Nacional Madre de joven empujado al río Mapocho: "Quiero que quede claro, esto no fue un accidente" Daisy Alvear comentó que hasta ahora nadie de Carabineros se ha acercado a la familia y que, para ella, el funcionario involucrado en los hechos que afectaron a su hijo "no tiene perdón". Diario UChile Lunes 12 de octubre 2020 11:24 hrs.

A 10 días de que su hijo fuese empujado por un funcionario de Carabineros al río Mapocho, Daisy Alvear se refirió a lo difícil que han sido estos días ante lo ocurrido. En entrevista con El Mercurio, la madre del joven de 16 años comentó cuál es la situación de su hijo y también la visión que tiene la familia de lo que – según el funcionario inculpado- fue un accidente. Según comentó Daisy Alvear, hoy su hijo, probablemente por el shock, no recuerda nada de lo ocurrido. Aunque ya está en casa recuperándose su situación sigue siendo de cuidado, lo que también ha afectado su estado de ánimo: “Ahora no quiere ver a nadie, no quiere nada, no quiere comer, nada. Lleva poco tiempo, pero ya está aburrido de sus manos, de que tenga que ayudarlo para todo”, comentó. Respecto de lo que pasó aquel día viernes, señaló que han hablado poco del tema, ya que lo que ahora importa es su recuperación. Sin embargo, destacó que aunque a su hijo se le acuse de haber participado en disturbios, nada justifica lo que sucedió. “Si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque es un homicidio frustrado, nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron”, expresó. “Quiero que quede claro, esto no fue un accidente, esto fue un homicidio frustrado, los videos hablan por sí solos”, dijo sobre lo sucedido. Y aunque destacó que no sabe si el funcionario Sebastián Zamora quiso matarlo, si cree que quiso empujarlo. “Yo creo que él lamenta que lo dieran de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada, nada. Para mí, él no tiene perdón”. Sobre las acciones de las autoridades, Daisy Alvear destacó que desde Carabineros nadie se ha acercado a la familia, mientras que desde el Gobierno sí lo hizo el ministro Jaime Bellolio pero solo para preguntar por la salud del adolescente. Asimismo, sobre la crisis que vive la policía uniformada, la mujer expresó que la institución debería desaparecer y quedar solo la Policía de Investigaciones: “El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen. Las injusticias de ellos contra nosotros”, dijo. En tanto, sobre lo que ocurrió ese viernes 2 de octubre, y si su hijo fue o no detenido, Daisy Alvear reconoció que efectivamente ella firmó un papel de Carabineros, pero que este estaba en blanco y que ella no sabía lo que estaba firmando. Sin embargo, a pesar de reconocer dicha acción en una hoja vacía, también destacó que su hijo jamás estuvo acompañado por funcionarios policiales, ni tampoco se le informó que el joven estuviera en condición de detenido. Créditos fotografía: Agencia UNO

