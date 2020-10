Miguel Ángel Calisto: “Hoy nuestras policías se mandan solas”

7e452d1efa

En conversación con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Ángel Calisto, se refirió a la crisis que vive Carabineros de Chile, luego del caso del empujón que un funcionario de dicha institución propinó a un joven de 16 años y que provocó su caída al lecho del río Mapocho. El parlamentario recalcó que “estamos frente a una situación de crisis no solo producto de este condenable hecho, sino que es una crisis que se arrastra desde octubre del año pasado” y es en esa línea que el diputado Calisto enfatizó en que “en este contexto quiero señalar que hay una responsabilidad al respecto de todos los sectores, partiendo por el Gobierno y el ministerio del Interior”. Sobre el anuncio de algunos diputados y diputadas de las oposiciones respecto de congelar el presupuesto para Carabineros del próximo año, Miguel Ángel Calisto señaló que “estoy de acuerdo con eso, pero creo que también nosotros tenemos una responsabilidad porque los proyectos que tienen que ver con la modernización de las policías no han visto la luz. Creo que necesitamos un debate más amplio y no ceñirnos solo a jugar con el presupuesto o anunciar acusaciones constitucionales que finalmente quedan en el pasado y sin entregar ningún resultado concreto. Ya nos pasó con el ex ministro Chadwick, aprobamos la acusación en su contra, se fue y al final todo siguió igual”. Respecto de los proyectos en esta materia que hoy duermen en el Congreso, el diputado Calisto señaló que “el proyecto que tiene que ver con modernización en probidad en carabineros fue aprobado en la Cámara de Diputados pero luego en el Senado se le ingresaron unas indicaciones innecesarias que hoy la tienen en comisión mixta y que fueron presentadas por la UDI, es decir, la UDI retrasó el proyecto que presentó su propio gobierno”. Además se refirió al rol que ha jugado el gobierno en este tema y señaló que “cuando le hemos preguntado al gobierno por el proyecto de creación del ministerio de Seguridad Ciudadana nos dice que está en estudio, cuando preguntamos por el proyecto de formación y carrera funcionaria nos responden que está en estudio, entonces hay mucho de titular pero en la práctica hay poco sobre la modernización de las policías“. Ahora en vivo por canal de la @Camara_cl Comisión de Seguridad Ciudadana presidida por el diputado @MiguelCalisto recibe a General Director de Carabineros y Ministro del Interior @victorperez_v por último caso de abuso policial @DiputadosDC pic.twitter.com/Px2BApbzZi — Prensa diputado Calisto (@calistoprensa) October 5, 2020 Respecto de los protocolos y su no aplicación por parte de Carabineros, Calisto sostuvo que “uno de los elementos fundamentales es garantizar que dentro de los protocolos la orden para carabineros no sea detener en las manifestaciones sociales, porque todos los expertos que han pasado por nuestras comisiones nos han dicho hasta el cansancio que la orden no debe ser detener, sino que impedir que se transgreda la ley”. A juicio del parlamentario esto evitaría lo que ocurre hoy “donde carabineros se pone a perseguir a las personas en Plaza Italia y del 100 por ciento de las personas que detiene, el 90 queda libre porque no hay cómo comprobar el delito“. Además, Calisto considera fundamental que se incorpore el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de las policías “el carabinero que empujó al joven no llevaba ninguna cámara corporal, el uso de estas cámaras permite grabar todo el procedimiento y hoy tendríamos claro qué fue lo que pasó con el joven del puente Pio Nono”. Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto destacó el proyecto de modernización que fue aprobado en la Cámara de Diputados, dado que “por primera vez permite que las policías estén supeditadas al poder civil. Hoy todavía tenemos resabios de la dictadura porque el alto mando toma sus propias decisiones y hemos incorporado además que Contraloría pueda intervenir en sus actos administrativos, yo creo que hay un cierto temor al respecto y por eso el gobierno se empeña en darle cariño a carabineros porque hoy nuestras policías se mandan solas. Se ha visto como el general director dice una cosa y el ministro del Interior otra”. Calisto además se refirió a la acusación constitucional que se presentaría en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez y la calificó de “pirotecnia” y agregó que “hacemos el show de presentar acusaciones constitucionales pero después aparece otro tema en las portadas y nos olvidamos de este, nos queda un largo camino por recorrer pero acá tiene que haber un acuerdo entre todos los sectores que permita definir un proyecto que nos permita llegar hasta el final del gobierno de Sebastián Piñera”, recalcó.

