los mínimos que se pedían. Así, en la reunión que sostenían hasta el cierre de esta edición los representantes de todos los partidos de oposición en la sede del PS, el Frente Amplio llevó cuatro puntos que para ellos son los mínimos programáticos que debe tener una primaria del bloque opositor. En primer lugar, el fortalecimiento del acceso a derechos sociales, mediante bienes públicos. En segundo lugar, el poder garantizar transparencia y participación ciudadana como un principio de la gobernanza regional y local. Tercero, que se deben erradicar todas las formas de corrupción en la administración municipal y de gobiernos regionales. Y cuarto, que se requiere hoy día de una descentralización financiera, administrativa y política efectiva a nivel nacional, fortaleciendo la competencia de los actores o gobierno regionales, pero también a nivel regional, dentro de las distintas comunas que componen una región determinada. La diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, fue enfática en este sentido. “Desde el Frente Amplio creemos que la unidad debe estar llena de contenidos, de otro modo creo que se olvida a veces a qué sector se pertenece o a quiénes se responde. En ese sentido, hemos puesto mínimos programáticos sobre la mesa como uno de los elementos que creemos debe contener la primaria de la oposición“, sostuvo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. “Esperamos que estos mínimos programáticos puedan ser cruzados con otros en la idea de dotar a esta primaria de oposición de una unidad con contenido, con ideas, que nos permita no solamente ir a disputarle a la derecha, sino también abrirle la puerta a proyectos transformadores“, agregó la diputada y presidenta de RD a nuestro medio, al mismo tiempo que se desarrollaban las conversaciones entre la oposición. Pero dentro del grupo compuesto por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, el Partido Liberal y Unir, hay quienes piensan que estos mínimos no son una “obviedad”, sino que chocan directamente con las posturas y diagnósticos que motivaron la fundación de una nueva fuerza política que buscaba transformarse en una alternativa a la ex Concertación y Nueva Mayoría. Y es ahí donde está el meollo del asunto. En ese sentido, dentro del FA hay quienes no entienden la sobre reacción de la ex Nueva Mayoría por lo que consideran “mínimos básicos” que no solo la oposición debiera apuntar, sino que todo el espectro político. Es el caso de la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien fue enfática en su postura frente a este tema, insistiendo en que la unidad que hoy espera la gente, es una “en base a ideas” y bajo una “agenda transformadora”. “No comprendo por qué el no estar involucrado en corrupción, redes delictuales, violencia de género u otros, suenan como ideas tan descabelladas”, sostuvo la parlamentaria a nuestro medio. “Me preocupa más bien, el escándalo en la reacción cuando los mínimos son de sentido común. Al parecer hay quienes aún se resisten a tomar esos compromisos con la gente”, añadió Yeomans, manifestando su sorpresa por cómo se tomó el resto de la oposición el llamado del FA a cumplir estos “mínimos básicos”. Por ejemplo, son varios los parlamentarios frenteamplistas que, en privado, le han manifestado sus reparos al Partido Socialista por apoyar la candidatura de Miguel Ángel Aguilera como alcalde de San Ramón, debido a sus presuntas redes clientelares y vínculos con el narcotráfico. Si bien el de Aguilera es un caso puntual, parece clave, porque la crítica va más allá y tiene que ver con una intención del Frente Amplio de abandonar la lógica de que “el que tiene, se mantiene”. En el FA no comparten la idea de la ex Concertación de mantener a todos los candidatos que tengan una base importante para ganar, independiente de que no sea el mejor candidato, sino que por el contrario, lo que buscan, aseguran, es desmarcarse de esas lógicas. Asimismo han surgido posturas contrarias dentro del bloque. A pocas horas de conocerse la primera declaración de la Mesa Nacional se vieron las primeras críticas al interior del conglomerado, sobre todo desde Revolución Democrática, en donde los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo fueron la punta de una lanza que terminó tensando aún más la trastienda. La idea del “todos contra la derecha” y “que sea la gente la que decida”, planteada por estos últimos, se ve enfrentada directamente con una postura que dentro del Frente Amplio es mayoritaria. Ésta tiene que ver con la resistencia que produce el entregar un “cheque en blanco” a una ex Nueva Mayoría, para algunos, no ha dado las garantías suficientes de que buscan un proyecto transformador. La frase “no son 30 pesos, son 30 años” que dejó el estallido de octubre pasado no se ha olvidado y está muy presente al interior del Frente Amplio, y la interpretación que hacen de ésta es que la ciudadanía quiere cambios y son ellos los llamados a impulsarlos: “la Concertación necesita un pacto con nosotros para legitimarse”, es el comentario que se repite dentro del FA, pero para eso se requieren los mínimos éticos y programáticos que han planteado. Entregarle el logo a un candidato externo no es cualquier cosa, aseguran, y lo que quieren es evitar que su nombre sea utilizado por una candidatura con el único fin de ganar votos y sin un proyecto transformador detrás. El mismo diputado Marcelo Díaz, ex militante socialista y hoy miembro del Frente Amplio, llamó a sus pares del resto de la oposición a transparentar sus posturas, apuntando principalmente a la DC. “No nos engañemos, estamos en medio de una negociación electoral y los partidos están intentando apuntar a cuáles son sus intereses electorales y evidentemente hoy día a la DC y otros partidos les conviene mucho más que haya primarias que competencia”, sostuvo Díaz. “Esa es la verdad de las cosas. Es muy razonable, de hecho, me parece una exigencia política y ética básica, exigir mínimos comunes para poder decidir pactos electorales”, agregó el parlamentario Unir. “Quiero recordar que el presidente de la Democracia Cristiana y sectores importantes de su partido hace poco tiempo atrás dijeron que no había ninguna condición para hacer primarias con el Partido Comunista y con el Frente Amplio por las diferencias profundas que había respecto de los desafíos de Chile”, sentenció Díaz. Pero tampoco las críticas son de manera generalizada a la Concertación en su totalidad, dicen al interior del conglomerado frenteamplista. Para ellos ésta es una caricatura que se ha buscado instalar por parte de la centro-derecha. Porque de que hay críticas políticas, las hay, pero también destacan algunos proyectos locales y es ahí por donde pasaría la definición final. Ésta tiene que ver, en términos de elecciones de alcaldes, con ir a elecciones puntuales, sólo en algunos territorios, y no ir a disputar comunas como Valparaíso, La Pintana y Recoleta, por ejemplo, en donde consideran que ya existen proyectos transformadores en curso. Sin embargo, la idea de los “pactos de omisión” causa resquemores no solo en la ex Nueva Mayoría, sino que también al interior del Frente Amplio. El uso de ese concepto en la primera declaración de la Mesa Nacional también fue transversalmente criticado y es por eso que hoy prefieren hablar de “primarias puntuales”, en vez de usar un concepto como el de “pactos de omisión”, que consideran algo que ya está totalmente deslegitimado por la ciudadanía. En términos de la elección de gobernadores, la opción que impulsa el Frente Amplio tiene que ver con realizar primarias de la oposición en todo el país y no sólo en las regiones en que la Nueva Mayoría no tiene candidatos. Así las cosas, el FA busca presentar candidatos y candidatas en 13 de las 16 regiones del país; pero que esta idea de las primarias además vayan acompañadas de lineamientos programáticos, los que se podrían definir a través de una “mesa programática” que se conformaría al terminar las negociaciones. Sin embargo, con plazo hasta este miércoles a las 17.00 hrs. para inscribir las listas, todo se definirá durante el transcurso de esta jornada y la mañana de este miércoles.

