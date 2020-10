8cc7887841

Política Claudia Mix: "Acusación contra Mañalich es pertinente y tiene mérito, por lo que esperamos que sea aprobada" La diputada miembro del Frente Amplio enumeró la cantidad de antecedentes que, a su juicio, hacen viable una acusación que ya ha sido respaldada por todas las bancadas oficialistas, salvo la DC. Diario Uchile Martes 13 de octubre 2020 10:46 hrs.

Esta mañana, en la Cámara de Diputados se vota la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. El libelo, presentado por el Frente Amplio, busca sancionar políticamente el accionar del ex jefe de cartera, a propósito del manejo del Covid-19 en el país. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada Claudia Mix analizó los antecedentes que los llevaron a presentar esta nueva acusación contra un personero de Gobierno: “Creemos que hay razones suficientes, creemos que con lo que hay en el documento de la Acusación Constitucional, más relatos de los expositores, son suficientes para acusarlo. Paralelo a ello, que se esté realizando una investigación, eso ya es para el análisis y la reflexión de cada parlamentario que deba votar hoy” Así, aseguró que como bancada están convencidos de la acción: “Por más que nos hayamos tomado el tiempo para presentarla, esta acusación es pertinente y tiene mérito, por lo que esperamos que sea aprobada”. Sobre el apoyo que la misma tiene al interior del oficialismo, aseguró que todas las bancadas, salvo la DC y los independientes ya comprometieron el pleno de sus sufragios: “Pueden haber presiones de algún tipo, lo desconozco, pero siempre ha pasado. Quienes tienen acceso al poder y a la influencia la ejercen, pero no sabemos, no podemos manejar si va a resultar o no. Lo que sí sabemos es que formalmente, salvo la DC, todas las demás han comprometido todos sus votos a favor. Así que creemos que no tendría que correr riesgo esta acusación”. En concreto, el texto consta de dos capítulos. El primero, enfocado en la hipótesis de que el Ministerio de Salud no protegió a la ciudadanía. En este apartado, construido en cuatro puntos, se rechaza “la poca preparación o muy baja de la infraestructura y la protección de trabajadores, así como el material con el que contaban para hacer sus trabajos; también la comunicación del riesgo que tenía esta pandemia; Medidas de confinamiento parcializadas que no fueron cubriendo la totalidad de los territorios donde había casos; y el trato con las personas que viven con VIH, a quienes se les abandonó. Esta es otra pandemia que avanza paralela. En Chile mueren al menos dos personas diarias asociadas al VIH entonces, tenerlas sin el tratamiento, personas que a punta de recursos de protección lograron tener sus medicamentos, nos parece abandono”. El otro capítulo es por probidad y transparencia: “este sistema paralelo que corre al oficial del Minsal además del arriendo de espacio Riesgo y de hospitales de campaña que nunca fueron”, explicó la diputada. A juicio del Frente Amplio, la forma de actuar de las autoridades de Salud, lideradas por Jaime Mañalich, provocaron un efecto que puede ser analizado desde muchos lugares, por ejemplo, “que eso genera casi 18 mil fallecidos en nuestro país, la sensación de abandono que genera esa situación, esa sensación de que nadie se preocupa de ti. Hay gente que nos contacta y nos cuenta cuánto debe después de salvarse, pero es el Estado el debe cumplir su rol protector en un caso donde la ciudadanía no es responsable”. Claudia Mix enumeró otros de las decisiones, negligencias, que forman parte de estos antecedentes que fortalecen dicha acusación constitucional: “Carnet de alta, que todos podían volver a sus trabajos, una autoridad sanitaria que salió a confundir a la gente. La gente se confió porque alguien le dijo que podía tomarse un café con los amigos. Estamos hablando de fallecidos, gente que perdió sus trabajos, personas que no pudieron salir más de sus casas por enfermedades crónicas. Un sistema que colapsó porque dejó de atender a tratamientos, a prestaciones crónicas así que muchas otras atenciones que se dejaron de prestar. El sistema nunca estuvo libre, sino que se dejó de hacer otras cosas. También, hay que recordar que muchas personas murieron en sus casas”. “Por qué el Ministro se condujo así: Es difícil saber qué pensaba él y su equipo. No sé cuál fue la motivación, pero el ex ministro Mañalich, en su periodo anterior, ya fue sancionado por falsear datos de las listas de espera. Estamos hablando de una persona que al parecer toma decisiones solo, sin basarse en antecedentes que maneja la institución. Entonces, cuando tú creas un sistema paralelo y tomas decisiones con ese sistema…”, agregó la diputada para explicar la gravedad de la acción del Gobierno que intenta bloquear el acceso a los correos electrónicos. “Necesitamos saber qué era lo que le decían, qué observaciones hacían al ex Ministro para tomar las decisiones que se tomaran, porque en eso, por ejemplo, no podemos olvidar la arremetida de los alcaldes. Ellos expresaron los altos niveles de aglomeración que hubo, por ejemplo, en la campaña de vacunación de la Influenza, otra muestra más de que hubo muchos problemas, porque en cada decisión que tomaba el ex Ministro, parece que no pensaba en el efecto”.

