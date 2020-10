7e452d1efa

Nacional Oposición confirma acusación constitucional contra Víctor Pérez y Gobierno pide que se retracte "Espero que reconsideren estos días y no la presenten (acusación), no la presenten porque no tiene fundamentos, no tienen ningún argumento para poder presentarla", sostuvo el ministro vocero de Gobierno. Diario Uchile Martes 6 de octubre 2020 18:16 hrs.

Luego de media hora reunidos, los jefes de bancada de la oposición confirmaron que la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, será presentada este jueves en la Cámara de Diputados. “Ante los hechos ya conocidos por toda la opinión pública, sobre lo que sucedió el día viernes y también respecto a los días posteriores con esta complicidad del Alto Mando de Carabineros respecto a encubrir los hechos y además esta protección y apoyo por parte del ministro del interior, es que a nosotros nos parece prudente y pertinente que, a más tardar el jueves, presentemos la acusación constitucional por parte de la oposición”, sostuvo el jefe de bancada PS, Luis Rocafull. Si bien la acusación constitucional contra el secretario de Estado se fraguaba desde septiembre ante su pasividad por el paro de camioneros, la acción legislativa se reactivó luego de que un carabinero arrojara al Río Mapocho a un manifestante el pasado viernes. “Hay que recordar que nosotros habíamos dejado pendiente esta acusación a raíz del plebiscito, estábamos trabajando en la acusación a propósito del paro de los camioneros, en el cual la indiferencia por parte del ministro del Interior fue visible, clara, evidente. Este trato deferente con un grupo de personas y no, por ejemplo, con los trabajadores de la salud que también en algún minuto se manifestaron. Había una acusación constitucional que estábamos trabajando y que quedó paralizada a propósito de trabajar en el plebiscito para que la gente pudiera, pensando que el Gobierno iba a hacer lo mismo, de trabajar para que la ciudadanía pudiera manifestarse, pudiera tener diferentes campañas, pero lamentablemente Carabineros y el Gobierno mancharon todo este proceso”, expresó el legislador la jornada de este martes. Según legisladores opositores, estarían los votos suficientes para llevar a cabo la acción, pues pese a posiciones dubitativas como la de Pepe Auth y algunos diputados DC, la mayoría simple estaría garantizada. De todas formas, críticas no han faltado a la acción impulsada desde la DC, siendo una de las más reiteradas el ‘abuso’ de esta facultad de la Cámara Baja, incluso, desde la misma oposición. Es e caso del senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien sostuvo que esta herramienta de fiscalización debe ocuparse con “criterio” y que las acusaciones “deben ser bien estudiadas”. Ante esto, Radio Universidad de Chile se contactó con el jefe de bancada PPD, diputado Raúl Soto, quien recordó que una acusación constitucional pasa por más de una instancia donde se estudia dicha acción. “Yo no creo que lo que está ocurriendo en nuestro país sea cualquier cosa, creo que hay que evaluar bien cada instancia. En este caso, la facultad de la presentación en primera instancia corresponde a la Cámara de Diputados, el Senado tiene un rol posterior y muy importante, que es hacer de jurado para definir si la acusación llega a buen puerto y se aplican las correspondientes consecuencias. Son facultades completamente distintas y son ambas muy respetables, por tanto, hay que ver qué es lo que pasa”. El Gobierno reacciona La tarde de este martes, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó la acusación constitucional que se presentará contra Víctor Pérez, expresando su deseo de que dicha decisión se revierta. “Espero que reconsideren estos días y no la presenten (acusación), no la presenten porque no tiene fundamentos, no tienen ningún argumento para poder presentarla”, sostuvo el ministro. Además Bellolio afirmó que dicha acción no tiene argumento jurídico, apelando a que algunos parlamentarios han dicho que si el general Mario Rozas deja la dirección de Carabineros, no se sumarían a la acusación. “Tan pocos argumentos tienen que dicen que no la van a presentar si es que sale el general de Carabineros (Mario Rozas). Sólo ratifican que no hay ningún argumento jurídico para presentarla, que es simplemente una mofa, es simplemente una pantalla política”. “Obviamente desnaturaliza de qué se trata una acusación constitucional, cuando ellos mismo dicen que esto es como un canje entre uno y otro”, insistió el vocero.

