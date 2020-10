e0a2eb73af

Nacional Respuesta a la violencia sistemática o intento de unidad: la oposición y la acusación constitucional contra Víctor Pérez Para el ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, dicha medida "es la única manera que tiene la oposición de unirse en torno a algo". En tanto, para la politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, se trata de la única herramienta con la que cuenta el Congreso para reaccionar ante la poca prioridad que le ha dado el Ejecutivo a las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Eduardo Andrade Jueves 8 de octubre 2020 21:06 hrs.

Doce parlamentarios de diversos partidos de la oposición presentaron este jueves una nueva acusación constitucional, esta vez en contra del titular del Interior, Víctor Pérez, a menos de una semana de una manifestación de la Plaza Baquedano, que terminó con un menor de edad arrojado al río Mapocho por un efectivo de Carabineros. Pero si bien este hecho suscitado el pasado viernes 2 de octubre fue el detonante para llevar a cabo la acusación, hay otras razones que sustentan su existencia y que fueron detalladas por una de las parlamentarias firmantes, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. “Primero, por el paro de los camioneros, donde hubo un trato desigual con relación a las protestas que se hicieron en Santiago. Después, lo que ocurrió en La Araucanía en el desalojo de las municipalidades y en donde hubo una mirada hacia al techo de parte del ministro del Interior. Pero lo que activa nuevamente la acusación tiene que ver con la caída de este joven de 16 años, además de la respuesta corporativa férrea que hace el ministro del Interior, ni siquiera separando a esta persona”, manifestó. No obstante, hay que recordar que con esta suman 9 las acusaciones constitucionales emprendidas por la oposición, de las cuales solo la que afectaba al exministro del Interior, Andrés Chadwick, logró prosperar. Por esta razón justamente, esta nueva arremetida viene siendo criticada por algunos parlamentarios del oficialismo. Uno de ellos es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. “Lo que pasa es que cuando se mal usan las herramientas y cuando se politizan, las echamos a perder. Es como las interpelaciones, antes todo el mundo estaba preocupado de ellas y ahora no las pesca nadie, porque se chacrearon. Yo creo que aquí se está usando una herramienta muy importante de que por cualquier acto se quiere acusar a alguien, pero en este caso yo no he leído los fundamentos todavía”, indicó. El Gobierno, por su parte, no tardó en salir a mostrar su disconformidad con la medida, a través del ministro vocero, Jaime Bellolio, quien cuestionó el uso de este mecanismo por parte de la oposición en un contexto de inestabilidad y desunión en su interna. “Es una acusación que estuvieron a minutos de decir que no la presentaban si es que salía otra persona, lo cual solo reafirma que no hay ninguna razón jurídica de peso que pueda sostenerla. Lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar a que cada vez que la oposición tiene un problema interno, hace una acusación constitucional (…) La única manera que tienen de unirse en torno a algo es diciendo una acusación constitucional y pidiendo renuncias”, criticó. Respecto de lo manifestado por Bellolio, pese a que hasta el momento la unidad parece primar dentro de la oposición para esta nueva acción, algunos parlamentarios habrían supeditado su apoyo a la iniciativa a la salida del General Director de Carabineros, Mario Rozas. Sobre esta situación específica se refirió en conversación con nuestro medio la diputada comunista, Camila Vallejo, quien aseguró que aunque efectivamente esta postura existe en algunos parlamentarios, no es la de la bancada en su conjunto. “Son cosas distintas. Obviamente para nosotros es un mínimo porque hace meses hemos venido pidiendo la salida del General Director de Carabineros, pero otra cosa son las responsabilidades políticas, no solamente funcionarias del General Director como autoridad de Carabineros, sino las responsabilidades en materia de control jerárquico. Y aquí creemos que el Gobierno ha sido negligente y en última instancia, incluso, ha avalado el actuar de Carabineros”, señaló. Sin embargo, ya en el análisis de esta coyuntura, la politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, se mostró a favor de la iniciativa de la oposición, justificando dicha postura en la actitud que ha mostrado el Gobierno frente a las violaciones de Derechos Humanos perpetrada por agentes del Estado desde el contexto social de octubre del año pasado. “Es necesaria la acusación constitucional, porque el sistema político debe reaccionar ante esta situación, y la única herramienta que existe en este momento para la oposición, ante un Gobierno que pareciera que no está reaccionando de la manera que debiera hacerlo, es la acusación constitucional”, señaló la académica. Asimismo, Figueroa recordó que son cuatro los informes internacionales que han constatado las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Chile, lo cual ha menoscabado la imagen del país a nivel internacional. Frente a esto, aseguró la académica, la actitud del Gobierno ha sido dudosa, sin siquiera cuestionar la labor realizada por Mario Rozas al mando de Carabineros. “Creo que es el momento necesario para revertir esta situación”, sentenció.

