Otra acusación fallida: Oposición no logra alinearse y Jaime Mañalich se libra de la acción constitucional

Este martes a las 10 de la mañana estaba fijada la revisión en sesión ordinaria de la Cámara Baja de la acusación constitucional deducida por diez diputados y diputadas en contra del ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Anteriormente la comisión revisora había recomendado no dar curso al libelo acusatorio. En el hemiciclo se hicieron presentes diversos ministros de Estado en orden a dar apoyo al ex secretario de Estado como el titular de la Segpres, Cristán Monckeberg, o el jefe máximo del Minsal, Enrique Paris quien, desde La Moneda y previo a su salida hacia Valparaíso, aseguró que Mañalich ”ha hecho una gran labor” y negó terminantemente que haya ocultamiento de cifras relacionadas a la afectación del Covid-19 en la población de nuestro país. En una sorpresiva jugada que demostraba la confianza en un resultado positivo para su representado, la defensa del ex titular del Minsal decidió no deducir la cuestión previa, por lo tanto, se ingresó al fondo del debate con la presentación de la diputada del Partido Radical Marcela Hernando. La parlamentaria inició la relación de los hechos con una sentida mención al personal médico que ha trabajado prácticamente sin descanso desde el arribo de la pandemia a Chile para posteriormente interpelar a los miembros de la Cámara a aprobar la acusación debido a que los antecedentes en que se funda son robustos. ⭕️ AHORA | Con la 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara rechaza la #acusaciónconstitucional contra el exministro @jmanalich. pic.twitter.com/SjsXVxet1Z — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 13, 2020 La diputada también señaló que las decisiones del Ministro de Salud son causa de la gran cantidad de muertes en nuestro país, ya que a juicio de los diputados acusadores el exministro Mañalich con su actuar temerario, soberbio e intransigente puso en riesgo grave la salud de la población que se supone se comprometió a proteger. “En virtud de decisiones mal tomadas o no tomadas hoy tenemos que lamentar la muerte de miles de personas, muchas de las cuales bien podrían haberse salvado si el ministro hubiera tomado las medidas adecuadas en los tiempos adecuados”. La parlamentaria señaló tajantemente que el ministro no cumplió con su deber sin respetar la salud e integridad física de la ciudadanía, sino que privilegió la economía por sobre todas las cosas lo que él mismo reconoció a fines de mayo. “Me importa un comino los cientos de rebuscados argumentos de la defensa (…) Estoy absolutamente convencida de que el ministro no cumplió con su deber, no respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas. Y si extiendo las 200 páginas de la defensa y las uno para construir una gran sábana no alcanzo a cubrir los cuerpos de los 17 mil fallecidos”, expresó la representante de la región de Antofagasta. Vileza de la acusación, coraje del acusado: la defensa de Gabriel Zaliasnik El mismo Jaime Mañalich se hizo presente en la Cámara e intervino brevemente en su defensa señalando que respeta la institución de la acusación constitucional forma de control de las actuaciones del Ejecutivo. El médico aseguró que el enfrentar la pandemia ha sido uno de los dos mayores desafíos que ha debido enfrentar en su carrera como autoridad, junto al rescate de los 33 mineros en Atacama, de hecho recordó que precisamente este martes se conmemoran diez años tal hecho. Además, el ex director de la Clínica Las Condes reconoció que sus formas de trabajo despiertan reticencias en muchas otras personas y, en razón de ello, ofreció disculpas a algunos jefes comunales con quienes sostuvo públicas controversias. “Quiero reconocer una vez más que soy una persona áspera, no trabajo por simpatía, no estoy preocupado por los votos, estoy preocupado por hacer la pega. Y quiero ser humilde en este momento para que no quepan dudas. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento y me arrepiento que haya ocurrido. Pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos quisieron hacer lo mejor por sus representados. Y pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien traté muy duramente en su momento, pienso en el alcalde Carter y Codina, que fueron personas muy activas y vehementes. Y aprovecho de terminar mis palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos aquellas personas”. Para el ex titular del Minsal, la relación de los hechos como los planteó la diputada Hernando no se corresponde a los de un suceso en desarrollo como es la pandemia. Por su parte, su abogado defensor, Gabriel Zaliasnik quien centró los primeros minutos de su intervención a relevar el rol de Jaime Mañalich en evitar que Chile o tuviera que enfrentar el dilema de la última cama y la actitud del médico de enfrentar las consecuencias de sus decisiones como autoridad sanitaria. “El doctor Jaime Mañalich ha dado la cara desde el primer día y se puso al frente de una dura, y por qué no decirlo virtualmente imposible tarea: preparar a Chile, liderar, dentro de las limitadas capacidades nuestras, cómo enfrentar una pandemia desconocida. Dio la cara ante los chilenos cuando esto empezaba, y el apoyo público a la conducción al gobierno era mínimo, y nos habló siempre con su estilo vehemente y con la verdad”. Según el abogado, la acusación constitucional no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que es además una acción vengativa con “propósito punitivo y revanchista”. El representante del ex titular de Salud también se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y cómo durante el trabajo llevado adelante por la Comisión revisora se pidió la presencia del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien declinó participar lo que impidió, según el abogado defensor, obtener respuestas importantes. “Lamentablemente el señor Abbott se excusó de participar y esas respuestas no las tenemos hoy. Debemos manifestar nuestro escepticismo hacia las conductas desplegadas por el Ministerio Público que han sido concordantes y coherentes con la acusación constitucional. Cuando veían que esto se desarmaba aparece inéditamente la filtración de un testimonio de la fiscalía tratando de imputar hechos indecorosos e indebidos a nuestro representado”. “Aquí nunca hubo ocultamiento de información. Saquémonos las máscaras y pensemos en nuestros hijos y en nuestros compatriotas. Hay vileza en esa acusación y se dañan los valores que debieran ennoblecer el servicio público”, agregó el abogado. Respecto de los fundamentos jurídicos que la defensa alegó como inexistentes, se hizo especial mención a los reportes diarios entregados por Mañalich durante su gestión. “Las normas sobre publicidad, transparencia, ya sea activa o pasiva, que rigen a las que se someten nuestras autoridades no obligan a lo que se refiere al reporte diario y por eso resulta tan descabellado que se pretenda que la información que el ministro de Salud daba en esos reportes diarios pudiera tipificar un delito de falsificación de instrumento público como plantea el querellante Jadue en las investigaciones contra el ministro y que el Ministerio Público burdamente persigue”, señaló Zaliasnik. Al finalizar, el representante del ex secretario de Estado aseveró que será la historia la que evaluará con mayor justicia al renunciado ministro, más allá de las rencillas políticas actuales. “Frente a la historia y mal que le pese a los acusadores y a quienes han hecho del manejo de la pandemia una disputa política, el doctor Mañalich será recordado como el médico que enfrentó con coraje una pandemia desconocida resguardando la salud de millones de compatriotas y salvando la vida de miles de chilenos”, concluyó. A la hora de la votación, las siete abstenciones pertenecen mayoritariamente a la bancada de la DC, junto a los independientes Pepe Auth y Fernando Meza y al representante del Partido Socialista, Jaime Tohá. Lo sucedido este martes en la Cámara Baja es la sexta vez que la oposición no consigue el resultado esperado de las siete acusaciones constitucionales contra alguna de las autoridades del Ejecutivo interpuestas durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

