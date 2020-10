8cc7887841

47d1eb01b4

Nacional Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana: “No podemos seguir construyendo guetos porque la gente se nos va a morir” La autoridad comunal abordó la segregación territorial que vive nuestro país, en especial en Santiago, y cómo esto ha afectado la calidad de vida de cientos de chilenos y chilenas. Diario UChile Martes 13 de octubre 2020 18:35 hrs. Compartir

La pandemia de COVID-19 reveló una grave realidad de hacinamiento, pobreza y desigualdad en nuestro país, una situación que, si bien era denunciada hace mucho tiempo desde las comunas más vulnerables, pocas veces había sido considerada por las autoridades. Esta situación y otros temas vinculados al territorio fueron abordados por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en el programa Un Nuevo Mapa de Radio Universidad de Chile, realizado en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Bello y la Corporación Ciudades. En la instancia, la autoridad comunal señaló que la crisis reveló lo mal que se vive en las comunas más vulnerables y que esto fue un factor clave que no permitió enfrentar el virus de la mejor manera. “El hacinamiento detonó, quizás, la letalidad que hubo en nuestras comunas, no solo La Pintana, también Lo Espejo, San Ramón, haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas. Pero hay algo mucho más potente que tiene que ver con la segregación, con el hacinamiento, con la pobreza estructural. Eso fue lo que causó, aun haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas, que falleciera mucha gente en este tiempo”, expresó. Junto a ello, llamó a mejorar las políticas de construcción de cara al futuro, para que lo que se ha revelado durante el último tiempo respecto a las condiciones de vida de las y los ciudadanos no se repita en nuevas crisis. “Creo que no podemos seguir construyendo guetos porque la gente se nos va a morir, eso es tan simple y tiene que ver con que la planificación no la tienen que hacer las inmobiliarias, sino que la tenemos que hacer nosotros. No podemos estar al albedrío de las inmobiliarias, que en el fondo lo que quieren es ganar utilidades, pero no están pensando en el confort de la gente, ni en la calidad de vida de las personas”, indicó Pizarro. Por otra parte, la alcaldesa también manifestó su preocupación por las denominadas balas locas que afectan a personas en comunas más vulnerables, entre ellas La Pintana. Según manifestó la jefa comunal, esto también se relaciona con la calidad de vivienda, dado que por el material ligero con el que se debe construir, los proyectiles traspasan con facilidad las paredes de los domicilios. “Donde estamos expuestos a las balas locas y nadie hace nada, lógicamente que el progreso no se ve”, expresó. Por otra parte, respecto de la realidad que vive La Pintana y que refleja lo que ocurre también en otros sectores de la Región Metropolitana, la alcaldesa Claudia Pizarro lamentó la falta de servicios que existe en la zona y que limita la calidad de vida de sus habitantes. “La gente se levanta a las 5.30 am para estar a las 8 en su pega, y eso es dramático porque yo pienso que la gente vive estresada. Evidentemente la comuna se pobló como una comuna dormitorio, sin puestos de trabajo, sin empresas, sin ninguna planificación, sin servicios tampoco, hasta el día de hoy. Las calles han sido pavimentadas una vez, hay lugares que tienen 40 años de asfalto y no hay vereda ni calle que resista 40 años esa pavimentación, por lo tanto, hay un deterioro permanente”, expresó. Agregó que “lo que hacemos nosotros es postular a proyectos porque plata para inversión en espacios públicos, que es lo que quiere la gente, no tenemos, porque dependemos en un 90 por ciento del Fondo Común Municipal. No les digo el drama para todas las comunas del país que ha significado hoy el Fondo Común Municipal y nadie habla de eso”. Junto a ello indicó que hacia el futuro se hace necesario avanzar en la integración dentro de la comuna, generando mayores oportunidades para que quienes logren surgir y dejar la pobreza puedan mantenerse en sus lugares de origen. “Esta pandemia develó que los adultos mayores se van quedando solos, lamentablemente, porque a esos profesionales no se les construye en esta comuna. Ellos no quieren una vivienda social, pero no hay oferta para que ellos se puedan quedar cerca de sus redes (…) Finalmente, nosotros creemos que también hay que pensar en esa gente que aprendió a surgir y salir adelante pero también quiere quedarse en la comuna de La Pintana, porque lo maravilloso de esto es aprender a querer las raíces, de donde se salió”, comentó Pizarro, quien hizo también un llamado a ocupar los terrenos fiscales que existen en la región para construir viviendas e ir zanjando las necesidades habitacionales de chilenos y chilenas. Finalmente, la alcaldesa Claudia Pizarro llamó a seguir conversando estos temas, pues según dijo de aquello “depende que gente humilde y trabajadora tenga proyecto de vida”. Además, expresó que hasta ahora los pintaninos sienten estar castigados, puesto que muchas externalidades que dependen de la falta de planificación afectan su vida y día a día. Como ejemplo de aquello, la alcaldesa mencionó lo que ocurrió con el parque Cortés Fernández, el que fue esperado por años por dirigentas sociales, quienes incluso murieron sin ver la obra de mitigación a la Autopista Acceso Sur. “Los vecinos que vivían ahí querían un parque. Esos niños de esas vecinas llegaron a ser adultos esperando el parque. Hay cosas como ésas donde por debajo de La Pintana pasa la modernidad, pero que significaron también un sacrificio”, comentó. Ante esta realidad, Claudia Pizarro concluyó: “queremos que nos traten con cariño, que el Estado trate con amor a la gente más humilde, porque hasta el minuto no hemos visto ese amor de Estado en el trato hacia los pintaninos”. Créditos fotografías: Twitter Municipalidad de La Pintana.

La pandemia de COVID-19 reveló una grave realidad de hacinamiento, pobreza y desigualdad en nuestro país, una situación que, si bien era denunciada hace mucho tiempo desde las comunas más vulnerables, pocas veces había sido considerada por las autoridades. Esta situación y otros temas vinculados al territorio fueron abordados por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en el programa Un Nuevo Mapa de Radio Universidad de Chile, realizado en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Bello y la Corporación Ciudades. En la instancia, la autoridad comunal señaló que la crisis reveló lo mal que se vive en las comunas más vulnerables y que esto fue un factor clave que no permitió enfrentar el virus de la mejor manera. “El hacinamiento detonó, quizás, la letalidad que hubo en nuestras comunas, no solo La Pintana, también Lo Espejo, San Ramón, haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas. Pero hay algo mucho más potente que tiene que ver con la segregación, con el hacinamiento, con la pobreza estructural. Eso fue lo que causó, aun haciendo todos los esfuerzos posibles por salvar vidas, que falleciera mucha gente en este tiempo”, expresó. Junto a ello, llamó a mejorar las políticas de construcción de cara al futuro, para que lo que se ha revelado durante el último tiempo respecto a las condiciones de vida de las y los ciudadanos no se repita en nuevas crisis. “Creo que no podemos seguir construyendo guetos porque la gente se nos va a morir, eso es tan simple y tiene que ver con que la planificación no la tienen que hacer las inmobiliarias, sino que la tenemos que hacer nosotros. No podemos estar al albedrío de las inmobiliarias, que en el fondo lo que quieren es ganar utilidades, pero no están pensando en el confort de la gente, ni en la calidad de vida de las personas”, indicó Pizarro. Por otra parte, la alcaldesa también manifestó su preocupación por las denominadas balas locas que afectan a personas en comunas más vulnerables, entre ellas La Pintana. Según manifestó la jefa comunal, esto también se relaciona con la calidad de vivienda, dado que por el material ligero con el que se debe construir, los proyectiles traspasan con facilidad las paredes de los domicilios. “Donde estamos expuestos a las balas locas y nadie hace nada, lógicamente que el progreso no se ve”, expresó. Por otra parte, respecto de la realidad que vive La Pintana y que refleja lo que ocurre también en otros sectores de la Región Metropolitana, la alcaldesa Claudia Pizarro lamentó la falta de servicios que existe en la zona y que limita la calidad de vida de sus habitantes. “La gente se levanta a las 5.30 am para estar a las 8 en su pega, y eso es dramático porque yo pienso que la gente vive estresada. Evidentemente la comuna se pobló como una comuna dormitorio, sin puestos de trabajo, sin empresas, sin ninguna planificación, sin servicios tampoco, hasta el día de hoy. Las calles han sido pavimentadas una vez, hay lugares que tienen 40 años de asfalto y no hay vereda ni calle que resista 40 años esa pavimentación, por lo tanto, hay un deterioro permanente”, expresó. Agregó que “lo que hacemos nosotros es postular a proyectos porque plata para inversión en espacios públicos, que es lo que quiere la gente, no tenemos, porque dependemos en un 90 por ciento del Fondo Común Municipal. No les digo el drama para todas las comunas del país que ha significado hoy el Fondo Común Municipal y nadie habla de eso”. Junto a ello indicó que hacia el futuro se hace necesario avanzar en la integración dentro de la comuna, generando mayores oportunidades para que quienes logren surgir y dejar la pobreza puedan mantenerse en sus lugares de origen. “Esta pandemia develó que los adultos mayores se van quedando solos, lamentablemente, porque a esos profesionales no se les construye en esta comuna. Ellos no quieren una vivienda social, pero no hay oferta para que ellos se puedan quedar cerca de sus redes (…) Finalmente, nosotros creemos que también hay que pensar en esa gente que aprendió a surgir y salir adelante pero también quiere quedarse en la comuna de La Pintana, porque lo maravilloso de esto es aprender a querer las raíces, de donde se salió”, comentó Pizarro, quien hizo también un llamado a ocupar los terrenos fiscales que existen en la región para construir viviendas e ir zanjando las necesidades habitacionales de chilenos y chilenas. Finalmente, la alcaldesa Claudia Pizarro llamó a seguir conversando estos temas, pues según dijo de aquello “depende que gente humilde y trabajadora tenga proyecto de vida”. Además, expresó que hasta ahora los pintaninos sienten estar castigados, puesto que muchas externalidades que dependen de la falta de planificación afectan su vida y día a día. Como ejemplo de aquello, la alcaldesa mencionó lo que ocurrió con el parque Cortés Fernández, el que fue esperado por años por dirigentas sociales, quienes incluso murieron sin ver la obra de mitigación a la Autopista Acceso Sur. “Los vecinos que vivían ahí querían un parque. Esos niños de esas vecinas llegaron a ser adultos esperando el parque. Hay cosas como ésas donde por debajo de La Pintana pasa la modernidad, pero que significaron también un sacrificio”, comentó. Ante esta realidad, Claudia Pizarro concluyó: “queremos que nos traten con cariño, que el Estado trate con amor a la gente más humilde, porque hasta el minuto no hemos visto ese amor de Estado en el trato hacia los pintaninos”. Créditos fotografías: Twitter Municipalidad de La Pintana.