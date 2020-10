be6807ef9b

Juan Santana y retorno presencial a clases: La tozudez con la que se ha llevado este debate es repudiable Este jueves Pirque, Vitacura y próximamente Ñuñoa, Providencia, Peñalolén, Lampa y Las Condes iniciarán gradualmente el retorno presencial a las aulas escolares. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó la decisión del Gobierno de autorizar las clases presenciales y lo interpeló a seguir las indicaciones de los expertos sobre cómo finalizar el año escolar 2020. Jueves 1 de octubre 2020

Este 1 de octubre se inicia el retorno presencial a clases en algunos establecimientos ubicados en comunas de la región Metropolitana que se encuentren “en preparación”, según el plan Paso a Paso del Gobierno. De acuerdo con lo señalado por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el retorno se hará bajo algunas condiciones, siendo la principal el que se garantice la seguridad sanitaria para los alumnos y profesores. La medida del Mineduc fue rechazada por el Colegio de Profesores, las organizaciones de trabajadores de la educación y parlamentarios como el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, quien analizó, en conversación con nuestro medio, la medida del Mineduc y criticó lo que llamó tozudez de parte de las autoridades para forzar un retorno presencial sin que se haya superado la pandemia. “Hay desde el mes de abril presiones públicas para que los establecimientos educacionales vuelvan a actividades presenciales, incluso cuando estaba recién iniciándose la pandemia. Esto demuestra la porfía de un Mineduc que claramente no tiene como prioridad lo que señalan los especialistas, esto es, la contención de las comunidades y el cierre del año escolar, sino más bien, se enfoca en una necesidad de que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, lo que nosotros rechazamos profundamente, tanto en intervenciones públicas como mediante los proyectos de ley para la educación parvularia y la básica y media que hemos presentado”. El diputado ahondó en el proyecto de ley de aumento de subvenciones escolares presentado por el Gobierno y criticó la ofensiva del Ejecutivo para lograr un retorno presencial, incluso utilizando instrumentos de naturaleza económica. “El Gobierno presentó un proyecto de incentivo perverso para que las comunidades escolares vuelvan a clases a cambio de la inyección de subvenciones que hoy son necesarias para todos los establecimientos, es decir, el Ministerio ha utilizado todos los insumos y herramientas para incentivar que los establecimientos vuelvan a clases incluso aquellas de carácter económica y que pone en una situación muy compleja a aquellos establecimientos que están pasando por un mal momento. La tozudez con la que se ha llevado este debate, la porfía del Ministro, que no ha escuchado a las organizaciones de la educación que no están de acuerdo con un regreso a clases que exponga la salud física y psíquica de las comunidades escolares, es repudiable”. El legislador se refirió también a la situación sanitaria en países de Europa que desconfinaron e iniciaron la reapertura de colegios y guarderías y cómo, en la actualidad, han debido retrotraer esas medidas dados los rebrotes de COVID-19. “Vemos una constante de exposición de trabajadores, apoderados, docentes, estudiantes, a niños a eventuales rebrotes, algo que ha ocurrido en otros países. En Europa, producto del retorno a las autoridades presenciales se han ido generando estos rebrotes y eso se debe a que no se pone la responsabilidad, la seguridad de las comunidades como prioridad. Jamás se ha dicho que el aprendizaje de los estudiantes no sea importante o que no haya interés de volver a clases presenciales, acá se ha disfrazado el argumento de la seguridad y la salud para desprestigiar el interés y la voluntad de las comunidades escolares. ¿Cómo va a ser prioridad el retornar a clases sin condiciones seguras? Todos quieren volver a clases, lo ha dicho el Colegio de Profesores, las organizaciones de los asistentes de la educación y también los padres y apoderados que han asistido a la comisión de educación. Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con el interés genuino de retornar a clases presenciales y con ello no ver interrumpido el proceso de aprendizaje que cada estudiante tiene en nuestro país, pero eso es distinto a que se exponga a un riesgo latente al conjunto de miembros de las comunidades educativas de Chile, y por lo tanto, en eso hay una posición generalizada que si bien existe para nosotros una necesidad de avanzar en esta línea, hoy no hay condición alguna para poder hacerlo”. Respecto del argumento largamente utilizado por el titular del Mineduc respecto de las consecuencias negativas que genera en los estudiantes la prolongada suspensión de clases, el parlamentario por la región de Atacama criticó la invisibilización del trabajo realizado a distancia por los profesores y, además, señaló que es deber del Estado el garantizar un adecuado aprendizaje para los estudiantes. “La responsabilidad de educar es del Estado y se debe garantizar un proceso de aprendizaje para cada estudiante del país. Distinto a eso es que el Estado quiera dar continuidad a ello poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Lo cierto es que este año no hay condiciones para volver a clases presenciales, pero es el mismo Estado el que, cuando sea posible, deberá hacerse cargo de nivelar y regular los aprendizajes y contenidos pedagógicos y curriculares que han ido quedando al debe producto de la pandemia”. Santana agregó que es el Gobierno, el Ministerio de Educación el que debe garantizar mejores condiciones de infraestructura en los establecimientos, que los cursos tengan menos estudiantes y que se garanticen las distancias establecidas por el MINSAL. Será el Mineduc el que deba proveer a las nuevas necesidades y requerimientos y el que tendrá que nivelar los aprendizajes que fueron perdidos” aseguró el congresista. Juan Santana señaló que para lograr un retorno seguro es necesario que el Gobierno invierta en infraestructura y mayores recursos tanto de personal como de seguridad, sin embargo, el presupuesto presentado la noche del martes no incluye educación dentro de sus ejes principales. “El Estado tendrá que invertir en infraestructura, en la contratación de más profesionales de la educación, en programas de salud mental porque las comunidades han tenido afectación psicológica y cognitiva, por lo tanto, el Estado deberá establecer los nuevos objetivos y tareas de la educación a propósito de todo lo que ha pasado en el mundo, es decir, hay una serie de cuestiones y aspectos en donde el Estado debe responder, no se puede lavar las manos y a las instituciones que nos corresponde fiscalizar tendremos que hacer la pega”. Según Santana, “no sabemos cuál va a ser el presupuesto en materia de compra de equipamiento para mantener las clases online, porque se ha develado la existencia de una brecha de desigualdad en materia de conexión a lo largo del país. Creo que esto debe ser objeto de discusión de la Ley de Presupuesto en la que hay que poner las prioridades de educación y del resto de las áreas en el nuevo clima que estamos viviendo, con nuevos desafíos, limitaciones y restricciones de las que el Estado debe hacerse cargo. “De todas formas, ya hemos tenido señales que no existe mucha disposición por parte de este Gobierno para inyectar los recursos necesarios y muestra de ello es el proyecto de ley de subvenciones que establece un insumo discriminatorio para aquellos establecimientos que por razones obvias no están retornando a clases”, agregó el representante del distrito 4. Finalmente, el congresista remarcó en la urgente necesidad que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, siga las indicaciones de los expertos en salud y seguridad sanitaria y ponga fin a la incertidumbre de las comunidades escolares sobre cómo van a dar término al año escolar 2020.

