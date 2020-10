be6807ef9b

"Están hipotecando nuestro futuro": Gobierno decide suspender Becas Chile pese a rechazo de comunidad científica La decisión fue comunicada este jueves por el ministro de Ciencias, Andrés Couve, quien argumentó razones presupuestarias. Diario Uchile Jueves 1 de octubre 2020 19:23 hrs.

Este jueves el Gobierno anunció lo que hace semanas se venía especulando: la suspensión de las Becas Chile, lo que, según explicó el ministro de Ciencias, Andrés Couve, sería por razones presupuestarias. En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado indicó que “para el 2021 no van a haber convocatorias a Becas Chile, pero sí va a existir todo el apoyo a las Becas Chile que ya están en curso, es decir, todos aquellos estudiantes que están hoy día en Becas Chile van a poder continuar”, indicó. La autoridad argumentó además que “estamos frente a un escenario presupuestario muy complejo donde hay un déficit fiscal, recesión económica, hay muchas necesidades en temas económicos, en temas sociales, y el presupuesto 2021 se ha establecido como un presupuesto del empleo y la reactivación”. La decisión fue duramente criticada por representantes del mundo científico, quienes ya habían advertido los efectos negativos que tendría esta determinación. La presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Paz Bertoglia señaló a través de su cuenta de Twitter: “Una pandemia no se controla con ciencia ficción (aunque así lo crea el vocero), se controla con ciencia. No adjudicar Becas Chile durante el 2021 es un TREMENDO error que terminaremos pagando con creces. Están hipotecando nuestro futuro al no invertir en ciencia en el presente”. En esa linea, el magister en transportes y ex presidente de la FECH, Andrés Fielbaum criticó el anunció del Ejecutivo: El gobierno no asigna becas Chile y abandona a los actuales becarios que no pueden avanzar por la pandemia. De dos plumazos, están destruyendo a varias generaciones completas de investigadores”. Cabe recordar que hace algunas semanas un grupo de científicos había alertado sobre la intención del Gobierno de convertir a Becas Chile en Créditos. A través de una columna publicada en nuestro medio, dos integrantes de la agrupación Ciencia Contra el Recorte, Jaime Cataldo y Camilo Godoy, señalaron que “Becas Chile es un sistema estatal, cuyas características públicas, en lugar de debilitarse, deben seguir potenciándose. La reapertura del conjunto de programas recortados para el año 2021, incluidos los programas de inserción en la industria e investigación asociativa es una acción clave, en esta dirección. La solución es más compromiso del Estado y no más endeudamiento”.

