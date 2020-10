dda6739074

Jorge Babul por Becas Chile: "Han dejado abandonados a los investigadores y eso es infame" La decisión del Gobierno de no abrir el fondo de Becas Chile para 2021 y cancelar los contratos de los estudiantes de programas vigentes, tiene a la comunidad científica con una gran preocupación. Para el doctor en Bioquímica esto es consecuencia de un país que no cree en sus investigadores. Diario Uchile Lunes 5 de octubre 2020 20:38 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile el doctor en Bioquímica y director del programa de Bachillerato de la Universidad de Chile, Jorge Babul, manifestó su preocupación respecto a la reducción del presupuesto para ciencias y el congelamiento del programa Becas Chile. “Siempre nos miran cómo que lo único que nos importa es hinchar el pecho de orgullo con lo que hacemos, se piensa que no tenemos ninguna intención de contribuir. Yo siento que las cosas van a cambiar, es cosa que las nuevas generaciones entren porque vienen con una consciencia social diferente”, manifestó, junto con destacar la la organización que existe entre los más jóvenes, como la red de investigadores, que tiene agrupaciones en todos los países donde hay investigadores e investigadoras, los que ahora se han coordinado también con los que ejercen en Chile. Pese a la esperanza, la reflexión del momento actual del sector es crítica, a ojos del profesor: “Se ve más difícil la situación de los que viven fuera porque se ven sin mecanismo de protección. Hay gente que está sin dinero para comer, hay algunos en el extranjero que están ilegales con su familia. Hemos tenido 5 reuniones y hemos sido el hombro para llorar, porque la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo no le ha mandado ni un saludo. Hacemos lo máximo para que la gente se vaya del país, aun cuando ellos siempre siguen colaborando”. Así, recordó que cuando fue a La Moneda a la designación del ministro de Ciencia, habló con todos los ministros presentes: “uno a uno, les dije, hay un problema de recursos, pero nuestro problema más grande, es que ustedes no están convencidos que con el avance de conocimientos podemos cambiar este país. Entonces, no quieren. Si quisieran, podrían cambiarlo”. Asimismo, Babul expresó que “han dejado abandonados a los investigadores y eso es infame. Yo me endeudaría para salvar la investigación. Entonces, no existe el convencimiento. Si hubiesen querido darle la extensión de seis meses como lo pidieron, pero el portazo fue tremendo, porque no quieren. A todos nos ha impresionado nuestro ministro. Si escuchamos sus declaraciones hace un poco tiempo, hay un cambio tremendo. Él era el que decía que había que aumentar investigadores y que él mismo haga una disminución del 34 por ciento con respecto del año pasado, ¡No se entiende!” Para el doctor en Bioquímica, el problema es que “no se cree que los investigadores e investigadoras podemos hacer las cosas que este país necesita. No confían en los investigadores y eso es una falta de respecto a la gente“. “La gente que está a cargo del Gobierno no se da cuenta que un país lo que su gente sabe. No nos dan los recursos, pero nos piden y nos exigen que hagamos todo. Sin importar el gobierno que tenemos, es la Dirección de Presupuesto quien dice cuánto va a ciencia, sin importar color político, Entonces, necesitamos una política de largo plazo”, agregó. A su juicio, el problema más grave “es con la gente que perdió este año y que están en el último año y no pueden terminar, porque no tienen dinero para continuar nada. Sin la beca, el Ministerio tampoco va a pagar el arancel. Esa persona deja de tener visa, se tiene que venir, queda en la nada y se tiene que venir”. Finalmente, Jorge Babul advirtió que “esto tiene para muchos años. Entonces, qué pasa para los que perdieron el 1, 2 o 3 años. ¿Qué solución se les va a dar, ¿ninguna? Acá, a los de Chile, los tranquilizaron con los seis meses de extensión, que ya era su derecho desde que se ganaron la beca. Pero qué pasa cuando se les termine el plazo: esto es un parche y es un problema que va a durar muchos años”.

