Covid-19 Ministro Paris y situación de COVID-19: "Los buenos números no nos deben crear una confianza excesiva" En esta jornada, se informaron 1517 casos nuevos, de los cuales 525 son asintomáticos, 941 sintomáticos y 51 corresponden a PCR no notificados. Diario UChile Lunes 12 de octubre 2020 12:39 hrs.

Este lunes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la situación de COVID-19 en el país. En esta jornada, se informaron 1.517 casos nuevos, de los cuales 525 son asintomáticos, 941 sintomáticos y 51 corresponden a PCR no notificados. Además, 15.025 casos se mantienen activos, mientras que la cifra total de personas que se han contagiado en el país es de 482.888. Respecto de las personas fallecidas, la subsecretaria Paula Daza señaló que según las cifras del DEIS, estos corresponden a 61 en la última jornada, alcanzando un total de 13.379. En tanto, en lo que refiere a las personas hospitalizadas estas son 785, de las que 88 se mantienen en un estado crítico. A la vez, se informó que durante la última jornada se realizaron 35.907 exámenes PCR. En este nuevo balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, también se refirió a la preocupación que existe por algunas comunas tanto de la Región Metropolitana, como de otras zonas del país. Según indicó el secretario de Estado, lugares como San José de Maipo, Cerrillos, Talagante, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Temuco o Padre Las Casas tienen situaciones preocupantes dado los aumentos de casos. Mientras que las comunas de Melipilla, La Florida, Maipú, Coquimbo, Calama, San Antonia, Talcahuano y Concepción fueron felicitadas por el ministro. “Los buenos números no nos deben hacer crear una confianza excesiva, los buenos números pueden ser revertidos desgraciadamente como ha ocurrido en otros países”, expresó el ministro de Salud. “No debemos bajar los brazos, tenemos que insistir en las medidas sanitarias”, añadió. El ministro Enrique Paris fue consultado también por el robo de computados en la Seremi de Salud y la vinculación que se ha hecho respecto de esta situación y la negación de correos de Jaime Mañalich que hasta ahora ha hecho el Minsal ante requerimientos de la Fiscalía. Sobre este punto, Paris expresó que conectar ambas situaciones es falso y ridículo: “Vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios no se compadece con la democracia, con el diálogo, no se compadece con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en esta maniobra cosas ocultas, cosas raras que no corresponde decir. No hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente”, señaló. Por otra parte, el ministro reiteró su apoyo al ex ministro Mañalich que este martes enfrentará la votación de la acusación constitucional en su contra: “Confío en que Jaime Mañalich actuó correctamente y enfrentó la pandemia en forma muy, muy exitosa”, expresó Enrique Paris.

