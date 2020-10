4732a44328

Deportes Leonardo Véliz e inicio de las clasificatorias a Qatar: "Nos pasó la cuenta la juventud" El exseleccionado nacional y entrenador comentó los dos primeros partidos de la Selección Chilena rumbo al Mundial y lamentó que de seis puntos posibles solo se rescatara uno, "hemos dado demasiada ventaja", recalcó. Diario Uchile Miércoles 14 de octubre 2020 10:13 hrs.

“El fútbol ha estado ausente, no ha sido una selección que nos ha dejado conformes”, afirmó el exseleccionado nacional y entrenador, Leonardo Véliz, respecto del debut de Chile en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde Chile rescató solo un punto de seis posibles. “La cosecha de un punto sobre seis es muy malo para Chile porque en esta eliminatoria ganar es vital, sobre todo jugado de local”, comentó Véliz quien agregó que más allá de las situaciones inusuales como el penal no cobrado en Uruguay o el VAR que nos favoreció ante Colombia, los resultados pasaron por otras variables que tienen que ver con la forma en la cual está compuesta la actual selección. En esa línea, el mundialista en Alemania 74 recalcó que “en los partidos de esta envergadura hay dos factores que son fundamentales: el psicológico y el físico. La estadística señala que después del minuto 75 hay más probabilidades de ver un gol porque la fatiga supera a la técnica y comienzan a aparecer los errores y eso se vio en los dos partidos jugados por Chile. Yo creo que nos pasó la cuenta la juventud, pese a que también se vio que hay jugadores con los que Chile puede contar“. Al respecto, destacó la labor del defensa Francisco Sierralta y en el último partido la del arquero Brayan Cortés, pero echa de menos un recambio en la parte ofensiva del equipo “en el fútbol hay dos consideraciones, la del buen juego colectivo y la del juego individual. Chile ante Uruguay no jugó un buen partido en general, sí hizo un buen partido a nivel defensivo, se anuló a Luis Suárez, pero en ofensiva, salvo Alexis Sánchez, no hay mucho. Con Colombia lo mismo, en la segunda parte Chile desapareció ofensivamente, no quiero ser drástico, pero sí puedo afirmar que fue de regular para abajo en estos dos partidos”, recalcó el “Pollo” Véliz. En ese sentido, recalcó que “se pueden avizorar tiempos mejores, puede que sea así, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero ya hemos dado demasiada ventaja, perder cinco puntos en estas clasificatorias es mucho“. El entrenador que llevó a Chile al tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón mostró además su inquietud por la falta de recambio que tiene el equipo, sobre todo en algunas posiciones como la delantera “hay que mejorar mucho la parte ofensiva, yo me puedo defender con jugadores que sean regulares, pero ordenados y con un buen esquema táctico lo puedo hacer, pero echo de menos jugadores que desordenan a las defensas como Alexis, no contamos con más jugadores de ese tipo. Para mí, Alexis fue el mejor jugador de ésta doble fecha, pero no hay más, yo no entiendo por qué no se nominó a Edson Puch, que tiene características similares”. Siguiendo ese punto Véliz profundizó en el rol que han jugado las Sociedades Anónimas Deportivas en la formación de nuevas figuras “las generaciones de buenos futbolistas no se dan de forma espontánea, son procesos de mínimo cuatro años, pero no existe eso hoy en el fútbol chileno. Las S.A. no están cumpliendo el rol para la que fueron creadas, solo subsisten de la plata que entrega el CDF, pero esos mismos recursos los mal utilizan, no se entiende que un jugador como (Nicolás) Blandi gane 80 millones si ni siquiera ha jugado“, afirmó. Finalmente, respecto de los partidos que se vienen para la Selección Chilena ante Perú y Venezuela, Véliz sostuvo que “son dos rivales accequibles, ganables, la historia lo dice, pero hay que tener ojo porque se nos está acabando la generación dorada y, salvo Erick Pulgar, no han aparecido nuevos nombres que estén al primer nivel en Europa, a diferencia de otras selecciones como la de Colombia”.

