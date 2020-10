65f73378ba

Salud Fenats se moviliza a nivel nacional por las "malas políticas" del Gobierno en la pandemia Con manifestaciones en diferentes recintos hospitalarios y marchas en algunas ciudades del país, los trabajadores de la salud exigen que el Gobierno les entregue una real protección en el abordaje de esta crisis. Diario UChile Martes 6 de octubre 2020 18:37 hrs.

Durante toda la jornada de este martes 6 de octubre la Confederación Fenats Nacional, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de la salud, han decidido manifestarse en todo el país. Dada la situación sanitaria, la movilización de los trabajadores se ha adaptado a la realidad de cada comuna, por lo que en los lugares donde existen cuarentenas o contagios las protestas se han realizado en los frontis de los recintos hospitalarios, mientras que en otras zonas se ha convocado a marchar. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Patricia Valderas, presidenta de la Confederación Fenats Nacional, explicó que la movilización es “por la falta de compromiso del Gobierno y del Ministerio, por las malas políticas que el Gobierno ha implementado para enfrentar la pandemia”. “Estamos enfrentado esta pandemia sin elementos de protección personal para todos los trabajadores, hay un grupo efectivamente que tiene toda la protección, que son los equipos clínicos, pero la mayoría de los trabajadores no cuentan con los suficientes elementos de protección personal. Pueden entregar una mascarilla, dura dos horas y después se quedan indefensos, entonces nosotros queremos proteger a la población estando protegidos nosotros”, añadió la dirigenta. Entre las solicitudes de los y las trabajadoras de la salud están no solo más elementos de protección personal, sino también mejores protocolos, estabilidad laboral, término a la persecución sindical, ingreso de los técnicos al Código Sanitario, reconocimiento al trabajador de la Salud (Bono Covid), entre otras. Sobre la necesidad de visibilizar estas demandas y la situación que viven, Patricia Valderas dijo que “creemos que es hora de salir a calle, de decirle a la población que nosotros estamos trabajando para que ellos no se enfermen. Si nosotros no nos enfermamos ellos tampoco se van a enfermar. Decimos que las políticas del paso a paso de retorno a la normalidad todavía no debieron ejecutarse, lo único que conseguimos con este paso a paso es que volvamos paso a paso a contagiarnos y eso no es posible. Lamentamos las políticas de Gobierno, lamentamos la irresponsabilidad del ministro de Salud, la irresponsabilidad del presidente”. Al referirse a las respuestas que se han dado desde el Ministerio de Salud sobre estas solicitudes, la dirigenta de los trabajadores expresó que estas no apuntan a solucionar la situación, sino por el contrario incluso se omite la realidad. “La respuestas son que hay suficientes (EPP) y que nosotros denunciemos o acusemos donde no están entregando, no puede ser que nos estén diciendo a nosotros los trabajadores, a los dirigentes, que estemos acusando en los lugares donde no hay suficiente elementos de protección personal”. A eso, Valderas añadió que todos los lunes los trabajadores tienen reuniones con el subsecretario Zúñiga, quien está al tanto de la situación pero no toma medidas: “Todos los lunes el subsecretario escucha que no hay suficientes elementos de protección personal y no lo han solucionado, dicen que la Cenabast tiene suficiente, que tiene torres de elementos de protección personal, pero si nosotros vamos a los hospitales lo primero que nos reclaman nuestros socios y trabajadores es que no hay suficiente. Entregan, por supuesto, pero una o dos mascarillas que no alcanzan para el horario de los turnos”. “Ellos no han querido entender, nosotros pusimos un recurso de protección por los trabajadores también pensando en esto, pero no han habido buenas respuestas y el subsecretario insiste en que hay suficientes y que nosotros estamos hablando cosas que no son. Yo creo que él miente, miente el subsecretario, miente el ministro y eso no nos parece serio, no nos parecen buenas políticas de un Gobierno que hoy día está enfrentando una terrible pandemia”, concluyó.

