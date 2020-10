2ba3fc7260

Nacional Claudio Uribe y amenazas a fiscal Chong: “Yo espero que el Gobierno actúe firme en esta materia” El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales llamó a no normalizar las agresiones en contra de quienes realizan un trabajo tan delicado como el de los persecutores. Camilo Villa J. Jueves 8 de octubre 2020 19:22 hrs. Compartir

Las amenazas y seguimientos que ha sufrido la fiscal Ximena Chong luego de que solicitara la prisión preventiva del carabinero que lanzó a un manifestante al río Mapocho ha puesto en alerta tanto al mundo político como a la Asociación Nacional de Fiscales. A la carta de amenaza que recibió Chong en su propia casa, se sumó la fiscalización, por parte de la PDI, a un teniente coronel de Carabineros que merodeaba el hogar de la persecutora. El uniformado se excusó sosteniendo que su motocicleta sufrió un desperfecto justo en la zona donde vive la fiscal. Todo esto ha desatado una lluvia de críticas a Carabineros y al Gobierno, por ejemplo, el diputado DC Matías Walker sostuvo que esto fue “la gota que rebasó el vaso” y que la permanencia de Mario Rozas al mando de la institución uniformada es “insostenible”. Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se contactó con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para expresar su preocupación por la situación de los fiscales, en especial, con la situación de Ximena Chong, quien se encuentra con resguardo de la Policía de Investigaciones. Para abordar el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, quien llamó a no normalizar las agresiones en contra de quienes realizan un trabajo tan delicado como el de los persecutores. “Los fiscales hacemos un trabajo complicado, tratamos con delitos, tratamos con gente que ha cometido delitos, de manera tal que, obviamente, tenemos un grado de exposición. Lamentablemente este no es el primer caso de amenazas que tenemos, no es el primer caso de hostigamiento, hemos tenido agresiones antes, de manera que este es un tema extremadamente delicado para nosotros. Acá de lo que se trata es de no normalizar estas conductas. No es aceptable que se amenace a fiscales por cumplir su labor, no es aceptable que se les hostigue, que se les haga seguimiento”. Desde que Chong asumiera la investigación por el caso del río Mapocho, hubo quienes la criticaron por sus actividades extralaborales, ya que, según se observa en sus redes sociales, la fiscal ha participado de manifestaciones relacionadas con los derechos de las mujeres. Ante esto, se ha acusado a la persecutora de tener un sesgo político a la hora de determinar responsabilidades. Al respecto, Claudio Uribe recordó que lo que haga la fiscal fuera de su horario laboral pertenece al ámbito de la vida privada y no determina su buen desempeño como fiscal. “Ella tiene el mismo derecho que tienen todos los ciudadanos de tener una vida privada, tiene el derecho a tener sus redes sociales y hacer publicaciones en ellas, y si quiere ir, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, como cientos de miles, como millones de chilenas, claramente puede hacerlo. Si vamos a juzgar a la fiscal Chong en su rol de fiscal, yo pido que lo hagamos por su trabajo, por la calidad de sus investigaciones, por su claridad y por los resultados que obtiene, pero tratar de juzgarla por el contenido de sus redes sociales, la verdad es que no procede”. Si bien son varias las amenazas a la fiscal Chong, el hecho de que un carabinero ronde su casa concita especial preocupación. Por lo mismo, si bien Uribe prefirió ser prudente, llamó a que se esclarezcan los hechos. “En cuanto al tema del carabinero yo prefiero ser prudente, no he entendido muy bien las explicaciones que él ha dado, pareciera haber alguna discordancia entre el video que se ha mostrado respecto de cuándo ocurrieron los hechos y las explicaciones que él da después, pero más que prejuzgar, lo importante es que esto se aclare bien”. De todas maneras, el presidente de la Asociación de Fiscales mostró su molestia con el Gobierno por no condenar firmemente los hechos, por lo que llamó al Ejecutivo a entregar un mensaje claro al respecto. “Yo espero que el Gobierno actúe firme en esta materia, que condene claramente los hostigamientos, que no dé lugar a medias tintas. Acá hay una sola actitud lógica, que es la condena absoluta, y eso, hasta ahora, no lo he visto desde el Gobierno”. Por último, Uribe sostuvo que, como fiscales, mantienen una buena relación con Carabineros y no descartó una reunión con la institución para pedir explicaciones y aclarar los hechos.

