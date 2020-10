fc96f9479e

Cultura Tommy Boysen estrena show estilo teatral vía streaming este sábado En la presentación lo acompañarán sus amigos Gianluca, Malito Malozo, el Bai y Pablito Pesadilla. Diario Uchile Miércoles 7 de octubre 2020 13:28 hrs. Me Gusta Compartir

El cantante Tommy Boysen compartió dos sorpresas en su cuenta de Instagram durante los últimos días: la fecha —sábado 10 de octubre— de su primer show vía streaming y el sorteo de las prendas más icónicas que lució en shows y videoclips. Desde el polerón de felpa que él mismo diseñó para “Hookah & Sheridan’s” a la chaqueta de jeans pintada y customizada que presumió en “Dembow”. El concierto y el sorteo, dice Tommy, son parte de una serie de sorpresas que tiene para sus fans a modo de agradecimiento por el apoyo que ha tenido estos años.

Ver esta publicación en Instagram FELIZ DE ANUNCIARLES QUE MI PRIMER CONCIERTO ONLINE YA ES UNA REALIDAD!!!❤️❤️❤️Ya está disponible la primera preventa!!! Link en mi perfil!!! ESTE 10 DE OCTUBRE TODOS A DISFRUTAR DE #TOMMYVIBES DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO 🌎🔜 Una publicación compartida de EL PAPI (@tommyboysen) el 15 Sep, 2020 a las 3:38 PDT “Nunca estuvo la certeza que había un camino que me podía dar frutos. Simplemente yo confié y se me dio. Por eso estoy súper agradecido, siento que tuve la suerte y se me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta, lo que amo y en lo que creí y en lo que me la jugué”, dice Tommy. El concierto de este sábado, Tommy Vibes, incluirá invitados sorpresa, como Gianluca, Malito Malozo, el Bai y el DJ Pablito Pesadilla. Las entradas están a la venta en https://live-venu.com Más información: Tommy Vibes es el primer show del artista Tommy Boysen en donde repasará su carrera en un encuentro único. Mediante una serie de momentos, unidos y filmados a través de un plano secuencia, compartirá sus temas emblemáticos, como “Hookah & Sheridan’s”, “El Papi” y “Adicto”. Tommy Vibes, más que un show, es una cuidada propuesta del artista que busca agradecer el apoyo que ha tenido desde que irrumpió en la escena musical chilena y establecer un precedente en las presentaciones vía streaming.

