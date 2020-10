180684ae0f

Covid-19 Jaime Mañalich: "Nunca ocultamos ningún número, ni al presidente ni a la opinión pública" El ex ministro de Salud reconoció hoy en la Cámara de Diputados que existieron problemas en el conteo de datos por COVID-19, esto en el marco de la acusación constitucional en su contra. Diario UChile Viernes 2 de octubre 2020 15:45 hrs.

Durante esta mañana, y con una amplia exposición que duró más de una hora, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo uso de su espacio de defensa en la comisión que revisa la acusación constitucional en su contra. El médico se enfocó en una presentación en la que mostró las decisiones que se tomaron desde que se conoció la existencia del COVID-19, e incluso hizo un repaso por algunos temas epidemiológicos como el recuento de otras pandemias que ha tenido el mundo. Inicialmente, la abogada defensora del ex ministro Mañalich, Dafne Guerra, fue la encargada de referirse a la acusación constitucional. En su espacio, la profesional destacó que ante la comisión ya han expuesto varios expertos que han señalado que la acusación no procede y que para ellos como defensa es esa la posición que debería primar. “Se trata de una acusación desprolija y donde en el primer capítulo no se identifica transgresión o quebrantamiento alguno a la Constitución o a las leyes, haciéndose meras declaraciones de mérito sin sustento alguno y donde en el segundo capítulo no se expone siquiera de qué manera los hechos imputados transgredieran los principios constitucionales de probidad y publicidad, confundiendo incluso conceptos jurídicos de la mayor relevancia. En definitiva, ha quedado manifiestamente claro que la acusación carece por completo de los fundamentos que la Constitución exige para admitirla a trámite”, indicó. En tanto, en lo que refiere a la intervención del ex ministro Jaime Mañalich, esta estuvo centrado en hacer un recuento de lo realizado con pocas reflexiones respecto de la acusación constitucional en si misma. Sin embargo, el ex titular de Salud destacó que él siempre da la cara y por eso se hizo presente en esta ocasión. Junto a eso valoró la campaña de vacunación de influenza y el fortalecimiento de la red de salud antes del peak del virus. Por otra parte, Mañalich admitió que tuvieron “un problema serio en el conteo” dado que el sistema Epivigila en el comienzo solo fue útil para ciudades más pequeñas. Al respecto el médico señaló que al revisar podían observar que “algunos datos no eran ingresados, o eran inexactos o eran repetidos”. “Cuando íbamos donde un médico o un encargado de epidemiologia decíamos ‘por qué no has ingresado los datos a Epivigila, tienes ahí 20 casos que no están ingresados no los podemos manejar’. La respuesta era obvia, ‘estamos trabajando todo el día, atendiendo pacientes COVID, no tenemos capacidad, se me juntan los casos, recién el sábado tengo un tiempo para meterlos a la plataforma'”, añadió. A pesar del reconocimiento de estos errores, el ex ministro aseguró que “nunca ocultamos ningún número, ni al presidente ni a la opinión pública”, y que se hizo lo mejor que se podía junto al equipo, dado lo desconocido de la situación que se estaba viviendo en Chile y el mundo. “Hicimos un esfuerzo sistemático en mejorar la calidad de la data”, añadió. Respecto a sus conductas personales, el ex titular de salud se disculpó si en algún momento no cooperó lo suficiente: “Lamento si en algún momento contribuí a crispar el ambiente”. Luego de esta exposición, la comisión que revisa la acusación constitucional continuará sesionando durante la próxima semana, para el viernes votar el libelo y que este pase a la Sala de la Cámara.

