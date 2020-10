be6807ef9b

Política Un antes y un después: sectores opositores se recriminan mutuamente por frustradas inscripciones a primarias Dado que, aunque con roces, el tema de primarias electorales ya está resuelto, ahora el principal desafío es hacerse cargo de cómo las disputas podrían afectar los acuerdos legislativos y constituyentes. Diario UChile Jueves 1 de octubre 2020 17:11 hrs.

En tensión absoluta y con las confianzas lesionadas quedaron los diferentes “bloques” de la oposición luego de no llegar a acuerdos por primarias electorales durante este miércoles. Declaraciones de indignación y diversas entrevistas en medios de comunicación, que han ido evidenciando la gravedad del conflicto, han marcado las horas posteriores a la inscripción de las listas en el Servicio Electoral. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, manifestó esta mañana en Radio Pauta que lo ocurrido es una mala señal para lo que viene por delante especialmente en materia constituyente. “Una división o atomización de la oposición en la convención constitucional va a generar una sobrerrepresentación de los sectores del rechazo”, señaló Elizalde. “Aquí hay una responsabilidad con el país, eso es lo que no han entendido algunos actores del Frente Amplio. Si queremos cambiar Chile se requiere fortalecer un entendimiento sustantivo en torno a un programa de transformaciones y no andar buscando excusas para seguir trabajando por un perfilamiento individual”, añadió el senador según consigna La Tercera. Las culpas respecto de por qué no se llegó a acuerdos se señalan de lado a lado, desde el Frente Amplio acusan que siempre quisieron negociar pero que no se pudo llegar a más, mientras que desde la ex Nueva Mayoría dicen que fue el Frente Amplio el que no dialogó lo suficiente y que incluso fueron al Servel a inscribir listas cuando el diálogo todavía no había terminado. Sobre lo que sucedió, Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, aseguró que “el Frente Amplio ha tenido la disposición de que efectivamente sea la ciudadanía la que decida a sus candidatos o candidatas. Lamentamos, por cierto, que no hubiese sido de toda la oposición”. “Como lo hemos dicho, estuvimos disponibles hasta el último momento para poder tener primarias en todas las regiones y sin blindajes, eso es lo que hemos manifestado, le manifestamos a todas las fuerzas de cambio y transformación, a todas las fuerzas de oposición y lamentablemente algunos sectores querían blindaje y otros sectores no querían que estuviera toda la oposición y por tanto, en esa línea, nos vimos en la necesidad de inscribir nuestro pacto”, añadió. De esta forma, el Frente Amplio realizará sus propias primarias, mientras que el PPD, el PS, el PR, la DC, Ciudadanos y el PRO irán por otro lado con sus propias elecciones. Desde la DC, Camila Avilés, vicepresidenta Nacional de la Mujer, comentó en la primera edición de Radioanálisis que el problema es que el Frente Amplio predica pero no practica. “En el fondo, ¿qué es lo que buscan? quieren más participación pero a costa de blindaje, quieren descentralización a costa de que las regiones no elijan a sus representantes, y yo de verdad espero que esto más adelante se pueda corregir porque le han puesto a la política ellos mismos, ellas mismas, un estándar que ni siquiera están dispuestos a cumplir”, comentó. En tanto, el presidente de la falage, Fuad Chahín comentó que lo ocurrido fue un papelón y una muestra de que no han aprendido nada: “Ayer llegaron con una alternativa que era insólita. Repartirnos el país en seis regiones solo para el Frente Amplio y PC, seis regiones para convergencia progresista y la DC y que en cuatro compitiéramos todos contra todos. Eso no tenía por donde flotar”, detalló sobre las negociaciones en conversación con Radio Duna. Sin embargo, a pesar de la disputa, el hecho concreto es que las listas ya fueron inscritas y la oposición llevará diversos candidatos de cara a las próximas elecciones de gobernadores regionales y alcaldes. Además de la polémica con el Frente Amplio también existió un conflicto en Unidad para el Cambio, constituido por el PC, FRVS y PRO, dado que este último se unió a Convergencia Progresista. El presidente del FRVS, Jaime Mulet, dijo que aquel cambio fue sin avisar y que si no se pudo llegar a acuerdos fue porque el PS y la DC querían subordinar al resto de los partidos. En tanto, la diputada del mismo partido, Alejandra Sepúlveda se manifestó indignada durante esta mañana con lo que sucedió entre las oposiciones: “Lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ningún gobernador regional, todas las complicaciones que vamos a tener también en las municipales va ser absolutamente por la irresponsabilidad que tuvo la oposición de no ser capaz de llegar a acuerdo”. “Eso además tiene involucrado lo que pasa dentro del Congreso, todos los días tenemos que llegar a acuerdos en la oposición para los distintos proyectos de ley, y lo que se está haciendo hoy día a partir de lo que pasó es seguir dividendo lo que ocurre todos los días en el Congreso y vamos a ver un antes y un después de esta negociación”. El otro lado: los acuerdos de Chile Vamos Al contrario de lo ocurrido en la oposición, en el otro lado de la política el oficialismo sí logro acuerdos e inscribió sus primarias como Chile Vamos en conjunto. Desde el sector valoraron lo logrado, en lo que aseguraron primó el intereses colectivo y no los individuales. Junto a ello, desde Chile Vamos también han tenido palabras para lo que pasó en la oposición, tal fue el caso del jefe de bancada de RN, el diputado Sebastián Torrealba. “Demuestra la incivilidad del Frente Amplio y la madurez de Chile Vamos, eso yo creo que es el análisis simple que se puede hacer de lo que pasó ayer. Chile vamos comenzó a trabajar este pacto electoral hace mucho rato, así se trabajan las elecciones y se llegan a acuerdos, y gracias al trabajo que hicieron los partidos con evidentes diferencias en distintas cosas, logramos un acuerdo porque sabemos que es más importante nuestra coalición que los intereses personales”, comentó el parlamentario. A pesar de que las listas ya están inscritas y el debate de primarias – aunque con peleas- ya está zanjado, la forma en que la oposición siga adelante tras este debate es de suma importancia para otro tipo de procesos, como los acuerdos legislativos y el proceso constituyente que se lleva adelante en nuestro país. Créditos fotografías: Servicio Electoral.

