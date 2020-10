5a836150ce

Tribunal ordena prisión preventiva para carabinero imputado por arrojar a manifestante al Mapocho Además se determinó un plazo de investigación de 120 días para determinar responsabilidades del imputado, quien deberá pasar sus días en el recinto penitenciario de Pudahuel Norte. Diario Uchile Domingo 4 de octubre 2020 19:06 hrs.

Tras siete horas de audiencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para Sebastián Zamora, carabinero imputado de homicidio frustrado luego de arrojar a un joven de 16 años al río Mapocho durante una manifestación el pasado viernes 2 de octubre. Además se determinó un plazo de investigación de 120 días para determinar responsabilidades del imputado, quien deberá pasar sus días en el recinto penitenciario de Pudahuel Norte. En la instancia, fueron utilizadas como evidencia las grabaciones de testigos así como los registros de los propios carabineros. La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, sostuvo que “el imputado, quien también corría como se indicó, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer”. En la audiencia participó el abogado querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); la representante de la Defensoría de la Niñez, y dos querellantes particulares en representación de l víctima, quien se encuentra internado en la Clínica Santa María. En la otra cara de la moneda, la defensa del imputado señaló que “el carabinero actuó conforme a los protocolos, porque el riesgo no fue provocado por el carabinero, el correr escapando de la acción judicial, sobre un puente, no fue decidido por el carabinero, lo decidió el agresor en el contexto no de desordenes públicos, el agresor en el contexto de atentado contra la autoridad”.

