fc96f9479e

113322e040

Política Van Rysselberghe y carabinero involucrado en caso puente Pío Nono: “No creo que sea un peligro para la sociedad” En conversación con nuestro medio, la presidenta de la UDI sostuvo que se está intentado "criminalizar" a Carabineros; que no se puede remover al general director por una "situación puntual" y pidió "responsabilidad" a la Fiscalía. "Generan una polarización en el país que nos hace mal", sentenció. Tomás González F. Miércoles 7 de octubre 2020 18:28 hrs. Compartir

A raíz de lo ocurrido en el puente Pío Nono el viernes pasado, en donde el carabinero Sebastián Zamora Soto se encuentra formalizado por homicidio frustrado y en prisión preventiva luego de empujar a un joven de 16 años hacia el río Mapocho, la institución de Carabineros de Chile se ve nuevamente enfrentada a los cuestionamientos. Las ideas de refundación se han esparcido por todo el espectro político y la cabeza de su general director, Mario Rozas, es la más pedida por las oposiciones a la administración de Sebastián Piñera. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido su respaldo a la institución y, por ahora, Rozas parece estar a salvo. Este martes el caso sumó un nuevo capítulo, tras la comunicación por parte de la Dirección General de Carabineros de que se había iniciado el proceso para dar de baja al uniformado involucrado, tras descubrir que aquel día portaba una cámara personal ajena a la institución y que no estaba autorizada. “La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa (…) El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”, sostuvo la institución de Orden y Seguridad en un comunicado. De inmediato surgieron críticas desde la otra vereda, en donde acusaron una falta de criterio por parte de Carabineros al no haberlo desvinculado por provocar la caída del menor. En conversación con nuestro medio, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, abordó la compleja situación que enfrenta Carabineros y criticó a quienes, para ella, quieren criminalizar a la institución con el fin de desestabilizar al Gobierno. La presidenta de la UDI no cree que el carabinero imputado por homicidio frustrado “sea un peligro para la sociedad” y para ella no hay una actuación “institucionalizada” por parte de los uniformados. Es por esto, asegura, que el general director, Mario Rozas, no tiene responsabilidad en los hechos. ¿Cómo toma la noticia de que Carabineros haya comenzado este proceso de desvinculación con el carabinero acusado? Yo no tengo más antecedentes de los que han salido en la prensa. Entiendo que esto se debe a la experiencia que hubo en el caso Catrillanca, y hay protocolos muy estrictos para evitar que se pueda generar una situación en la cual se puedan manipular las cámaras personales. Y a mí eso me parece razonable, nosotros necesitamos una institución de Carabineros fuerte, potente, que resguarde la institucionalidad y por esa razón existen protocolos. ¿Cómo ve usted el respaldo que le ha dado el Gobierno a Carabineros? Se les ha respaldado, pero no se ha visto una mención al general director, Mario Rozas, por ejemplo. ¿Cree que debiese haber una señal más concreta? Lo que pasa es que es que cuando tú respaldas a Carabineros respaldas a la institucionalidad completa. Eso incluye desde quién la dirige, hasta el carabinero que acaba de ingresar. Es decir, tú respaldas la institución. Y creo que desde esa perspectiva uno no puede culpar a quien hoy día está dirigiendo la institución, es decir, al general Rozas, por una situación puntual. Acá no hay una actitud institucionalizada por parte de Carabineros, hay una situación concreta, lamentable, que tiene que investigarse el contexto. Yo sinceramente no creo que en esa cámara hayan imágenes muy distintas de las muchas que se han visto del resto de las cámaras que grabaron la situación del joven que cayó por el puente. Pero claro, se cometió un error que es grave, de no declarar inicialmente esta situación. Yo no creo que este carabinero sea un peligro para la sociedad, es un chiquillo de 22 años que llevaba 6 meses en la institución, que probablemente era el sueño de su vida el poder ser carabinero y que no creo que se haya levantado ese día diciendo ‘quiero hacerle daño a mi patria’; todo lo contrario. ¿No cree que eso quizás pueda evidenciar un problema más profundo dentro de la institución? El que haya un joven de 22 años que termine involucrado en una situación como ésta… Lo que pasa es que hay que ver el contexto en que esto se dio. Acá estos jóvenes no estaban paseando y conversando, estaban haciendo actos de violencia. Es decir, hay imágenes gráficas de eso también. Es obligación de Carabineros resguardar el orden público y no lo pueden hacer con un megáfono diciéndoles ‘chiquillos, por favor cálmense’, porque no lo hacen. Por lo tanto, tienen que controlar el desorden usando la fuerza, y para eso hay protocolos. Y de hecho, si tú ves, en el Pío Nono no había ni escopetas antidisturbios ni nada, era casi infantería de Carabineros. Entonces a mí me parece que estamos llegando a un punto en que se intenta criminalizar a Carabineros, y eso no solo le hace mal a Carabineros, sino que a la democracia, porque nosotros necesitamos, para tener una democracia fuerte, una institución de Carabineros robusta y para eso, como sociedad, tenemos que defenderlos. ¿Cree que ha sido suficiente el respaldo del Gobierno a Carabineros? Pensando en que se viene un mes complejo en términos de orden público… A mí me parece que sí. Yo creo que lo hemos visto con claridad por parte del ministro del Interior, que es el encargado del orden y la seguridad, en donde hay una situación aislada que hay que investigarla. Yo sinceramente no creo que haya habido intencionalidad en eso, eso lo hemos visto. A pesar de lo que dijo la fiscal Chong al principio, que me parece increíble, que dijo que lo habían agarrado de los pies y lo habían tirado por la baranda para abajo. Entonces, yo creo que fue una situación lamentable, no creo que ese chiquillo haya dicho ‘quiero empujar a este otro chiquillo’ y tirarlo por la baranda para abajo. Creo que es una situación lamentable. Hay que ver el contexto, por qué pasó eso. Pero de ahí, a intentar criminalizar a Carabineros, hay una distancia enorme, y que le hace muy mal no sólo a Carabineros sino que además al país y a la democracia. La labor de la fiscal Chong, y de la Fiscalía en general, ha recibido algunas críticas desde su sector. ¿Cómo lo ve usted? Yo leí lo que escribió cuando se solicitó la detención del carabinero, dijo que pedía la detención porque el carabinero había agarrado por los pies y lo había lanzado por la baranda. No hay ninguna sola imagen que siquiera se acerque a eso. ¿Cómo una Fiscal de la República hace una aseveración de esa naturaleza? Que fue recogida, con justa razón, por los medios de prensa y por las redes sociales. Genera una polarización en el país que nos hace muy mal, es decir, llamo a la Fiscalía a cierta responsabilidad, no pueden hacer eso. ¿No están cumpliendo el rol que debieran cumplir? A ver, yo creo que ellos tienen que investigar con imparcialidad y tienen que atenerse a los hechos, pero de adónde sacó que lo habían agarrado de los pies. Es decir, que me muestren una imagen que pueda simular una cosa como esa. Porque si tú agarras a alguien de los pies es porque lo estás haciendo con intencionalidad, es muy distinto cuando tú chocas con alguien y por alguna razón esta persona se cae, que es distinto. Es como cuando tú andas manejando y te metes contra el tránsito a atropellar gente o cuando chocas sin haber querido. Volviendo al tema anterior, ¿cree que la permanencia del general Rozas se justifica? Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, pero a mí lo que no me parece es que la oposición esté chantajeando. Es decir, acá o sacan al general Rozas o hacemos una acusación constitucional, sinceramente eso me parece que es un chantaje inaceptable. Creo que las personas tienen que permanecer o removerse en sus cargos por sus méritos. Pero claramente acá la obligación de Carabineros es investigar una situación y poner los antecedentes en manos de la Fiscalía para que se investiguen con imparcialidad; y posteriormente, de acuerdo a eso, tomar las medidas que se estimen convenientes. Pero aceptar el chantaje de la izquierda me parece impresentable porque es tratar de desestabilizar el país. ¿Y en la esfera política de quién es la responsabilidad? ¿Tiene méritos el general director de Carabineros para seguir en su puesto? A ver, no ha estado solo cuestionada la figura del general Rozas. Está cuestionada la figura de Carabineros. Es decir, porque han tratado de criminalizarlos y eso no es cierto. Carabineros ha hecho un esfuerzo enorme y si no existe una institución que resguarde el orden y seguridad, ¿quién lo hace? ¿Cada uno de manera personal? Entonces, acá que la oposición quiera ir descabezando, en base al chantaje, o al gobierno o a las instituciones, me parece que no corresponde. Es decir, acá hay una situación puntual. Cuando están tirándole piedras a Carabineros, cuando le están pegando palos a Carabineros, cuando vemos que hay situaciones de violencia y eso hay que controlarlo -a menos que como país digamos que está súper bien que la gente tire piedras y pegue palos-; cuando Carabineros tiene la obligación de controlar eso, evidentemente que pueden producirse son situaciones como ésta. Lo que hay que ver es si esta situación fue premeditada, fue con intencionalidad de hacer daño o fue una situación lamentable, fruto de las circunstancias que se estaban dando. ¿Cree que es exagerado hablar de refundación de Carabineros? Yo creo que lo que hay que hacer y ojalá que esto sirva para poder, más que refundar, modernizar Carabineros. Los mismos carabineros quieren eso, quieren una modernización y poder avanzar en un montón de áreas que probablemente harían más fácil su gestión. ¿Hablar de refundación le parece mucho? Es que no sé a lo que se refieren con refundación… Pensémoslo como un borrón y cuenta nueva, que la institución se rearme desde cero… Es que es imposible hacer eso, si Carabineros tiene historia, tiene tradición. Es una institución que pese a todo es reconocida, es una institución que además es respetada a nivel internacional. Que ha pasado por momentos difíciles, pero que yo creo que, como todo en la vida, hay que quedarse con lo bueno y corregir aquello que hay que corregir.

A raíz de lo ocurrido en el puente Pío Nono el viernes pasado, en donde el carabinero Sebastián Zamora Soto se encuentra formalizado por homicidio frustrado y en prisión preventiva luego de empujar a un joven de 16 años hacia el río Mapocho, la institución de Carabineros de Chile se ve nuevamente enfrentada a los cuestionamientos. Las ideas de refundación se han esparcido por todo el espectro político y la cabeza de su general director, Mario Rozas, es la más pedida por las oposiciones a la administración de Sebastián Piñera. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido su respaldo a la institución y, por ahora, Rozas parece estar a salvo. Este martes el caso sumó un nuevo capítulo, tras la comunicación por parte de la Dirección General de Carabineros de que se había iniciado el proceso para dar de baja al uniformado involucrado, tras descubrir que aquel día portaba una cámara personal ajena a la institución y que no estaba autorizada. “La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa (…) El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”, sostuvo la institución de Orden y Seguridad en un comunicado. De inmediato surgieron críticas desde la otra vereda, en donde acusaron una falta de criterio por parte de Carabineros al no haberlo desvinculado por provocar la caída del menor. En conversación con nuestro medio, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, abordó la compleja situación que enfrenta Carabineros y criticó a quienes, para ella, quieren criminalizar a la institución con el fin de desestabilizar al Gobierno. La presidenta de la UDI no cree que el carabinero imputado por homicidio frustrado “sea un peligro para la sociedad” y para ella no hay una actuación “institucionalizada” por parte de los uniformados. Es por esto, asegura, que el general director, Mario Rozas, no tiene responsabilidad en los hechos. ¿Cómo toma la noticia de que Carabineros haya comenzado este proceso de desvinculación con el carabinero acusado? Yo no tengo más antecedentes de los que han salido en la prensa. Entiendo que esto se debe a la experiencia que hubo en el caso Catrillanca, y hay protocolos muy estrictos para evitar que se pueda generar una situación en la cual se puedan manipular las cámaras personales. Y a mí eso me parece razonable, nosotros necesitamos una institución de Carabineros fuerte, potente, que resguarde la institucionalidad y por esa razón existen protocolos. ¿Cómo ve usted el respaldo que le ha dado el Gobierno a Carabineros? Se les ha respaldado, pero no se ha visto una mención al general director, Mario Rozas, por ejemplo. ¿Cree que debiese haber una señal más concreta? Lo que pasa es que es que cuando tú respaldas a Carabineros respaldas a la institucionalidad completa. Eso incluye desde quién la dirige, hasta el carabinero que acaba de ingresar. Es decir, tú respaldas la institución. Y creo que desde esa perspectiva uno no puede culpar a quien hoy día está dirigiendo la institución, es decir, al general Rozas, por una situación puntual. Acá no hay una actitud institucionalizada por parte de Carabineros, hay una situación concreta, lamentable, que tiene que investigarse el contexto. Yo sinceramente no creo que en esa cámara hayan imágenes muy distintas de las muchas que se han visto del resto de las cámaras que grabaron la situación del joven que cayó por el puente. Pero claro, se cometió un error que es grave, de no declarar inicialmente esta situación. Yo no creo que este carabinero sea un peligro para la sociedad, es un chiquillo de 22 años que llevaba 6 meses en la institución, que probablemente era el sueño de su vida el poder ser carabinero y que no creo que se haya levantado ese día diciendo ‘quiero hacerle daño a mi patria’; todo lo contrario. ¿No cree que eso quizás pueda evidenciar un problema más profundo dentro de la institución? El que haya un joven de 22 años que termine involucrado en una situación como ésta… Lo que pasa es que hay que ver el contexto en que esto se dio. Acá estos jóvenes no estaban paseando y conversando, estaban haciendo actos de violencia. Es decir, hay imágenes gráficas de eso también. Es obligación de Carabineros resguardar el orden público y no lo pueden hacer con un megáfono diciéndoles ‘chiquillos, por favor cálmense’, porque no lo hacen. Por lo tanto, tienen que controlar el desorden usando la fuerza, y para eso hay protocolos. Y de hecho, si tú ves, en el Pío Nono no había ni escopetas antidisturbios ni nada, era casi infantería de Carabineros. Entonces a mí me parece que estamos llegando a un punto en que se intenta criminalizar a Carabineros, y eso no solo le hace mal a Carabineros, sino que a la democracia, porque nosotros necesitamos, para tener una democracia fuerte, una institución de Carabineros robusta y para eso, como sociedad, tenemos que defenderlos. ¿Cree que ha sido suficiente el respaldo del Gobierno a Carabineros? Pensando en que se viene un mes complejo en términos de orden público… A mí me parece que sí. Yo creo que lo hemos visto con claridad por parte del ministro del Interior, que es el encargado del orden y la seguridad, en donde hay una situación aislada que hay que investigarla. Yo sinceramente no creo que haya habido intencionalidad en eso, eso lo hemos visto. A pesar de lo que dijo la fiscal Chong al principio, que me parece increíble, que dijo que lo habían agarrado de los pies y lo habían tirado por la baranda para abajo. Entonces, yo creo que fue una situación lamentable, no creo que ese chiquillo haya dicho ‘quiero empujar a este otro chiquillo’ y tirarlo por la baranda para abajo. Creo que es una situación lamentable. Hay que ver el contexto, por qué pasó eso. Pero de ahí, a intentar criminalizar a Carabineros, hay una distancia enorme, y que le hace muy mal no sólo a Carabineros sino que además al país y a la democracia. La labor de la fiscal Chong, y de la Fiscalía en general, ha recibido algunas críticas desde su sector. ¿Cómo lo ve usted? Yo leí lo que escribió cuando se solicitó la detención del carabinero, dijo que pedía la detención porque el carabinero había agarrado por los pies y lo había lanzado por la baranda. No hay ninguna sola imagen que siquiera se acerque a eso. ¿Cómo una Fiscal de la República hace una aseveración de esa naturaleza? Que fue recogida, con justa razón, por los medios de prensa y por las redes sociales. Genera una polarización en el país que nos hace muy mal, es decir, llamo a la Fiscalía a cierta responsabilidad, no pueden hacer eso. ¿No están cumpliendo el rol que debieran cumplir? A ver, yo creo que ellos tienen que investigar con imparcialidad y tienen que atenerse a los hechos, pero de adónde sacó que lo habían agarrado de los pies. Es decir, que me muestren una imagen que pueda simular una cosa como esa. Porque si tú agarras a alguien de los pies es porque lo estás haciendo con intencionalidad, es muy distinto cuando tú chocas con alguien y por alguna razón esta persona se cae, que es distinto. Es como cuando tú andas manejando y te metes contra el tránsito a atropellar gente o cuando chocas sin haber querido. Volviendo al tema anterior, ¿cree que la permanencia del general Rozas se justifica? Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, pero a mí lo que no me parece es que la oposición esté chantajeando. Es decir, acá o sacan al general Rozas o hacemos una acusación constitucional, sinceramente eso me parece que es un chantaje inaceptable. Creo que las personas tienen que permanecer o removerse en sus cargos por sus méritos. Pero claramente acá la obligación de Carabineros es investigar una situación y poner los antecedentes en manos de la Fiscalía para que se investiguen con imparcialidad; y posteriormente, de acuerdo a eso, tomar las medidas que se estimen convenientes. Pero aceptar el chantaje de la izquierda me parece impresentable porque es tratar de desestabilizar el país. ¿Y en la esfera política de quién es la responsabilidad? ¿Tiene méritos el general director de Carabineros para seguir en su puesto? A ver, no ha estado solo cuestionada la figura del general Rozas. Está cuestionada la figura de Carabineros. Es decir, porque han tratado de criminalizarlos y eso no es cierto. Carabineros ha hecho un esfuerzo enorme y si no existe una institución que resguarde el orden y seguridad, ¿quién lo hace? ¿Cada uno de manera personal? Entonces, acá que la oposición quiera ir descabezando, en base al chantaje, o al gobierno o a las instituciones, me parece que no corresponde. Es decir, acá hay una situación puntual. Cuando están tirándole piedras a Carabineros, cuando le están pegando palos a Carabineros, cuando vemos que hay situaciones de violencia y eso hay que controlarlo -a menos que como país digamos que está súper bien que la gente tire piedras y pegue palos-; cuando Carabineros tiene la obligación de controlar eso, evidentemente que pueden producirse son situaciones como ésta. Lo que hay que ver es si esta situación fue premeditada, fue con intencionalidad de hacer daño o fue una situación lamentable, fruto de las circunstancias que se estaban dando. ¿Cree que es exagerado hablar de refundación de Carabineros? Yo creo que lo que hay que hacer y ojalá que esto sirva para poder, más que refundar, modernizar Carabineros. Los mismos carabineros quieren eso, quieren una modernización y poder avanzar en un montón de áreas que probablemente harían más fácil su gestión. ¿Hablar de refundación le parece mucho? Es que no sé a lo que se refieren con refundación… Pensémoslo como un borrón y cuenta nueva, que la institución se rearme desde cero… Es que es imposible hacer eso, si Carabineros tiene historia, tiene tradición. Es una institución que pese a todo es reconocida, es una institución que además es respetada a nivel internacional. Que ha pasado por momentos difíciles, pero que yo creo que, como todo en la vida, hay que quedarse con lo bueno y corregir aquello que hay que corregir.