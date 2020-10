Hallazgos sobre los agujeros negros alcanzan el Nobel de Física

Este martes, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció los ganadores del premio de Física. Se trata del británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez por sus descubrimientos sobre los agujeros negros.

Según lo señalado por la Academia, el premio de este año se divide en dos: una mitad le corresponde a Penrose por sus estudios que demuestran que la formación de agujeros negros es una consecuencia directa de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, y la otra mitad se divide a su vez entre Genzel y Ghez “por el descubrimiento de un objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia“.

La edición de 2020 representa la cuarta oportunidad en que una mujer recibe este reconocimiento en el área de física, conocida por ser una de las más masculinas de las ciencias.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020