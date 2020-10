dda6739074

Ciencias "No están apoyando el desarrollo": disminución en el presupuesto para ciencias genera amplia preocupación y rechazo Desde la Academia de Ciencias, su presidenta María Cecilia Hidalgo, expresó sobre la reducción que "tenemos que ampliar la base de científicos que tenemos en el país y eso no se va a lograr con un recorte de un presupuesto que ya es tan ínfimo que no tiene sentido recortarlo". Diario UChile Lunes 5 de octubre 2020 17:29 hrs.

Durante este lunes, el senador PPD Guido Girardi, junto a representantes de la Academia de Ciencias manifestaron su rechazo a la propuesta de presupuesto para esta área. Lo informado por el Gobierno – según explicó el senador- considera una disminución del 9 por ciento, reflejado en 67 mil millones de pesos, lo que a juicio de Girardi y los científicos es sumamente perjudicial para el futuro del país. Según comentó el senador Girardi este tipo de decisiones demuestran que desde el Gobierno no existe visión, ambición y que no entienden el futuro, lo que se refleja en un hecho que, para él, es de suma gravedad. Esto porque en el contexto que se vive actualmente “el desarrollo del futuro de todos los países, de todas las sociedades pasa más que nunca por el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación”. “No entienden que justamente lo que puede salvar a Chile y a la humanidad hoy día es la ciencia. De hecho, está demostrado el rol que ha mostrado la ciencia en todos los rincones del planeta, salvo en Chile, es evidente que nosotros tenemos que generar capacidades propias en ámbitos que son estratégicos”, indicó el senador sobre la decisión en la rebaja del presupuesto. Junto a esto Girardi agregó que este decaimiento en la inversión de ciencias tendrá repercusiones respecto de lo que se puede o no llevar adelante como país: “Hay áreas estratégicas que no vamos a poder hacer, con este presupuesto es imposible que Chile sea un centro de vacunas para enfrentar las pandemias futuras y generar sus propios medicamentos y tener soberanía y autonomía. Es imposible que Chile pueda tener soberanía militar y soberanía geopolítica si no desarrolla satélites, porque va a tener que comprarle imágenes a otros países y eso significa transar la soberanía, entregarla a otros. Nosotros podemos ser una potencia en materia satelital pero eso requiere de ciencias, por lo tanto, esta disminución es un atentado a la soberanía, un daño a la patria, un daño al futuro”. Desde la Academia de Ciencias, su presidenta María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, comentó que lo sucedido “es un absurdo”, dado que el presupuesto de ciencias, en comparación al presupuesto total, ya es bastante bajo, por lo tanto rebajarlo todavía más parece un sinsentido. “Tenemos muchas necesidades como país, tenemos que generar conocimiento, tenemos que ampliar la base de científicos que tenemos en el país y eso no se va a lograr con un recorte de un presupuesto que ya es tan ínfimo que no tiene sentido recortarlo. Lo que tenemos que hacer es aumentarlo para aumentar nuestra base de personas que en todos ámbitos del conocimiento nos ayuden a progresar hacia ser un país más equitativo, un país desarrollado y tenemos el talento y eso lo hemos demostrado. Es una gran frustración constatar una vez más que nuestros gobiernos no están apoyando el desarrollo del país, en el desarrollo de conocimiento que se requiere”, comentó. También tuvo palabras para esta reducción, el ganador del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004, Juan Asenjo, quien también fue presidente de la Academia de Ciencias. Al respecto, el investigador comentó que este tipo de acciones no llevan a Chile hacia el desarrollo que siempre se dice que hay que alcanzar. “El mensaje que está dando el Gobierno es que lo que quiere el país es ser subdesarrollado, quiere que Chile sea más pobre y más ignorante (…) Yo veo que debería haber una consciencia de que hay problemas con el calentamiento global, problemas con los micro plásticos que invaden los océanos, con tener la suficiente cantidad de agua y agua potable y esa consciencia el Gobierno la deja de lado, no la mira, entonces es realmente triste”, expresó. Ante esta situación, el senador Girardi ya anunció que rechazará el presupuesto dada la injusticia que, a su juicio, se está cometiendo.

