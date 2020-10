2ba3fc7260

Covid-19 Comunas avanzan en el Paso a Paso, mientras ICOVID evidencia "empeoramiento" de trazabilidad en Fiestas Patrias En un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud las autoridades informaron 77 fallecimientos en la última jornada. Pese a esto, son nueve comunas las que avanzarán en el plan Paso a Paso y cinco las que retroceden. Tomás González F. Jueves 8 de octubre 2020 13:25 hrs.

Este jueves, en un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia del coronavirus en Chile, las autoridades reportaron 1.575 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 1.104 son personas sintomáticas y 440 asintomáticas. Así, la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 476.016 de las cuales, 14.139 son activas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en la última jornada fueron 77, con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19, asciende a 13.167 en el país. Este balance contó con la presencia de la Primera Dama, Cecilia Morel, y del director de Senama, Octavio Vergara, quienes dieron a conocer un nuevo anuncio con respecto a los adultos mayores. ¿Cuál fue el anuncio? Que desde el próximo lunes 12 de octubre, los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que estén en Paso 2 o Transición hacia adelante, podrán recibir visitas dos veces a la semana y con un máximo de dos personas por residente con pasaporte sanitario. Además, los adultos mayores podrán salir a caminar por dos horas. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que son 812 las personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 610 están con apoyo de ventilación mecánica y 99 en estado crítico. En relación a la Red integrada de Salud informaron que existe un total de 414 ventiladores disponibles. En cuanto a la de Red de Laboratorios ayer se informaron los resultados de 32.954 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 3.581.727, a nivel país. Avances, retrocesos y anuncios A su vez, en un nuevo día de evaluación de las medidas restrictivas para el territorio nacional, hubieron varios anuncios que fueron informados por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Avanzan a Transición, desde el martes 13 de octubre a las 5am; Viña del Mar y Valparaíso en Valparaíso; Licantén y San Clemente en el Maule; la comuna de Hualqui en la Región del Biobio; Lonquimay en la Región de La Araucanía; y en la Región de los Lagos la comuna de Maullín. También se informó que avanzan a Preparación, es decir, Fase 3, las comunas de Quillota en la región de Valparaíso y Linares en la Región del Maule. Pero también hubo retrocesos. A partir del sábado vuelven a Fase 2, es decir, tienen cuarentena los fines de semana: En la Región del Biobío la comuna de Cañeta y en La Araucanía las comunas de Collipulli y Pucón. Así también, retroceden a cuarentena a partir del sábado: las comunas de Fresia y Los Mcincermos en la Región de Los Lagos. Pero también hubo otros anuncios, y enfocados en el venidero plebiscito del 25 de octubre. Para el día del plebiscito todas las comunas que se encuentren en Cuarentena o Transición, van a seguir en esa etapa. Para facilitar la votación, durante el horario de apertura de mesas, las personas podrán desplazarse con el carnet de identidad. Cabe recordar que, de cara al fin de semana largo que se avecina, desde este viernes 9 de octubre a las 18.00 hrs. y hasta lunes 12 a las 00.00 hrs. se establecerán cordones sanitarios en el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco, Padre de Las Casas y la Región Metropolitana. 9° Informe ICOVID CHILE: Preocupante situación en las regiones del extremo norte y sur del país El equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, presentó su noveno informe con un análisis de la información obtenida hasta el sábado 3 de octubre, proporcionada a través de un convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En este nuevo reporte se observa que la tasa nacional de contagios, es decir, el número de infectados por cada 100 mil habitantes, se mantiene en 8,1. Esta cifra es 8 veces más alta que el número propuesto para tener seguridad en el desconfinamiento. Las regiones con mayor carga de casos nuevos son Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Mientras que las menores cargas de casos nuevos están en la Región Metropolitana y Coquimbo. Asimismo, este nuevo estudio dio cuenta de un empeoramiento en las cifras de trazabilidad durante las Fiestas Patrias, en donde se observaron disminuciones en los indicadores de consulta temprana y de test realizados durante esas fechas. En este sentido, el ingeniero y académico de la U. de Chile, Marcelo Olivares, explicó que si bien existen indicadores a nivel nacional que aún se encuentran estables, todavía se deben reforzar otros aspectos y seguir impulsando mejoras al sistema de trazabilidad para evitar un rebrote en la medida en que se vayan levantando las cuarentenas. “La carga infecciosa es aún alta y se debe mantener precaución. Los índices promedio nacionales no reflejan la situación dispar que existe en algunas regiones donde la transmisión va en aumento (Los Lagos y Valparaíso) y en otras donde la capacidad hospitalaria está llegando a umbrales críticos (Biobío y O’Higgins)”, advirtió. “Se debe seguir empujando para mejorar el sistema de trazabilidad y mantener medidas de precaución para evitar un rebrote en la medida que se vayan levantando cuarentenas”, planteó Olivares. Por su parte, la epidemióloga y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Catterina Ferreccio, quien además integra el Consejo Asesor COVID-19 del Gobierno, aseguró que, según los datos que evidenció el último informe ICOVID, la carga de la enfermedad sigue siendo preocupante a nivel nacional. “Aunque la RM ha logrado una cierta estabilidad de los casos nuevos diarios, en los últimos días la tasa de reproducción de la epidemia está sobre 1, lo que podría impactar el número de casos en las próximas semanas”, señaló Ferreccio. “Lo más preocupante son los aumentos en las regiones de los extremos norte y sur del país, así como los aumentos de tasa y carga de infección en Los Lagos. También requiere atención el gran aumento del R efectivo en Valparaíso, donde se podría registrar un aumento de casos en los próximos días”, explicó la integrante del Consejo Asesor COVID-19. A su vez, y a modo de conclusión, el investigador en dinámica de poblaciones y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mauricio Lima, concluyó que la palabra clave para definir el panorama general de la epidemia en Chile es de contención. “Desde hace prácticamente dos meses que la carga de infectados a nivel nacional se mantiene oscilando en el umbral de los 10 casos nuevos diarios por 100 mil habitantes y con valores de transmisión (R efectivo) cercanos a 1. Luego del crecimiento y expansión experimentada entre mayo y julio, estos dos meses reflejan lo complicado que ha sido contener la epidemia”, enfatizó el experto de la Universidad Católica. Por otra parte, el informe ICOVID también se refiere a la capacidad hospitalaria del sistema de atención integrado a nivel nacional, el que indica un nivel de ocupación de 77% de camas críticas. Este indicador se ha mantenido estable en el rango 75-80% durante las últimas semanas. La fracción de camas UCI ocupadas por pacientes COVID-19 bordea entre 60-65%, cifra que si bien es alta, ha disminuido considerablemente desde julio a la fecha. La variación semanal de hospitalizaciones se mantiene estable, sin crecimiento a nivel nacional. Sin embargo, el informe consigna que esta cifra, “agregada a nivel nacional, no da cuenta de la situación crítica en algunas regiones”. En particular, porque se observa que en la Región del Biobío la capacidad está al 87%, con 65% de las camas ocupadas por pacientes COVID-19. La Región de O’Higgins también presenta altos niveles de utilización, con un aumento sostenido durante las últimas semanas. Esto, combinado con el alto índice de transmisión (R>1) y la carga de infecciones de estas regiones, “da una alerta que el sistema está sometido a estrés y continuará así en la medida que no se controle la transmisión del virus”, finaliza el documento. Foto en portada: Agencia UNO.

