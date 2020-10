dda6739074

Educación Profesores, apoderados y comunidades educativas se organizan para resistir ante la reapertura de establecimientos Diversas organizaciones se unieron para enfrentar lo que han llamado "la obsesión" del Gobierno por regresar a clases. Desde diversos gremios aseguraron que las condiciones no están dadas para volver a la presencialidad durante este 2020. Diario UChile Lunes 5 de octubre 2020 18:28 hrs.

La tarde de este lunes, diversas organizaciones vinculadas al área de la educación anunciaron su organización para “resistir” ante lo que han denominado “la obsesión” del Gobierno por reabrir las escuelas. En opinión de las organizaciones, entre las que está el Colegio de Profesores, CORPADE, y gremios de asistentes de la educación, las condiciones no están dadas para que se vuelva a las labores presenciales, por lo que lo mejor es continuar con la modalidad remota y fortalecerla. Según explicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, durante esta mañana se reunieron más de 100 representantes de diversas áreas de las comunidades escolares y acordaron unirse no solo para resistir ante el Ministerio de Educación, sino también para enfrentar con nuevas y mejores acciones el contexto educativo nacional provocado por la pandemia. “Somos un montón de organizaciones del mundo de la educación inicial, del mundo de la educación escolar, del mundo docente, del mundo de los asistentes de la educación, los padres y apoderados y madres, los estudiantes, los trabajadores de los distintos organismos públicos que tienen que ver con la educación. Todos hemos decidido unirnos para hacer frente a esta obsesión del Gobierno por forzar un retorno a las clases presenciales”, comentó Mario Aguilar. “Los ejemplos de Pirque y Pelarco han sido una muy clara demostración de que la gente no está en una disposición, no tiene confianza en las decisiones del Gobierno, no tiene confianza en los datos y la información que da el Gobierno, no tiene confianza en el ministro de Educación y eso ha quedado muy claro en la reacción de la gente en esas comunas”, añadió el presidente del Magisterio. Entre los acuerdos alcanzados por las diversas organizaciones de comunidades educativas están la definición de que no están las condiciones para el regreso a clases 2020, que el Gobierno debe apoyar el trabajo a distancia, especialmente entregando conectividad, exigir un sistema especial de ingreso 2021 a la educación superior para no perjudicar a los estudiantes dado la anormalidad de este año y solicitar una mesa de trabajo de todos los representadas de las comunidades más expertos en salud. A esto se suma que realizarán coordinaciones regionales y comunales, manifestaciones y expresiones de las razones por las que no están de acuerdo con el regreso, también se vincularán con sostenedores públicos y privados, realizarán charlas a la ciudadanía y la generarán un plan de trabajo sobre cómo terminar este año escolar 2020, entre otros. “Nosotros como trabajadores, asistentes de la educación que hemos estado durante todo este tiempo realizando turnos éticos en cada una de las escuelas y jardines infantiles decimos no al retorno gradual, no están las condiciones sanitarias, no nos garantizan que si un colega se enferma o un alumno o alumna se enferma pueda tener seguro para contravenir esta enfermedad, ni tampoco se garantiza el cuidado y el poder respaldar económicamente a las familias que se les enferme o contagie un hijo o sea vector para que contagie en su casa”, expresó sobre la situación actual Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile. En tanto, desde los apoderados, Judy Valdés, coordinadora de la organización Unidos por la Educación, lamentó que el Mineduc no quiera formar una mesa de trabajo para abordar el regreso a clases junto a las y los apoderados. “Es lamentable el hecho de que exista un ministro de Educación que no pueda generar una mesa con todos los estamentos representados aquí y no escuche en especial a los más importantes que son los padres y las madres y que no tome nuestro parecer. Muchas de las organizaciones que estamos acá presentes hemos solicitado que nos reciba para poder hablar. No es que no queramos clases, sino que vemos que no existen las medidas necesarias para volver”, expresó. Entre los adherentes a esta unión para resistir ante el regreso a clases están también otras organizaciones, entre ellas CORPADE, FENAEDUP, CONAFUDAEM, la agrupación de apoderados “No a la vuelta a clases” y la Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes. El detalle de lo expuesto por los diversos agrupaciones se puede revisar en las redes sociales del Colegio de Profesores.

