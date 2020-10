Gloria Maira: “Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de una nueva Constitución”

Con miras al plebiscito del 25 de octubre, la Mesa de Acción por el Aborto se encuentra presentando una serie de videos y piezas gráficas bajo el nombre de #NoMásMuñecas, una acción comunicacional que busca instalar la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto, en la redacción de una nueva Constitución para Chile.

“Estamos frente a una oportunidad histórica, donde por primera vez en el mundo una Carta Fundamental podría ser escrita por un organismo paritario que escuche la voz de las mujeres y disidencias sexuales. Por eso es que la Mesa llama a votar Apruebo y Convención Constitucional como único mecanismo que asegura esa paridad”, se lee en un comunicado de la organización.

Este lunes, después de la franja electoral, comenzó a circular el video principal, que aborda las imposiciones físicas y sociales a las que son sometidas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Los próximos días se pondrán en circulación los tres videos testimoniales que abordan la necesidad de despenalizar el aborto para que la maternidad deseada sea una realidad y no sólo una declaración de buenas intenciones imposible de materializarse en una legislación que penaliza el aborto en tres causales.

Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, quien explicó el objetivo de la campaña.

“No más muñecas significa la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas en todos los aspectos y, entre otros, en términos de derechos sexuales y reproductivos. Esta campaña busca crear conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos formen parte de una nueva Constitución”.

“Derechos sexuales y reproductivos que no se agotan con el aborto, derechos que tienen que ver con el acceso a programas de infertilidad cuando tú tienes una pareja con problemas para embarazarse, la oportunidad de que las mujeres lesbianas puedan acceder a otras formas de gestación, a que los hombres tengan posibilidad de una atención en salud sexual bastante más acorde con su condición de lo que es ahora, que todo es para las mujeres y lo demás queda como subordinado”, continuó la también ex subsecretaria del Sernam.

Por todo esto, es que desde la Mesa de Acción por el Aborto exigen protección de los derechos en torno a la sexualidad y reproducción en una futura Constitución.

“La sexualidad y la reproducción son cosas que nos configuran como personas, es un ámbito que tiene que ser protegido y tiene que haber derechos reconocidos. Esto es el derecho sexual y reproductivo y queremos que, de todas maneras, forme parte de los derechos sociales que deben ser reconocidos”, finalizó Gloria Maira.

Las muñecas no hablan, no incomodan. Son otros los que deciden sobre sus vidas y sus cuerpos. Nos tratan como muñecas, ¡pero no lo somos! ¡Indigna que nuestros derechos sexuales y reproductivos no estén garantizados! ¡Es tiempo de escribir una nueva Constitución!✊🏼#NoMásMuñecas pic.twitter.com/yGWp10CiQL

— MesaAcciónAbortoCL (@MesaAborto_CL) October 6, 2020