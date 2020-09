c604914d98

e032d6dc69

Cultura Trabajadores del espectáculo: “Ningún evento se sostiene con un 25% de aforo” Este martes, la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos (AGTAE) convocó a una marcha y se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para pedir apoyo frente a la crisis que ha impactado al sector. Abril Becerra Martes 29 de septiembre 2020 18:58 hrs. Compartir

Los trabajadores de la cultura reunidos en la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y el Espectáculos (AGTAE) marcharon entre el Centro Cultural Gabriela Mistral y La Moneda con objetivo de visibilizar la falta de apoyo recibida por parte del Estado en el marco de la pandemia. La organización, que reúne a más de mil 800 socios en todo el territorio nacional y que surgió durante el periodo de confinamiento, también se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para exponerle una serie de demandas de cara a la crisis. Entre los puntos abordados, el gremio destacó la necesidad de generar un apoyo real para el sector, estableciendo incentivos y protocolos especiales para reactivar la industria. “El golpe ha sido casi fulminante, porque nuestro trabajo es muy estacional, no hay mucha continuidad laboral y es precario en muchos sentidos. Nuestros socios y trabajadores se han visto afectados entre un 90 y 95 por ciento”, dijo Carlos Huckstadt, dirigente de AGTAE. “Básicamente, necesitamos ser reconocidos por el Ministerio de las Culturas. También necesitamos mesas de trabajo interministeriales, porque estamos en un limbo como trabajadores técnicos, que pertenecemos al arte, pero a la vez no somos parte. Eso tenemos que conversarlo con el Ministerio del Trabajo”, sostuvo. Hoy se está realizando una marcha de técnicos y trabajadores de espectáculos. Solidarizo con ellos, sin ellos no hay actividad. pic.twitter.com/MjeVy6AgKB — Quique Neira (@QuiqueNeira) September 29, 2020 El dirigente también indicó que los trabajadores técnicos reunidos en la organización no han podido acceder al plan de emergencia elaborado por la cartera de Cultura y que, por la naturaleza de su labor, tampoco han sido beneficiados con las iniciativas del Gobierno. De acuerdo a ello, Huckstadt señaló que es preciso fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores de la cultura: “Hay un tema que tenemos que trabajar con el Ministerio de Hacienda que se refiere a las condiciones laborales, cómo se nos paga, porque hay mucho trabajo informal y eso ha traído como consecuencia que muchas personas no hayan podido acceder a los beneficios que ha dado el Estado”. “Nosotros no cabemos dentro de los planes de emergencia, porque no somos reconocidos como trabajadores de la cultura. Todos los fondos del Ministerio son concursables y son para los artistas (…). Necesitamos acceder a un tipo de recurso, porque, lamentablemente, vamos a ser los últimos en volver. Al mismo tiempo, hemos trabajado en protocolos sanitarios para volver a trabajar, pero no con los protocolos que manejan ellos, porque son económicamente inviables. Ningún evento se sostiene con un 25 por ciento de aforo”, declaró. Por su parte, Germán Torres, presidente de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE), señaló que las evaluaciones de la crisis hablan de un panorama “brutal” y “complejo” que se arrastra desde octubre del año pasado, producto del estallido social. “Las cosas venían mal desde antes con una muy importante precarización laboral de los trabajadores de la cultura. Muchos de ellos sin previsión, sin AFP, sin seguridad social. Entonces, a la hora de caer estas crisis y de plantear ciertas medidas como los bonos, incluso los retiros del 10 por ciento no le llegan al sector”, dijo. “Claramente, todas las medidas que se han implementado han sido insuficientes. Me imagino que tiene que ver con que no está bien visualizado el sector dentro del mapa. Por otro lado, porque el Ministerio de las Culturas, que sigue siendo un ministerio joven, no cuenta con las herramientas ni con la voluntad para poder dar una solución real”, afirmó. SIN TÉCNICOS NO HAY CULTURA!!!

Nuestro apoyo a l@s trabajadores de la cultura, quienes con la pandemia han sufrido la pérdida de su fuente laboral y con ello la posibilidad de generar ingresos y enfrentar los duros momentos económicos.

Mucha fuerza!!!!

Estamos en alerta roja!!!! pic.twitter.com/ZMJAlRGvKq — Illapu (@illapu) September 29, 2020 Torres también indicó que lo ideal sería avanzar hacia un panorama donde los trabajadores de la cultura fueran reconocidos, tal como sucede en otras áreas: “Salieron algunos bonos también y ayudas para el turismo, la gastronomía, pero la música cuándo. O sea, hasta hoy lo único que pedimos es un tratamiento similar o parejo con otros sectores. Bien por el fútbol, bien por la gastronomía, bien por el turismo, pero creemos que nosotros también necesitamos una solución de parte del Estado”. Según los datos aportados, recientemente, por el Observatorio de Políticas Culturales, el 69 por ciento de los trabajadores de la cultura disminuyó sus ingresos y el 55 por ciento obtuvo 300 mil pesos o menos durante junio. Respecto de las medidas implementadas por el Gobierno, el análisis concluyó que las acciones apenas beneficiaron al área: sólo el 2 por ciento fue beneficiado por la ley de protección del empleo, el 7 por ciento recibió el bono COVID y un 8 por ciento, el ingreso familiar de emergencia. Ante ese panorama, desde las organizaciones advirtieron que el Gobierno debe elaborar un trabajo interministerial para ir en ayuda del sector, sobre todo, pensando en que la crisis podría extenderse a 2021.

Los trabajadores de la cultura reunidos en la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y el Espectáculos (AGTAE) marcharon entre el Centro Cultural Gabriela Mistral y La Moneda con objetivo de visibilizar la falta de apoyo recibida por parte del Estado en el marco de la pandemia. La organización, que reúne a más de mil 800 socios en todo el territorio nacional y que surgió durante el periodo de confinamiento, también se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para exponerle una serie de demandas de cara a la crisis. Entre los puntos abordados, el gremio destacó la necesidad de generar un apoyo real para el sector, estableciendo incentivos y protocolos especiales para reactivar la industria. “El golpe ha sido casi fulminante, porque nuestro trabajo es muy estacional, no hay mucha continuidad laboral y es precario en muchos sentidos. Nuestros socios y trabajadores se han visto afectados entre un 90 y 95 por ciento”, dijo Carlos Huckstadt, dirigente de AGTAE. “Básicamente, necesitamos ser reconocidos por el Ministerio de las Culturas. También necesitamos mesas de trabajo interministeriales, porque estamos en un limbo como trabajadores técnicos, que pertenecemos al arte, pero a la vez no somos parte. Eso tenemos que conversarlo con el Ministerio del Trabajo”, sostuvo. Hoy se está realizando una marcha de técnicos y trabajadores de espectáculos. Solidarizo con ellos, sin ellos no hay actividad. pic.twitter.com/MjeVy6AgKB — Quique Neira (@QuiqueNeira) September 29, 2020 El dirigente también indicó que los trabajadores técnicos reunidos en la organización no han podido acceder al plan de emergencia elaborado por la cartera de Cultura y que, por la naturaleza de su labor, tampoco han sido beneficiados con las iniciativas del Gobierno. De acuerdo a ello, Huckstadt señaló que es preciso fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores de la cultura: “Hay un tema que tenemos que trabajar con el Ministerio de Hacienda que se refiere a las condiciones laborales, cómo se nos paga, porque hay mucho trabajo informal y eso ha traído como consecuencia que muchas personas no hayan podido acceder a los beneficios que ha dado el Estado”. “Nosotros no cabemos dentro de los planes de emergencia, porque no somos reconocidos como trabajadores de la cultura. Todos los fondos del Ministerio son concursables y son para los artistas (…). Necesitamos acceder a un tipo de recurso, porque, lamentablemente, vamos a ser los últimos en volver. Al mismo tiempo, hemos trabajado en protocolos sanitarios para volver a trabajar, pero no con los protocolos que manejan ellos, porque son económicamente inviables. Ningún evento se sostiene con un 25 por ciento de aforo”, declaró. Por su parte, Germán Torres, presidente de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE), señaló que las evaluaciones de la crisis hablan de un panorama “brutal” y “complejo” que se arrastra desde octubre del año pasado, producto del estallido social. “Las cosas venían mal desde antes con una muy importante precarización laboral de los trabajadores de la cultura. Muchos de ellos sin previsión, sin AFP, sin seguridad social. Entonces, a la hora de caer estas crisis y de plantear ciertas medidas como los bonos, incluso los retiros del 10 por ciento no le llegan al sector”, dijo. “Claramente, todas las medidas que se han implementado han sido insuficientes. Me imagino que tiene que ver con que no está bien visualizado el sector dentro del mapa. Por otro lado, porque el Ministerio de las Culturas, que sigue siendo un ministerio joven, no cuenta con las herramientas ni con la voluntad para poder dar una solución real”, afirmó. SIN TÉCNICOS NO HAY CULTURA!!!

Nuestro apoyo a l@s trabajadores de la cultura, quienes con la pandemia han sufrido la pérdida de su fuente laboral y con ello la posibilidad de generar ingresos y enfrentar los duros momentos económicos.

Mucha fuerza!!!!

Estamos en alerta roja!!!! pic.twitter.com/ZMJAlRGvKq — Illapu (@illapu) September 29, 2020 Torres también indicó que lo ideal sería avanzar hacia un panorama donde los trabajadores de la cultura fueran reconocidos, tal como sucede en otras áreas: “Salieron algunos bonos también y ayudas para el turismo, la gastronomía, pero la música cuándo. O sea, hasta hoy lo único que pedimos es un tratamiento similar o parejo con otros sectores. Bien por el fútbol, bien por la gastronomía, bien por el turismo, pero creemos que nosotros también necesitamos una solución de parte del Estado”. Según los datos aportados, recientemente, por el Observatorio de Políticas Culturales, el 69 por ciento de los trabajadores de la cultura disminuyó sus ingresos y el 55 por ciento obtuvo 300 mil pesos o menos durante junio. Respecto de las medidas implementadas por el Gobierno, el análisis concluyó que las acciones apenas beneficiaron al área: sólo el 2 por ciento fue beneficiado por la ley de protección del empleo, el 7 por ciento recibió el bono COVID y un 8 por ciento, el ingreso familiar de emergencia. Ante ese panorama, desde las organizaciones advirtieron que el Gobierno debe elaborar un trabajo interministerial para ir en ayuda del sector, sobre todo, pensando en que la crisis podría extenderse a 2021.